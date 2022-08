Griffintown - La Ville de Montréal inaugure la place des Arrimeurs et l'œuvre d'art public Réciprocités

MONTRÉAL, le 29 août 2022 /CNW Telbec/ - Alors que le secteur de Griffintown est en pleine effervescence immobilière, la Ville de Montréal est fière d'inaugurer la place des Arrimeurs. Il s'agit d'un espace public accueillant, rappelant l'histoire maritime des lieux, et qui favorisera les échanges entre les résident-es et les passant-es qui s'y arrêteront.

Fruit d'un investissement de 3,7 M$, l'aménagement de la place des Arrimeurs comprend un espace de plus de 1000 m² où ont été installés du mobilier urbain sur mesure et des bollards lumineux. Cette nouvelle place publique permettra par ailleurs de bonifier le couvert végétal et de diminuer les îlots de chaleur puisque huit arbres, plus de 150 arbustes et plus de 1 300 vivaces ont été plantés, en plus de l'ajout de surfaces gazonnées et de deux arbres qui ont été préservés.

« Nous sommes heureux d'inaugurer la place des Arrimeurs, un aménagement fort attendu par les gens du secteur. Elle contribuera à rendre le quartier encore plus attrayant et convivial. De plus, elle est accessible universellement à partir de la rue Ottawa, dans la section est de la place, et un deuxième accès universel sera éventuellement ajouté un peu à l'ouest de l'intersection des rues William et Guy », a déclaré Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif et maire de l'arrondissement du Sud-Ouest.

L'aménagement de la place des Arrimeurs est aussi l'occasion de mettre l'art au cœur de la vie des résident-es de Griffintown, alors que les parcs et les places publiques localisés le long de la rue Ottawa accueilleront tous une œuvre d'art public.

Réciprocités, de l'artiste Marie-Michelle Deschamps, est la première œuvre à voir le jour.

« Nous nous réjouissons de l'intégration de cette nouvelle œuvre sur le domaine public, qui fera partie du quotidien des résident-es de Griffintown. Trois autres œuvres d'art public feront éventuellement leur apparition et donneront ainsi tout son sens au corridor culturel de la rue Ottawa », a ajouté Ericka Alneus, responsable de la culture et du patrimoine.

Réciprocités, qui témoigne de l'échange entre le passé industriel des environs et le renouveau qui est en cours dans le secteur, a été financée à parts égales par le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal en vertu de l'Entente sur le développement culturel de Montréal.

« L'oeuvre est composée d'une installation aux formes simples et élégantes, qui met en relation trois grandes arches en acier inoxydable et deux éléments de bronze : une frise suspendue où l'on retrouve des silhouettes de plantes découpées et, au sol, donnant l'impression de s'être détachée de l'une des arches en acier, une sculpture qui rappelle le fruit de l'asclépiade, une des plantes indigènes du Québec », a expliqué Marie-Michelle Deschamps, artiste à l'origine de l'œuvre Réciprocités.

La place des Arrimeurs est la troisième place publique à voir le jour dans Griffintown, après la place des Débardeurs et la place des Aiguilleurs, et s'inscrit dans une série de parcs à aménager dans le secteur.

