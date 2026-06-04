Période de trois mois close le 30 avril 2026

TERREBONNE, QC, le 4 juin 2026 /CNW/ - GROUPE ADF INC. ("ADF" ou la "Société") (TSX: DRX) publiera les résultats de son premier trimestre clos le 30 avril 2026, le 9 juin 2026 à 7 h (heure de l'Est).

M. Jean-François Boursier, chef de la direction financière de Groupe ADF inc. tiendra un appel conférence avec les investisseurs le même jour à 10 h (heure de l'Est), durant lequel il discutera des plus récents résultats de la Société et des perspectives pour les trimestres à venir.

Une séance de questions-réponses avec les analystes financiers suivra la présentation d'ADF avec M. Boursier, qui sera disponible pour répondre aux questions.

Cet appel conférence se déroulera en anglais. Les analystes financiers pourront cependant poser leurs questions en français durant la séance de questions et réponses qui suivra la présentation de la direction d'ADF.

Pour joindre la conférence téléphonique sans l'assistance de l'opérateur, vous pouvez vous inscrire avec votre numéro de téléphone sur https://emportal.ink/3P8iLDZ pour recevoir un rappel automatique instantané. Vous pouvez également joindre l'appel par un opérateur en composant le 1-800-990-4777 quelques minutes avant le début de l'appel.

Une réécoute de l'enregistrement de cet appel sera disponible à compter du 9 juin 2026 à 13 h, jusqu'à minuit le 16 juin 2026, en composant le 1-888-660-6345 suivi du code d'accès 69765 #.

L'appel conférence (audio) sera également disponible www.adfgroup.com. Les membres des médias sont invités à se joindre en mode écoute.

ASSEMBLÉE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES

L'assemblée annuelle des actionnaires de Groupe ADF inc. aura lieu le 9 juin 2026 à 11 h (HNE) au siège social de la Société., 300, rue Henry-Bessemer, Terrebonne (Québec).

SOURCE Groupe ADF Inc.

Pour information : Groupe ADF inc., Service des relations publiques, T. (450) 965-1911, E. [email protected]