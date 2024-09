FAITS SAILLANTS

(Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.)

Produits de 182,3 millions de dollars enregistrés au cours de la période de six (6) mois close le 31 juillet 2024, en hausse de 13,6 % par rapport à la période correspondante un an plus tôt.

Résultat net de 16,0 millions de dollars et 31,3 millions de dollars enregistrés au cours des périodes de trois (3) mois et de six (6) mois closes le 31 juillet 2024, en hausse de 51,8 % et 96,5 % respectivement, comparativement aux mêmes périodes il y a un an.

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles de 60,1 millions de dollars pour la période de six (6) mois close le 31 juillet 2024.

Carnet de commandes (1) à 402,3 millions de dollars au 31 juillet 2024.

TERREBONNE, QC, le 12 sept. 2024 /CNW/ - GROUPE ADF INC. (« ADF » ou la « Société ») (TSX: DRX), a enregistré des produits de 74,9 millions de dollars au cours du deuxième trimestre clos le 31 juillet 2024, par rapport à 80,2 millions de dollars pour la même période un an plus tôt. Après les premiers six (6) mois de l'exercice, les produits totalisent 182,3 millions de dollars, soit 21,8 millions de dollars ou 13,6 % de plus que pour la même période un an plus tôt.

Bien que les produits à date soient 21,8 millions de dollars plus élevés qu'il y a un an, ceux du deuxième trimestre ont été affectés par des retards provenant d'un client au niveau de la préparation du chantier. La Société estime que n'eut été de ces retards, les produits du trimestre et de la période de 6 mois clos le 31 juillet 2024, auraient été plus élevés d'approximativement 35,0 millions de dollars ; produits provenant de travaux d'installation additionnels. Dans les faits, ce sont plus de 300 transports de structures d'acier et composantes en acier qui ont été fabriquées et qui sont en attente pour être livrées au chantier de construction. Ces produits ne sont naturellement pas perdus, mais repoussés dans le temps. Compte tenu que les calendriers d'installation sont difficilement compressibles dans le temps, ces produits manquants risquent d'être repoussés au prochain exercice financier de la Société.

La marge brute, en pourcentage des produits (1), est passée de 22,2 % pour la période de trois (3) mois close le 31 juillet 2023 à 36,9 % pour la même période close le 31 juillet 2024. La marge brute, en pourcentage des produits (1), est passée de 19,5 % au cours du premier semestre clos le 31 juillet 2023, à 32,3 % au cours de la même période close le 31 juillet 2024.

L'amélioration des marges est en ligne avec la progression observée au cours des derniers trimestres et provient principalement d'une meilleure absorption des frais fixes, en ligne avec l'augmentation du volume de fabrication, l'impact favorable et continue des investissements en automatisation à l'usine d'ADF située à Terrebonne, au Québec, et un mix favorable de projets. En effet, et ce, pour un deuxième trimestre consécutif, le mix de produits en fabrication a été particulièrement favorable.

Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement ajusté (BAIIA ajusté) (2) de la période de six (6) mois close le 31 juillet 2024, à 48,0 millions de dollars, est 25,3 millions de dollars plus élevés qu'à pareille date, un an plus tôt.

Pour le trimestre clos le 31 juillet 2024, ADF a enregistré un résultat net de 16,0 millions de dollars (0,51 $ par action de base et dilué) comparativement à un résultat net de 10,5 millions de dollars (0,32 $ par action, de base et dilué) un an plus tôt. Après six (6) mois, le résultat net, au 31 juillet 2024, totalise 31,3 millions de dollars (0,98 $ par action, de base et dilué) comparativement à un résultat net de 15,9 millions de dollars (0,49 $ par action, de base et dilué) pour la même période un an plus tôt.

Le carnet de commandes (1) de la Société se chiffrait à 402,3 millions de dollars au 31 juillet 2024. Les projets présentement en carnet seront réalisés progressivement d'ici la fin de l'exercice se clôturant le 31 janvier 2026.

Au 31 juillet 2024, la Société disposait d'un fonds de roulement (1) de 90,1 millions de dollars. Les activités opérationnelles de la Société ont généré des liquidités de 60,1 millions de dollars au cours du premier semestre clos le 31 juillet 2024. La Société demeure en bonne position pour poursuivre ses opérations courantes et mener à bien ses projets de développement.

______________________________ (1) La marge brute en pourcentage des produits, le fonds de roulement, ainsi que le carnet de commandes sont des mesures financières supplémentaires. Vous référer à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » ci-après pour la définition de ces indicateurs. (2) Le BAIIA ajusté est une mesure financière non conforme aux PCGR. Voir la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » ci-après pour la définition de cet indicateur.

Faits saillants financiers



3 mois 6 mois









Périodes closes les 31 juillet 2024 2023 2024 2023 (En milliers de dollars, et en dollars par action) $ $ $ $ Produits 74 881 80 215 182 281 160 486 BAIIA ajusté (1) 24 914 12 644 48 013 22 675 Résultat avant charge d'impôts sur le résultat 22 226 10 949 43 484 18 874 Résultat net de la période 16 000 10 542 31 265 15 913 -- par action, de base et dilué 0,51 0,32 0,98 0,49 (En milliers) Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (de base et dilué) 31 197 32 640 31 911 32 640











(1) Le BAIIA ajusté est une mesure financière non conforme aux PCGR. Voir la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » ci-après pour la définition de cet indicateur.

Perspectives

« Nous avons fermé les périodes closes le 31 juillet 2024 avec des résultats nets en hausse tout en augmentant nos liquidités, malgré une baisse des produits pour le trimestre clos le 31 juillet 2024 par rapport à un an plus tôt. Nous maintenons donc les mêmes objectifs qui nous guident depuis les derniers trimestres, soit la croissance du carnet de commandes, la génération de liquidités et l'excellence opérationnelle, afin de poursuivre la croissance de notre Société pour les prochains trimestres » a mentionné M. Jean Paschini, président du conseil d'administration et chef de la direction.

Dividende

Le 11 septembre 2024, le conseil d'administration de Groupe ADF a approuvé le versement d'un dividende semestriel de 0,02 $ par action avec droit de vote subalterne et par action avec droit de vote multiple, qui sera payé le 17 octobre 2024 aux actionnaires inscrits en date du 27 septembre 2024.

Conférence téléphonique avec les investisseurs

Un appel conférence avec les investisseurs aura lieu aujourd'hui, 12 septembre 2024 à 10 h (heure de Montréal) afin de discuter des résultats des périodes de 3 mois et de 6 mois closes le 31 juillet 2024.

Pour joindre la conférence téléphonique sans l'assistance de l'opérateur, vous pouvez vous inscrire avec votre numéro de téléphone sur https://link.meetingpanel.com/?id=64653 pour recevoir un rappel automatisé instantané. Vous pouvez également joindre l'appel par un opérateur en composant le 1 (888) 510-2154 quelques minutes avant l'heure de début prévue pour l'appel conférence.

Une réécoute de l'enregistrement de cet appel sera disponible à compter de 13 h le 12 septembre 2024 jusqu'au 19 septembre 2024, en composant le numéro 1 (888) 660-6345; suivi du code d'accès 64653 #.

L'appel conférence (audio) sera également disponible au www.adfgroup.com. Les membres des médias sont invités à se joindre en mode écoute.

À propos de Groupe ADF inc. | Groupe ADF inc. est un chef de file nord-américain dans la conception et l'ingénierie de connexions, la fabrication, incluant l'application de revêtements industriels, le montage de charpentes métalliques complexes, de composantes assemblées lourdes en acier, ainsi que de métaux ouvrés et architecturaux, pour le secteur des infrastructures non résidentielles. Groupe ADF Inc. est l'un des rares intervenants de l'industrie apte à réaliser des mégaprojets commerciaux, institutionnels, industriels et publics caractérisés par un très haut niveau de complexité technologique et des échéanciers accélérés. La Société exploite aujourd'hui deux usines de fabrication et deux ateliers de peinture; au Canada et aux États-Unis, de même qu'une division « Construction » aux États-Unis, qui se spécialise dans le montage de charpentes métalliques et autres produits connexes.

Déclarations prospectives | Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui reflètent les objectifs et les attentes d'ADF. Ces déclarations sont identifiées par les verbes tels que « s'attend à ce que » ainsi que par l'utilisation des temps de verbe futur et conditionnel. De par leur nature, ces déclarations comportent des risques et des incertitudes. Par conséquent, les faits réels peuvent différer des attentes d'ADF.

Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières | Sont des mesures tirées principalement des états financiers consolidés, mais ne sont pas des mesures financières normalisées selon le référentiel d'information financière appliqué pour établir les états financiers de la Société. Par conséquent, le lecteur doit se garder de les confondre avec les mesures du rendement établies conformément aux PCGR ou de les substituer à celles-ci. En outre, il doit éviter de comparer ces mesures financières non conformes aux PCGR aux mesures portant un nom similaire que fournissent ou utilisent d'autres émetteurs. La définition de ces indicateurs et leur rapprochement avec les mesures comparable des Normes internationales d'information financière est comme suit :

BAIIA ajusté

Le BAIIA ajusté indique dans quelle mesure la Société génère des bénéfices à même ses opérations d'exploitation sans tenir compte des éléments suivants :

charges financières nettes ;

charge d'impôt sur le résultat ;

(gain) pertes sur change, et

amortissement des immobilisations corporelles, incorporelles et des actifs au titre de droits d'utilisation.

Le tableau suivant fait le rapprochement entre le résultat net et le BAIIA ajusté :



3 mois 6 mois









Périodes closes les 31juillet 2024 2023 2024 2023 (En milliers de dollars) $ $ $ $ Résultat net 16 000 10 542 31 265 15 913 Charge d'impôts sur le résultat 6 226 407 12 219 2 961 Charges financières nettes 268 628 666 1 467 Amortissement 1 528 1 434 3 017 2 878 Perte (gain) sur change 892 (367) 846 (544) BAIIA ajusté 24 914 12 644 48 013 22 675











Marge brute en pourcentage des produits

L'indicateur de la marge brute en pourcentage des produits est utilisé par la Société afin d'évaluer le niveau de profitabilité pour une période donnée en fonction du mixte de projet pour cette même période. Cet indicateur est sujet aux fluctuations des prix des projets et aussi de l'efficacité opérationnelle de la Société. L'indicateur de la marge brute en pourcentage des produits résulte de la division de la marge brute par les produits.

Carnet de commandes

Le carnet de commande est une mesure utilisée par la Société afin de d'évaluer le niveau à venir des produits. Le carnet de commandes inclut les commandes fermes obtenues par la Société, soit par l'entremise d'un contrat ferme ou d'un avis officiel de procéder confirmé par le client. Le carnet de commandes divulgué par la Société inclut donc la portion non mise en fabrication des contrats ainsi confirmés.

Fonds de roulement

L'indicateur du fonds de roulement est utilisé par la Société pour évaluer si les actifs courants sont suffisants pour acquitter les passifs courants. Le fonds de roulement représente l'excédent des actifs courants sur les passifs courants.

Contacts : Jean Paschini, Président du conseil d'administration et chef de la direction; Jean-François Boursier, CPA, Chef de la direction financière, Téléphone : (450) 965-1911, Site Internet : www.adfgroup.com