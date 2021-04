FAITS SAILLANTS

Résultat net de 6,9 millions de dollars, comparativement à une perte nette pour l'exercice terminé le 31 janvier 2020.

Le carnet de commandes de la Société se chiffrait à 436,2 millions de dollars au 31 janvier 2021, soit 107,5 millions de dollars de plus qu'au 31 janvier 2020.

Produits de 172,6 millions de dollars, enregistrant une légère baisse de 4 % par rapport à l'exercice précédent.

En date des présentes, impact limité découlant de la COVID-19 sur les opérations de la Société.

TERREBONNE, QC, le 8 avril 2021 /CNW Telbec/ - GROUPE ADF INC. (« ADF » ou la « Société ») (TSX: DRX) a clos l'exercice 2021 avec des produits de 172,6 millions de dollars comparativement à des produits de 179,7 millions de dollars lors de l'exercice précédent. Cette baisse des produits s'explique principalement par le calendrier de fabrication, les projets récemment signés n'ayant pas encore atteint la phase de fabrication.

Rappelons que n'eut été d'une radiation de 7,7 millions de dollars enregistrée il y a plus d'un an, soit au cours du troisième trimestre de l'exercice 2020, résultant du règlement hors-cour dans le cadre d'un litige commercial en Floride, les produits de l'exercice 2020 auraient été de 187,4 millions de dollars.

La marge brute, en pourcentage des produits, est passée de 9,2 % au cours de l'exercice terminé le 31 janvier 2020 à 15,2 % pour l'exercice clos le 31 janvier 2021. Cette hausse en pourcentage des produits s'explique en majeure partie par un meilleur prix global sur les projets exécutés au cours de l'exercice, et par la comptabilisation au cours du quatrième trimestre de l'exercice terminé le 31 janvier 2021, de subventions liées à la pandémie de la COVID-19.

Pour l'exercice clos le 31 janvier 2021, la Société a bénéficié des subventions liées à la COVID-19 venant des gouvernements canadiens et américains. Le montant total inclus aux résultats, et ayant donc amélioré principalement la marge brute, et de façon moins importante les frais de vente et administration, et donc le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement (BAIIA), a totalisé 6,3 millions de dollars. Ce montant ne tient cependant pas compte des coûts directs encourus par la Société afin de mettre en place les mesures sanitaires et de distanciation physique requises par les autorités gouvernementales locales et ne tient pas compte non plus des pertes d'efficacité opérationnelle liées à ces mêmes mesures.

Pour l'exercice terminé le 31 janvier 2021, ADF affiche un résultat net de 6,9 millions de dollars (0,21 $ par action, de base et dilué) comparativement à un résultat net négatif de 2,1 millions de dollars (-0,07 $ par action, de base et dilué) un an plus tôt.

Au 31 janvier 2021, la Société disposait d'un fonds de roulement de 38,5 millions de dollars. La Société demeure en solide position pour poursuivre ses activités opérationnelles courantes et mener à bien ses projets de développement.

La Société a été en mesure de conclure des nouveaux contrats totalisant plus de 280 millions de dollars au cours de l'exercice terminé le 31 janvier 2021, incluant certains changements contractuels, amenant ainsi le carnet de commandes à 436,2 millions de dollars à cette date, comparativement à 328,7 millions de dollars au 31 janvier 2020. La majorité des projets en main seront réalisés progressivement d'ici la fin de l'exercice se terminant le 31 janvier 2023.

Faits saillants financiers







Exercices terminés les 31 janvier 2021 2020 (en milliers de dollars canadiens et en dollars par action) $ $ Produits 172 593 179 710 BAIIA 16 341 5 225 Résultat avant charge d'impôt sur le résultat 9 019 (1 986) Résultat net de l'exercice 6 867 (2 132) -- par action, de base et dilué 0,21 (0,07) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 28 842 (894) Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (de base et dilué, en milliers) 32 635 32 635







COVID-19

En date des présentes, l'impact de la COVID-19 sur les activités d'ADF est limité. Nous avons pris les mesures requises afin de protéger nos employés et partenaires d'affaires, et continuerons de suivre les avis et recommandations des autorités locales partout où nous faisons affaires. Ces mesures ont engendré des coûts et inefficacités opérationnelles qui ont été contrebalancés par les incitatifs gouvernementaux mentionnés auparavant. Cette situation évolue rapidement et nous continuerons de surveiller et d'atténuer les développements affectant notre personnel, nos fournisseurs, nos clients et le grand public dans la mesure où nous le pouvons.

Perspectives

« L'exercice qui vient de se terminer illustre bien la résilience de notre Société. Malgré les impacts de la pandémie et ses effets, non seulement sur l'économie en général, mais aussi sur nos façons d'exercer nos activités opérationnelles, nous avons été en mesure de poursuivre la croissance de notre carnet de commandes et grandement améliorer notre situation de trésorerie » a indiqué M. Jean Paschini, Coprésident du conseil d'administration et chef de la direction.

« Malgré une pression sur les prix des projets en carnet de commandes qui pourrait réduire les marges des trimestres à venir, nous voyons d'un bon œil les récentes annonces de projets d'investissement en infrastructure qui devraient réduire cette pression » a conclu M. Paschini.

Dividende

Le 7 avril 2021, Groupe ADF a annoncé le versement d'un dividende semestriel de 0,01 $ par action, qui sera payé le 17 mai 2021 aux actionnaires inscrits en date du 30 avril 2021.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES

En ces circonstances exceptionnelles, et parmi les nombreuses mesures sanitaires préventives adoptées par les gouvernements provincial et fédéral, ainsi que par la Société pour ralentir la propagation du COVID-19, Groupe ADF inc. tiendra son assemblée générale annuelle des actionnaires par le biais de la diffusion web, le mercredi 9 juin 2021, à 11 h.

Les résultats du premier trimestre se terminant le 30 avril 2021 seront également dévoilés lors de cette assemblée des actionnaires.

Les détails de la prochaine assemblée des actionnaires et les instructions de connexion à la diffusion Web seront rendus disponibles au cours des prochaines semaines.

À propos de Groupe ADF inc. | Groupe ADF inc. est un chef de file nord-américain dans la conception et l'ingénierie de connexions, la fabrication, incluant l'application de revêtements industriels, le montage de charpentes métalliques complexes, de composantes assemblées lourdes en acier, ainsi que de métaux ouvrés et architecturaux, pour le secteur des infrastructures non résidentielles. Groupe ADF Inc. est l'un des rares intervenants de l'industrie apte à réaliser des mégaprojets commerciaux, institutionnels, industriels et publics caractérisés par un très haut niveau de complexité technologique et des échéanciers accélérés. La Société exploite aujourd'hui deux usines de fabrication et deux ateliers de peinture; au Canada et aux États-Unis, de même qu'une division « Construction » aux États-Unis, qui se spécialise dans le montage de charpentes métalliques et autres produits connexes.

Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.

ÉTATS CONSOLIDÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE







Aux 31 janvier 2021 2020 (en milliers de dollars canadiens) $ $ ACTIF



Actifs courants



Trésorerie et équivalents de trésorerie 17 806 3 983 Débiteurs 50 234 39 555 Retenues sur contrat 10 785 11 628 Actifs d'impôt exigible courants 834 882 Actifs sur contrat 8 790 14 435 Stocks 6 960 7 898 Instruments financiers dérivés 517 ― Charges payées d'avance et autres actifs courants 4 670 1 581 Total des actifs courants 100 596 79 962 Actifs non courants



Immobilisations corporelles 62 223 64 967 Actifs au titre de droits d'utilisation 22 478 23 818 Immobilisations incorporelles 3 266 3 354 Autres actifs non courants 1 388 1 443 Total de l'actif 189 951 173 544 PASSIF



Passifs courants



Facilités de crédit ― 13 105 Créditeurs et autres passifs courants 34 562 30 788 Passifs d'impôt exigible courants 1 161 216 Passifs sur contrat 23 278 3 444 Instruments financiers dérivés ― 123 Partie courante des obligations locatives 1 143 1 070 Partie courante de la dette à long terme 1 904 1 903 Total des passifs courants 62 048 50 649 Passifs non courants



Dette à long terme 18 368 19 156 Obligations locatives 4 166 4 930 Passifs d'impôt différé 5 627 4 215 Autres passifs non courants 177 187 Total du passif 90 386 79 137 CAPITAUX PROPRES



Capital-actions 68 120 68 120 Surplus d'apport 6 435 6 435 Cumul des autres éléments du résultat global 5 886 6 942 Résultats non distribués 19 124 12 910 Total des capitaux propres 99 565 94 407 Total du passif et des capitaux propres 189 951 173 544







ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT







Exercices clos les 31 janvier 2021 2020 (en milliers de dollars canadiens, sauf le nombre d'actions et les montants par action) $ $ Produits 172 593 179 710 Coût des marchandises vendues 146 388 163 203 Marge brute 26 205 16 507 Frais de vente et d'administration 14 779 16 005 Charges financières nettes 1 663 2 082 Perte sur change 744 406

17 186 18 493 Résultat avant charge d'impôt sur le résultat 9 019 (1 986) Charge d'impôt sur le résultat 2 152 146 Résultat net de l'exercice 6 867 (2 132) Résultat par action



-- Par action, de base et dilué 0,21 (0,07) Nombre moyen pondéré d'actions en circulation de base et dilué (en milliers) 32 635 32 635







ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT GLOBAL







Exercices clos les 31 janvier 2021 2020 (en milliers de dollars canadiens) $ $ Résultat net de l'exercice 6 867 (2 132) Autres éléments du résultat global :



Écarts de change sur conversion des établissements à l'étranger (a) (1 056) 294 Résultat global de l'exercice 5 811 (1 838)







a) Seront ultérieurement reclassés au résultat net.

ÉTATS CONSOLIDÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES



Capital-

actions Surplus

d'apport Cumul des autres

éléments du

résultat global Résultats non

distribués Total (en milliers de dollars canadiens) $ $ $ $ $ Solde au 1er février 2019 68 120 6 432 6 648 15 695 96 895 Résultat net de l'exercice ― ― ― (2 132) (2 132) Autres éléments du résultat global ― ― 294 ― 294 Résultat global de l'exercice ― ― 294 (2 132) (1 838) Rémunération à base d'actions ― 3 ― ― 3 Dividendes ― ― ― (653) (653) Solde au 31 janvier 2020 68 120 6 435 6 942 12 910 94 407



Capital-

actions Surplus

d'apport Cumul des autres

éléments du

résultat global Résultats non

distribués Total (en milliers de dollars canadiens) $ $ $ $ $ Solde au 1er février 2020 68 120 6 435 6 942 12 910 94 407 Résultat net de l'exercice ― ― ― 6 867 6 867 Autres éléments du résultat global ― ― (1 056) ― (1 056) Résultat global de l'exercice ― ― (1 056) 6 867 5 811 Dividendes ― ― ― (653) (653) Solde au 31 janvier 2021 68 120 6 435 5 886 19 124 99 565

ÉTATS CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE







Exercices clos les 31 janvier 2021 2020 (en milliers de dollars canadiens) $ $ ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES



Résultat net de l'exercice 6 867 (2 132) Éléments sans effet sur la trésorerie :



Amortissement des immobilisations corporelles 3 465 3 387 Amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation 1 001 926 Amortissement des immobilisations incorporelles 449 410 Gain non réalisé sur instruments financiers dérivés (640) (61) Perte (gain) sur change non réalisée 359 (134) Rémunération à base d'actions 998 491 Charge d'impôt sur le résultat 2 152 146 Subventions publiques (6 158) (243) Charges financières nettes 1 663 2 082 Autres 49 (111) Résultat net ajusté pour les éléments sans effet sur la trésorerie 10 205 4 761 Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement (1) 18 637 (5 655) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 28 842 (894) ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT



Acquisition d'immobilisations corporelles (1 460) (1 186) Acquisition d'immobilisations incorporelles (361) (452) Subventions publiques ― 826 Autres 68 142 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (1 753) (670) ACTIVITÉS DE FINANCEMENT



Variation des facilités de crédit (13 105) 6 500 Émission de dette à long terme 5 654 ― Remboursement de la dette à long terme (1 918) (1 884) Paiement des obligations locatives (961) (771) Dividendes versés (653) (653) Intérêts versés (1 460) (1 827) Flux de trésorerie liés aux activités de financement (12 443) 1 365 Effet des fluctuations du taux de change sur les flux de trésorerie (823) 18 Variation nette de trésorerie et équivalents de trésorerie au cours de l'exercice 13 823 (181) Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice 3 983 4 164 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice 17 806 3 983







(1) Les composantes du poste « Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement » se détaillent comme suit :







Exercices clos les 31 janvier 2021 2020 (en milliers de dollars canadiens) $ $ Débiteurs (11 378) (10 360) Retenues sur contrat 508 (5 491) Actifs sur contrat 5 236 3 660 Stocks 830 554 Charges payées d'avance et autres actifs courants (922) 74 Créditeurs et autres passifs courants 3 580 13 597 Passifs sur contrat 20 793 (7 679) Autres (10) (10) Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement 18 637 (5 655)







Information sectorielle

La Société exerce ses activités dans un seul secteur opérationnel soit l'industrie de la construction non résidentielle, principalement aux États-Unis et au Canada. Ce secteur inclut les champs d'expertise suivants : la conception et l'ingénierie de connexions, la fabrication, incluant la peinture industrielle, et le montage de charpentes métalliques complexes, de composantes assemblées lourdes en acier, ainsi que de métaux ouvrés et architecturaux.







Exercices clos les 31 janvier 2021 2020 (en milliers de dollars canadiens) $ $ Produits



Canada 32 025 13 906 États-Unis 140 568 165 804

172 593 179 710













Aux 31 janvier 2021 2020 (en milliers de dollars canadiens) $ $ Actifs non courants (1)



Canada 46 794 48 281 États-Unis 42 561 45 301

89 355 93 582







(1) Les actifs non courants incluent principalement les immobilisations corporelles et incorporelles, les actifs au titre des droits d'utilisation, les crédits d'impôt à l'investissement et d'autres actifs non courants.

Les produits provenant des clients externes ont été attribués à chaque pays sur la base de l'emplacement du projet.

Au cours de l'exercice clos le 31 janvier 2021, la Société a réalisé 66 % de ses produits auprès de trois (3) clients représentant chacun 10 % et plus de ses produits (72 % des produits auprès de quatre (4) clients au cours de l'exercice clos le 31 janvier 2020).

Le tableau qui suit présente le détail des produits relatifs à chacun de ces clients :







Exercices clos les 31 janvier 2021 (1) 2020 (2) (en milliers $ CA) $ $ Client A ― 20 518 Client B ― 32 812 Client C ― 43 415 Client D ― 31 894 Client E 63 613 ― Client F 28 141 ― Client G 21 517 ―

113 271 128 639







(1) Tous provenant des États-Unis, à l'exception d'un montant de 21 517 000 $ provenant du Canada. (2) Tous provenant des États-Unis.

