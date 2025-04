FAITS SAILLANTS

Produits de 339,6 millions de dollars, en hausse de 8,6 millions de dollars par rapport à l'exercice précédent.

Résultat net de 56,8 millions de dollars, en hausse de 19,2 millions de dollars, ou 50,9 % par rapport à l'exercice précédent.

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles de 55,1 millions de dollars pour l'exercice clos le 31 janvier 2025.

Le carnet de commandes (1) de la Société se chiffrait à 293,1 millions de dollars au 31 janvier 2025, excluant les nouvelles commandes totalisant 120,0 millions de dollars annoncées le 26 février dernier.

TERREBONNE, QC, le 10 avril 2025 /CNW/ - GROUPE ADF INC. (« ADF » ou la « Société ») (TSX: DRX) a clos l'exercice 2025 avec des produits (revenus) de 339,6 millions de dollars comparativement à 331,0 millions de dollars lors de l'exercice précédent.

La marge brute, en pourcentage des produits (1), est passée de 22,0 % au cours de l'exercice clos le 31 janvier 2024 à 31,6 % pour l'exercice clos le 31 janvier 2025. Cette variation s'explique par le niveau d'activité en fabrication par rapport à l'exercice précédent, générant ainsi une meilleure absorption des frais fixes et aussi par l'amélioration de l'efficacité interne générée par les investissements en automatisation réalisés au cours des dernières années à l'usine d'ADF à Terrebonne, au Québec.

Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement ajusté (2) (BAIIA ajusté) de l'exercice clos le 31 janvier 2025, à 91,3 millions de dollars, est 35,4 millions de dollars, ou 63,2 %, plus élevé qu'à pareille date un an plus tôt.

Pour l'exercice clos le 31 janvier 2025, ADF affiche un résultat net de 56,8 millions de dollars (1,84 $ par action de base et dilué) comparativement à un résultat net de 37,6 millions de dollars (1,15 $ par action de base et dilué) un an plus tôt.

Au 31 janvier 2025, la Société disposait d'un fonds de roulement (1) de 109,2 millions de dollars, soit pratiquement le même niveau qu'à pareille date un an plus tôt. De plus, la Société a généré des flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles totalisant 55,1 millions de dollars au cours de l'exercice clos le 31 janvier 2025. La Société a ainsi terminé l'exercice clos le 31 janvier 2025 avec des liquidités de 60,0 millions de dollars comparativement à 72,4 millions de dollars pour l'exercice précédent, et ce, incluant le rachat total pour annulation de 3 487 589 actions, pour un déboursé total de 54,6 millions de dollars au cours de l'exercice clos le 31 janvier 2025.

Le carnet de commandes (1) de la Société se chiffrait à 293,1 millions de dollars au 31 janvier 2025, excluant les nouvelles commandes totalisant 120,0 millions de dollars annoncées le 26 février dernier, comparativement à 510,9 millions de dollars au 31 janvier 2024. La majorité des projets en main seront réalisés progressivement d'ici le milieu de l'exercice qui se clôturera le 31 janvier 2027.

Faits saillants financiers

Exercices clos les 31 janvier 2025 2024 (En milliers de dollars canadiens et en dollars par action) $ $ Produits 339 632 331 023 BAIIA ajusté (2) 91 289 55 939 Résultat avant charge d'impôts sur le résultat 78 407 46 406 Résultat net de l'exercice 56 790 37 622 -- Par action, de base et dilué 1,84 1,15 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 55 056 77 860





(En milliers) Nombre Nombre Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (de base et dilué) 30 852 32 640

Le carnet de commandes, la marge brute en pourcentage des produits et le fonds de roulement sont des mesures financières supplémentaires. Vous référer à la rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS et autres mesures financières » ci-après pour la définition de ces indicateurs. Le BAIIA ajusté est une mesure financière non conforme aux IFRS. Voir la rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS et autres mesures financières » ci-après pour la définition de cet indicateur.

Programme de Travail partagé

Compte tenu des projets en carnet et de l'échéancier de fabrication, la Société a fait une demande et obtiendra sous peu l'autorisation de Service Canada afin de mettre en place un programme de Travail partagé pour certains de ses employés à son usine de fabrication située à Terrebonne, au Québec. Le programme entrerait en fonction le 14 avril 2025 et permettrait à certains employés de bénéficier du programme d'assurance-emploi afin de pallier les heures réduites de travail. Ce programme, tel que déjà discuté avec l'exécutif syndical, sera soumis au vote de ses employés syndiqués le 12 avril 2025. Ce programme permettrait à ADF de gérer étroitement ses coûts d'ici à ce que l'étape de fabrication des projets récemment annoncés débute. Ainsi, approximativement 200 employés verraient leurs heures de travail réduites de 50 % à 60 % ; heures qui seraient compensées par le programme gouvernemental.

Perspectives

« Bien que nous ayons annoncé 120,0 millions de dollars en nouveaux contrats au tout début de l'exercice en cours, l'incertitude causée par l'imposition de tarifs douaniers américains retarde la conclusion de nouvelles ententes commerciales, et dans ce tel contexte, nous contraint à analyser certaines mesures de contingence, incluant la mise en place du programme de Travail partagé à notre usine située à Terrebonne. En ce sens, nous pouvons déjà confirmer que les produits pour l'exercice se clôturant le 31 janvier 2026 seront en baisse, principalement au cours des premiers trimestres, et que nos marges seront, elles aussi, touchées par les impacts directs et indirects des tarifs douaniers américains » a indiqué M. Jean Paschini, Président du conseil d'administration et chef de la direction.

« Soyez assurés, comme ADF l'a toujours fait depuis maintenant près de 70 ans, que nos décisions seront prises en fonction de la poursuite de la croissance saine et prudente de notre Société » a conclu M. Paschini.

Dividende

Le 9 avril 2025, le conseil d'administration de Groupe ADF a approuvé le versement d'un dividende semestriel de 0,02 $ par action, qui sera payé le 15 mai 2025 aux actionnaires inscrits en date du 24 avril 2025.

À propos de Groupe ADF inc. | Groupe ADF inc. est un chef de file nord-américain dans la conception et l'ingénierie de connexions, la fabrication, incluant l'application de revêtements industriels, le montage de charpentes métalliques complexes, de composantes assemblées lourdes en acier, ainsi que de métaux ouvrés et architecturaux, pour le secteur des infrastructures non résidentielles. Groupe ADF Inc. est l'un des rares intervenants de l'industrie apte à réaliser des mégaprojets commerciaux, institutionnels, industriels et publics caractérisés par un très haut niveau de complexité technologique et des échéanciers accélérés. La Société exploite aujourd'hui deux usines de fabrication et deux ateliers de peinture; au Canada et aux États-Unis, de même qu'une division « Construction » aux États-Unis, qui se spécialise dans le montage de charpentes métalliques et autres produits connexes.

Déclarations prospectives | Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui reflètent les objectifs et les attentes d'ADF. Ces déclarations sont identifiées par les verbes tels que « s'attend à ce que » ainsi que par l'utilisation des temps de verbe futur et conditionnel. De par leur nature, ces déclarations comportent des risques et des incertitudes. Par conséquent, les faits réels peuvent différer des attentes d'ADF.

Mesures financières non conformes aux IFRS et autres mesures financières | Sont des mesures tirées principalement des états financiers consolidés, mais ne sont pas des mesures financières normalisées selon le référentiel d'information financière appliqué pour établir les états financiers de la Société. Par conséquent, le lecteur doit se garder de les confondre avec les mesures du rendement établies conformément aux IFRS ou de les substituer à celles-ci. En outre, il doit éviter de comparer ces mesures non conformes aux IFRS aux mesures portant un nom similaire que fournissent ou utilisent d'autres émetteurs. La définition de ces indicateurs et leur rapprochement avec les mesures comparables des Normes internationales d'information financière publiées par l'International Accounting Standards Board (« Normes IFRS de comptabilité » est comme suit :

BAIIA ajusté

Le BAIIA ajusté indique dans quelle mesure la Société génère des bénéfices à même ses opérations d'exploitation sans tenir compte des éléments suivants :

-- charges financières nettes ;

-- charge d'impôts sur le résultat ;

-- pertes sur change, et

-- amortissement des immobilisations corporelles, incorporelles et des actifs au titre de droits d'utilisation.

Le tableau suivant fait le rapprochement entre le résultat net et le BAIIA ajusté :

Exercices clos les 31 janvier 2025 2024 (En milliers de dollars canadiens) $ $ Résultat net 56 790 37 622 Charge d'impôts sur le résultat 21 617 8 784 Charges financières nettes 1 116 2 573 Amortissement 6 160 5 800 Perte sur change 5 606 1 160 BAIIA ajusté 91 289 55 939

Marge brute en pourcentage des produits

L'indicateur de la marge brute en pourcentage des produits est utilisé par la Société afin d'évaluer le niveau de profitabilité pour une période donnée en fonction du mixte de projet pour cette même période. Cet indicateur est sujet aux fluctuations des prix des projets et aussi de l'efficacité opérationnelle de la Société. L'indicateur de la marge brute en pourcentage des produits résulte de la division de la marge brute par les produits.

Carnet de commandes

Le carnet de commandes est une mesure utilisée par la Société afin de d'évaluer le niveau à venir des produits. Le carnet de commandes inclut les commandes fermes obtenues par la Société, soit par l'entremise d'un contrat ferme ou d'un avis officiel de procéder confirmé par le client. Le carnet de commandes divulgué par la Société inclut donc la portion non mise en fabrication des contrats ainsi confirmés.

Fonds de roulement

L'indicateur du fonds de roulement est utilisé par la Société pour évaluer si les actifs courants sont suffisants pour acquitter les passifs courants. Il représente donc l'excédent des actifs courants sur les passifs courants.

Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.

ÉTATS CONSOLIDÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Aux 31 janvier 2025 2024 (En milliers de dollars canadiens) $ $ ACTIF



Actifs courants



Trésorerie et équivalents de trésorerie 59 983 72 379 Débiteurs 83 910 77 844 Actifs d'impôts exigibles courants 1 586 115 Actifs sur contrat 26 491 44 862 Stocks 13 489 13 534 Crédit d'impôts à l'investissement 834 3 112 Charges payées d'avance et autres actifs courants 3 271 3 730 Total des actifs courants 189 564 215 576 Actifs non courants



Immobilisations corporelles 91 886 86 615 Actifs au titre de droits d'utilisation 22 119 21 173 Immobilisations incorporelles 4 328 3 925 Actifs d'impôt différé ― 266 Autres actifs non courants ― 1 050 Total de l'actif 307 897 328 605 PASSIF



Passifs courants



Créditeurs et autres passifs courants 50 236 55 441 Passifs d'impôts exigibles courants 6 454 ― Passifs sur contrat 11 484 46 168 Instruments financiers dérivés 7 198 ― Partie courante des obligations locatives 821 827 Partie courante de la dette à long terme 4 177 3 040 Total des passifs courants 80 370 105 476 Passifs non courants



Dette à long terme 38 208 42 138 Obligations locatives 2 423 2 839 Passifs d'impôts différés 17 449 15 876 Autres passifs non courants 135 146 Total du passif 138 585 166 475 CAPITAUX PROPRES



Capital-actions 61 754 68 127 Surplus d'apport 6 179 6 435 Cumul des autres éléments du résultat global 15 536 8 283 Résultats non distribués 85 843 79 285 Total des capitaux propres 169 312 162 130 Total du passif et des capitaux propres 307 897 328 605

ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT

Exercices clos les 31 janvier 2025 2024 (En milliers de dollars canadiens, sauf le nombre d'actions et les montants par action) $ $ Produits 339 632 331 023 Coût des marchandises vendues 232 391 258 102 Marge brute 107 241 72 921 Frais de vente et d'administration 22 112 22 782 Charges financières nettes 1 116 2 573 Perte sur change 5 606 1 160

28 834 26 515 Résultat avant charge d'impôts sur le résultat 78 407 46 406 Charge d'impôts sur le résultat 21 617 8 784 Résultat net de l'exercice 56 790 37 622 Résultat par action



-- Par action, de base et dilué 1,84 1,15 Nombre moyen pondéré d'actions en circulation de base et dilué (en milliers) 30 852 32 640

ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT GLOBAL

Exercices clos les 31 janvier 2025 2024 (En milliers de dollars canadiens) $ $ Résultat net de l'exercice 56 790 37 622 Autres éléments du résultat global:



Écarts de change sur conversion des établissements à l'étranger (a) 7 253 176 Résultat global de l'exercice 64 043 37 798

a) Seront ultérieurement reclassés au résultat net.

ÉTATS CONSOLIDÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES



Capital-actions Surplus d'apport Cumul des autres

éléments du

résultat global Résultats non

distribués Total (En milliers de dollars canadiens) $ $ $ $ $ Solde au 1er février 2023 68 127 6 435 8 107 42 316 124 985 Résultat net de l'exercice ― ― ― 37 622 37 622 Autres éléments du résultat global ― ― 176 ― 176 Résultat global de l'exercice ― ― 176 37 622 37 798 Dividendes ― ― ― (653) (653) Solde au 31 janvier 2024 68 127 6 435 8 283 79 285 162 130



Capital-actions Surplus d'apport Cumul des autres

éléments du

résultat global Résultats non

distribués Total (En milliers de dollars canadiens) $ $ $ $ $ Solde au 1er février 2024 68 127 6 435 8 283 79 285 162 130 Résultat net de l'exercice ― ― ― 56 790 56 790 Autres éléments du résultat global ― ― 7 253 ― 7 253 Résultat global de l'exercice ― ― 7 253 56 790 64 043 Rachat et annulation d'actions (6 373) (256) ― (49 308) (55 937) Dividendes ― ― ― (924) (924) Solde au 31 janvier 2025 61 754 6 179 15 536 85 843 169 312

ÉTATS CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Exercices clos les 31 janvier 2025 2024 (En milliers de dollars canadiens) $ $ ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES



Résultat net de l'exercice 56 790 37 622 Éléments sans effet sur la trésorerie :



Amortissement des immobilisations corporelles 4 917 4 612 Amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation 745 753 Amortissement des immobilisations incorporelles 498 435 Perte (gain) sur instruments financiers dérivés 7 403 (1 168) Gain sur change hors trésorerie (5 298) (176) Rémunération à base d'actions 1 386 4 576 Charge d'impôts sur le résultat 21 617 8 784 Crédits d'impôt à l'investissement (1 601) ― Charges financières nettes 1 116 2 573 Revenus d'intérêts 2 590 1 363 Autres (362) (583) Résultat net ajusté pour les éléments sans effet sur la trésorerie 89 801 58 791 Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement (1) (24 855) 19 162 Impôts sur le résultat versés (9 890) (93) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 55 056 77 860 ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT



Acquisition d'immobilisations corporelles (8 283) (5 768) Acquisition d'immobilisations incorporelles (810) (720) Autres 384 222 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (8 709) (6 266) ACTIVITÉS DE FINANCEMENT



Rachat et annulation d'actions (54 574) ― Remboursement de la dette à long terme (3 076) (2 296) Paiement des obligations locatives (700) (686) Dividendes versés (924) (653) Intérêts versés (2 795) (3 053) Flux de trésorerie liés aux activités de financement (62 069) (6 688) Effet des fluctuations du taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie 3 326 280 Variation nette de trésorerie et équivalents de trésorerie au cours de l'exercice (12 396) 65 186 Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice 72 379 7 193 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice 59 983 72 379

(1) Les composantes du poste « Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement » se détaillent comme suit :

Exercices clos les 31 janvier 2025 2024 (En milliers de dollars canadiens) $ $ Débiteurs 159 13 589 Actifs sur contrat 20 210 (2 217) Stocks 456 (2 849) Charges payées d'avance et autres actifs courants 118 (1 213) Créditeurs et autres passifs courants (9 398) 10 749 Passifs sur contrat (36 389) 1 113 Autres (11) (10) Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement (24 855) 19 162

Information sectorielle

La Société exerce ses activités dans un seul secteur opérationnel soit l'industrie de la construction non résidentielle, principalement aux États-Unis et au Canada. Ce secteur inclut les champs d'expertise suivants : la conception et l'ingénierie de connexions, la fabrication, incluant la peinture industrielle, et le montage de charpentes métalliques complexes, de composantes assemblées lourdes en acier, ainsi que de métaux ouvrés et architecturaux.

Exercices clos les 31 janvier 2025 2024 (En milliers de dollars canadiens) $ $ Produits



Canada 40 836 36 060 États-Unis 298 796 294 963

339 632 331 023

Aux 31 janvier 2025 2024 (En milliers de dollars canadiens) $ $ Actifs non courants (1)



Canada 68 624 69 359 États-Unis 49 709 43 404

118 333 112 763

(1) Les actifs non courants incluent principalement les immobilisations corporelles et incorporelles, les actifs au titre des droits d'utilisation, les crédits

d'impôt à l'investissement et d'autres actifs non courants.

Les produits provenant des clients externes ont été attribués à chaque pays sur la base de l'emplacement du projet.

Au cours de l'exercice clos le 31 janvier 2025, la Société a réalisé 78 % de ses produits auprès de deux (2) clients représentant chacun 10 % et plus de ses produits (69 % des produits auprès de quatre (4) clients au cours de l'exercice clos le 31 janvier 2024).

Le tableau qui suit présente le détail des produits relatifs à chacun de ces clients :

Exercices clos les 31 janvier 2025 (1) 2024 (1) (En milliers de dollars canadiens) $ $ Client A ― 45 739 Client B 170 351 ― Client C ― 42 086 Client D ― 92 240 Client E 93 383 48 723

263 734 228 788

(1) Provenant des États-Unis.

