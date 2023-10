Grille Éco+ : Un outil d'accompagnement en développement durable pour les entreprises et les organismes de soutien au développement économique

MONTRÉAL, le 5 oct. 2023 /CNW/ - Lutte contre les changements climatiques, gouvernance, équité, diversité et inclusion… Plus que jamais, les entreprises doivent répondre à de multiples exigences qui vont bien au-delà de la simple rentabilité. Investisseurs, donneurs d'ordre et gouvernements cherchent ainsi à mieux identifier les risques auxquels sont confrontés les projets qu'ils financent ou encore à accélérer et à documenter l'adoption de pratiques d'affaires durables. Pour soutenir les décideurs dans cette démarche, l'Institut du Québec et SWITCH, l'Alliance pour une économie verte ont développé la Grille Éco+, un outil d'analyse qui permet de mesurer et de suivre la performance des entreprises en matière de développement durable.

« De nombreux entrepreneurs prennent conscience que pour accéder à du financement ou à certains marchés, ils ont tout intérêt à s'engager dans une démarche visant à documenter et à suivre leurs impacts environnemental et social mais ils ignorent souvent par où commencer, déclare Denis Leclerc, coprésident de SWITCH qui regroupe des représentants de groupes environnementaux, du milieu des affaires et de la finance. Ils sont aussi confrontés à un certain manque d'uniformité dans les pratiques, ce qui en complexifie d'autant plus l'adoption. Avec la Grille Éco+, nous aspirons à simplifier ce processus. »

Pour éviter les dédoublements

L'évaluation de financement durable d'une entreprise ou d'un projet peut être réalisée selon différents cadres de référence qui exercent chacun leur influence propre. Ainsi, les critères d'un programme d'aide gouvernementale s'aligneront sur les objectifs d'une stratégie ministérielle, tandis que les exigences de la finance durable seront plutôt guidées par les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Par conséquent, les entreprises sont souvent confrontées à collecter plusieurs fois la même information, selon différents formats, sans pour autant avoir une vue d'ensemble de leur performance en termes de développement durable.

« Pour apporter plus d'efficacité à ces démarches, nous avons donc agrégé et structuré l'information exigée dans les principales grilles d'évaluation actuellement utilisées au Québec, notamment les dispositifs réglementaires provinciaux, les critères ESG inhérents au cadre de l'International Sustainability Standards Board (ISSB) ou encore les objectifs de développement durable de l'ONU, explique Luc Belzile, et nous avons organisé cette information en un outil convivial qui permet aux dirigeants d'entreprise de choisir parmi une bibliothèque d'indicateurs, les plus pertinents selon leurs besoins de reddition de comptes. »

À qui s'adresse la Grille Éco+ ?

En se fondant sur un cadre de référence rigoureux et des paramètres reconnus à l'international, la Grille Éco+ a été conçue tant pour les entreprises qui amorcent une démarche de développement durable que pour les décideurs publics qui doivent évaluer les demandes de soutien ou les propositions de fournisseurs en considérant des facteurs autres que les critères financiers traditionnels. Offert gratuitement, cet outil pourra aussi être valorisé par différents intervenants, du secteur public comme du secteur privé, à des fins de simulations ou d'accompagnement des organisations.

Pour en savoir plus

Télécharger le rapport : Financement durable : une grille pour simplifier la démarche

Découvrez la Grille Éco+ sur le microsite dédié de SWITCH.

À propos de SWITCH

Fondée en 2013, SWITCH, l'Alliance pour une économie verte, mobilise depuis 10 ans les organisations issues autant du milieu des affaires et de la finance que des groupes environnementaux afin d'accélérer la transition vers une économie plus verte et plus sobre en carbone. Elle vise à identifier des pistes concertées de solutions pragmatiques et réalistes pour une transition plus juste, plus innovante et plus porteuse pour notre économie. Elle aspire à un développement des politiques et des interventions de l'État plus cohérent et la convergence des initiatives provenant des secteurs public, privé, associatif, coopératif et mutuel et de la société civile en faveur d'une économie verte. www.allianceswitch.ca

À propos de l'Institut du Québec

L'Institut du Québec est un organisme à but non lucratif qui axe ses recherches et ses études sur les enjeux socioéconomiques auxquels le Québec fait face. Il vise à fournir aux autorités publiques et au secteur privé les outils nécessaires pour prendre des décisions éclairées, et ainsi contribuer à bâtir une société plus dynamique, compétitive et prospère.

www.institutduquebec.ca | @InstitutduQC

SOURCE Institut du Quebec

Renseignements: Liette D'Amours, Responsable des relations avec les médias, 514 649-2347, [email protected]