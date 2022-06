TERREBONNE, QC, le 8 juin 2022 /CNW Telbec/ - GROUPE ADF INC. (« ADF » ou la « Société ») (TSX: DRX) a annoncé les résultats de l'élection des administrateurs à la suite de son assemblée annuelle des actionnaires qui a eu lieu le 8 juin 2022.

Chacun des candidats proposés à titre d'administrateur dans la circulaire de sollicitation de procuration par la direction datée du 13 avril 2022 a été élu administrateur de Groupe ADF Inc. par la majorité des voix exprimées de l'ensemble des actionnaires habiles à voter suite à un vote au scrutin secret.

Au total, 4 053 769 actions à droit de vote subalterne (approximativement 22,16% de la catégorie) et 14 343 107 actions à droit de vote multiple (100% de la catégorie) étaient représentées en personne ou par procuration à l'assemblée, représentant environ 91,20% des droits de vote rattachés aux actions émises et en circulation au 13 avril 2022, date de référence.

Le pourcentage des votes exprimés pour ainsi que les abstentions à l'égard de chacun des administrateurs étaient répartis comme suit :

Administrateurs Pourcentage de votes Pour Abstention Jean Paschini 99,50 % 0,50 % Pierre Paschini 99,50 % 0,50 % Marise Paschini 99,50 % 0,50 % Danilo D'Aronco 99,52 % 0,48 % Myriam Blouin 99,99 % 0,01 % Guy Pelletier 99,99 % 0,01 % Jean Rochette 99,99 % 0,01 % Richard Martel 99,99 % 0,01 %

À propos de Groupe ADF Inc.

Groupe ADF Inc. est un chef de file nord-américain dans la conception et l'ingénierie de connexions, la fabrication, incluant la peinture industrielle, et le montage de charpentes métalliques complexes, de composantes assemblées lourdes en acier, ainsi que de métaux ouvrés et architecturaux, pour le secteur de la construction non résidentielle. Groupe ADF Inc. est l'un des rares intervenants de l'industrie apte à réaliser des mégaprojets commerciaux, institutionnels, industriels et publics caractérisés par un très haut niveau de complexité technologique et des échéanciers accélérés. La Société exploite deux usines de fabrication et deux ateliers de peinture; au Canada et aux États-Unis.

SOURCE Groupe ADF Inc.

Renseignements: M. Jean Paschini, président du conseil d'administration et chef de la direction; M. Jean-François Boursier, CPA, chef de la direction financière; Téléphone : (450) 965-1911 / Site Internet : www.adfgroup.com