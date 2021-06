FAITS SAILLANTS

-- Hausse de 10 % des produits, à 50,4 millions de dollars, par rapport à la même période l'an dernier.

-- Résultat net de 4,4 millions de dollars, en hausse par rapport au même trimestre de l'exercice précédent.

-- Carnet de commandes à 394,9 millions de dollars au 30 avril 2021.

TERREBONNE, QC, le 9 juin 2021 /CNW Telbec/ - GROUPE ADF INC. (« ADF » ou la « Société ») (TSX: DRX), a enregistré des produits de 50,4 millions de dollars au cours du premier trimestre clos le 30 avril 2021, par rapport à 45,8 millions de dollars pour la même période un an plus tôt.

La marge brute, en pourcentage des produits, est passée de 10,6 % au cours de la période de trois mois close le 30 avril 2020, à 15,4 % pour la même période close le 30 avril 2021. La marge brute du trimestre clos le 30 avril 2021 a bénéficié d'une subvention salariale d'urgence du Canada (« SSUC ») totalisant 1,6 million de dollars.

Compte tenu de l'amélioration de la marge brute et de la réduction des frais de vente et d'administration, le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement (BAIIA) à 6,1 millions de dollars est 3,1 millions de dollars supérieur qu'au 30 avril 2020.

Pour le premier trimestre clos le 30 avril 2021, ADF a enregistré un résultat net de 4,4 millions de dollars (0,13 $ par action de base et dilué) comparativement à un résultat net de 68 000 dollars (0,00 $ par action, de base et dilué) pour la même période, un an plus tôt.

Le carnet de commandes de la Société se chiffrait à 394,9 millions de dollars au 30 avril 2021, comparativement à 436,2 millions de dollars au 31 janvier 2021. Les projets en carnet seront réalisés progressivement d'ici la fin de l'exercice se terminant le 31 janvier 2023.

Au 30 avril 2021, la Société disposait d'un fonds de roulement de 39,1 millions de dollars. Les activités d'exploitation de la Société ont généré des liquidités de près de 11,8 millions de dollars au cours du trimestre clos le 30 avril 2021. La Société demeure donc en bonne position pour poursuivre ses activités opérationnelles courantes et mener à bien ses projets de développement.

Faits saillants financiers







Périodes de trois mois closes le 30 avril 2021 2020 (en milliers de dollars canadiens et en dollars par action) $ $ Produits 50 387 45 797 Bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (« BAIIA ») 6 112 2 967 Résultat avant charge (recouvrement) d'impôts sur le résultat 4 496 (560) Résultat net de la période 4 395 68 -- par action, de base et dilué 0,13 0,00

(en milliers) Nombre Nombre Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (de base et dilué) 32 635 32 635







Perspectives

« Le nombre de projets en soumission qui sont rendus à la phase de négociation continue d'être très intéressant, et permet d'entrevoir la poursuite de la croissance de notre carnet de commandes. Bien que la progression du carnet de commandes continuera à mettre les liquidités sous une certaine pression, en raison de la mise en fabrication des projets majeurs récemment obtenus, nous sommes toutefois en bonne position financière pour absorber cette pression, poursuivre la croissance des produits, et générer des liquidités, et ce, de façon ordonnée » a indiqué M. Jean Paschini, co-président du conseil d'administration et chef de la direction.

M. Paschini conclu en ajoutant « nous ne pouvons passer sous le silence la mobilisation dont fait preuve notre personnel, partout au Canada et aux États-Unis, et plus particulièrement depuis l'éclosion de la COVID-19, qui a rendu encore plus ardu leur travail. Pour ce, nous tenons ici à souligner le travail formidable qu'ils font, et tenons à les remercier pour les efforts qu'ils déploient jour après jour ».

COVID-19

La Société a pris les mesures requises afin de protéger ses employés et partenaires d'affaires, et continuera de suivre les avis et recommandations des autorités locales partout où la Société fait affaires. Ces mesures ont engendré des coûts et inefficacités opérationnelles qui ont été contrebalancés par les incitatifs gouvernementaux mentionnés précédemment. Cette situation évolue rapidement et la Société continuera de surveiller et d'atténuer les développements affectant son personnel, ses fournisseurs, ses clients et le grand public dans la mesure où la Société le peut.



Conférence téléphonique avec les investisseurs

Un appel conférence avec les investisseurs se tiendra ce matin, le 9 juin 2021 à 10 h (heure de Montréal) afin de discuter des résultats du premier trimestre clos le 30 avril 2021.

Pour participer, composez le 1 (888) 390-0620 quelques minutes avant le début de l'appel.

Une retransmission de cet appel sera disponible à compter de 13 h aujourd'hui, jusqu'à minuit le mercredi 16 juin 2021, en composant le 1 (888) 390-0541, suivi du code d'accès 833770 #.

L'appel conférence (audio) sera également disponible au www.adfgroup.com. Les membres des médias sont invités à se joindre à l'appel en mode écoute.

Assemblée annuelle générale des actionnaires

L'assemblée annuelle des actionnaires de Groupe ADF inc. aura lieu aujourd'hui, le 9 juin 2021, à 11 h (heure de Montréal) par diffusion web à l'adresse suivante :

https://produceredition.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1445212&tp_key=02ca3c6676

Avis important

À la lumière des préoccupations actuelles en matière de santé publique liées à l'éclosion de la COVID-19 et afin de se conformer aux mesures imposées par les gouvernements fédéral et provincial, la Société encourage les actionnaires et toute autre personne à ne pas assister à l'assemblée en personne.

Nous prions les actionnaires de voter par procuration à l'égard des questions soumises à l'Assemblée et de suivre le déroulement de celle-ci en ligne, par webdiffusion en direct à l'adresse indiquée ci-haut: À la fin de l'Assemblée, les actionnaires pourront soumettre leurs questions à la direction de la Société par l'intermédiaire de la webdiffusion.

Selon l'évolution de la situation relative à la COVID-19, la Société pourrait prendre des mesures de précaution additionnelles relativement à l'Assemblée.

À propos de Groupe ADF inc. | Groupe ADF inc. est un chef de file nord-américain dans la conception et l'ingénierie de connexions, la fabrication, incluant la peinture industrielle, et le montage de charpentes métalliques complexes, de composantes assemblées lourdes en acier, ainsi que de métaux ouvrés et architecturaux, pour le secteur de la construction non résidentielle. Groupe ADF Inc. est l'un des rares intervenants de l'industrie apte à réaliser des mégaprojets commerciaux, institutionnels, industriels et publics caractérisés par un très haut niveau de complexité technologique et des échéanciers accélérés. La Société exploite deux usines de fabrication et deux ateliers de peinture; au Canada et aux États-Unis.

Mesures non conformes aux IFRS | Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (« BAIIA ») est une mesure financière non conforme aux normes IFRS. Il est donc peu probable qu'elle puisse être comparable à des mesures similaires publiées par d'autres émetteurs. La direction, ainsi que les investisseurs, estiment toutefois qu'elle leur procure des renseignements utiles pour leur permettre d'évaluer la rentabilité de la Société, ainsi que sa capacité de générer des fonds pour financer ses activités. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR » du rapport de gestion de la Société pour la définition de cet indicateur et pour le rapprochement avec les mesures les plus comparables des IFRS.

Déclarations prospectives | Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui reflètent les objectifs et les attentes d'ADF. Ces déclarations sont identifiées par les verbes tels que « s'attend à ce que » ainsi que par l'utilisation des temps de verbe futur et conditionnel. De par leur nature, ces déclarations comportent des risques et des incertitudes. Par conséquent, les faits réels peuvent différer des attentes d'ADF.

Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.

Renseignements: M. Jean Paschini, Co-président du conseil d'administration et Chef de la direction, M. Jean-François Boursier, CPA, CA, Chef de la direction financière, Téléphone : (450) 965-1911 (#2283) / Site Internet : www.adfgroup.com

