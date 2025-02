TERREBONNE, QC, le 26 févr. 2025 /CNW/ -

(Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.)

GROUPE ADF INC . (« ADF » ou la « Société ») (symbole boursier : (TSX: DRX), chef de file nord-américain dans la fabrication de superstructures en acier, annonce la signature d'une série de nouvelles commandes au Québec et dans l'ouest américain qui se chiffrent à 120,0 millions de dollars.

Le plus important contrat de cette série de nouvelles commandes porte sur la fabrication et le montage (installation) de structures d'acier et de composantes en acier lourdes dans le cadre d'un important programme de rénovation d'un complexe sportif dans l'ouest américain.

Cette série de nouvelles commandes inclut aussi des contrats pour diverses structures d'acier dans le secteur récréatif aussi dans l'ouest américain, de même qu'auprès d'un client de premier plan au Québec pour lequel ADF a réalisé divers autres contrats au cours des derniers mois et des dernières années.

Les deux usines de fabrication d'ADF à Terrebonne au Québec et à Great Falls dans l'état du Montana aux États-Unis seront mises à contribution pour mener à bien ces nouveaux projets. Les travaux de fabrication des diverses structures d'acier vont débuter dans les prochains mois et sont prévus s'échelonner sur une période d'environ 15 mois.

Le carnet de commandes de la Société se chiffrait à 330,3 millions de dollars au 31 octobre 2024, excluant les commandes annoncées aujourd'hui.

À propos de Groupe ADF inc. | Groupe ADF inc. est un chef de file nord-américain dans la conception et l'ingénierie de connexions, la fabrication, incluant l'application de revêtements industriels, le montage de charpentes métalliques complexes, de composantes assemblées lourdes en acier, ainsi que de métaux ouvrés et architecturaux, pour le secteur des infrastructures non résidentielles. Groupe ADF Inc. est l'un des rares intervenants de l'industrie apte à réaliser des mégaprojets commerciaux, institutionnels, industriels et publics caractérisés par un très haut niveau de complexité technologique et des échéanciers accélérés. La Société exploite aujourd'hui deux usines de fabrication et deux ateliers de peinture; au Canada et aux États-Unis, de même qu'une division Construction aux États-Unis, qui se spécialise dans le montage de charpentes métalliques et autres produits connexes.

Déclarations prospectives | Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui reflètent les objectifs et les attentes d'ADF. Ces déclarations sont identifiées par les verbes tels que « s'attend à ce que » ainsi que par l'utilisation des temps de verbe futur et conditionnel. De par leur nature, ces déclarations comportent des risques et des incertitudes. Par conséquent, les faits réels peuvent différer des attentes d'ADF.

SOURCE Groupe ADF Inc.

Contacts : Jean Paschini, Président du conseil d'administration et chef de la direction; Jean-François Boursier, CPA, Chef de la direction financière, Téléphone : (450) 965-1911, Site Internet : www.adfgroup.com