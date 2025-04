TORONTO, le 10 avril 2025 /CNW/ - Groupe Banque TD (TSX: TD) (NYSE: TD) a annoncé aujourd'hui que chacun des candidats aux postes d'administrateurs énumérés dans la circulaire de procuration de la direction datée du 10 février 2025 a été élu au poste d'administrateur de TD. Les résultats détaillés du vote pour l'élection des administrateurs qui a eu lieu lors de l'assemblée annuelle des détenteurs d'actions ordinaires plus tôt aujourd'hui sont présentés ci-dessous. Chacun des 14 candidats suivants proposés par la direction a été élu administrateur de TD :

Candidat Votes pour % des votes pour Abstentions de votes % d'abstentions Ayman Antoun 832 329 551 98,2 15 671 483 1,8 Ana Arsov 844 150 403 99,5 3 850 631 0,5 Cherie L. Brant 616 753 262 72,7 231 247 772 27,3 Raymond Chun 844 633 120 99,6 3 367 914 0,4 Elio R. Luongo 844 618 821 99,6 3 382 213 0,4 Alan N. MacGibbon 488 981 243 57,7 359 019 791 42,3 John B. MacIntyre 822 776 889 97,0 25 224 145 3,0 Keith G. Martell 842 788 940 99,4 5 212 094 0,6 Nathalie M. Palladitcheff 844 348 202 99,6 3 652 832 0,4 S. Jane Rowe 605 516 738 71,4 242 484 296 28,6 Nancy G. Tower 807 799 059 95,3 40 201 975 4,7 Ajay K. Virmani 809 555 230 95,5 38 445 804 4,5 Mary A. Winston 617 022 613 72,8 230 978 421 27,2 Paul C. Wirth 842 796 055 99,4 5 204 979 0,6

La composition du conseil de TD comprend une combinaison d'administrateurs déjà en poste et de nouveaux administrateurs. Comme TD l'a déjà indiqué, M. Frank Pearn devrait entrer au service du conseil d'administration vers le 25 août 2025 et nous avons hâte de l'accueillir plus tard cette année.

Les résultats des votes finaux sur toutes les questions ayant fait l'objet d'un vote lors de l'assemblée annuelle des détenteurs d'actions ordinaires qui s'est déroulée plus tôt aujourd'hui seront publiés prochainement sur le site www.td.com et déposés auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières canadiennes et américaines.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 27,9 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis et Gestion de patrimoine TD aux États-Unis; Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 17 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 janvier 2025, les actifs de la TD totalisaient 2,09 billions de dollars. La Banque Toronto Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

SOURCE TD Bank Group

Pour plus de renseignements : Elizabeth Goldenshtein, directrice principale, Affaires internes et publiques, Groupe Banque TD, [email protected], 416-994-4124.