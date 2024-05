Grève prochaine chez Autobus Camille Mailloux

RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 7 mai 2024 /CNW/ - Le Syndicat du transport de la région Grand-Portage-CSN, qui rassemble les salarié-es des Autobus Camille Mailloux R.D.L. Inc., sera en grève du 22 mai au 18 juin inclusivement. L'avis de grève a été envoyé aujourd'hui même au ministère du Travail.

En tout, 26 circuits du Centre de services scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup et quatre circuits du Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs seront touchés par l'arrêt de travail.

À propos

Le Syndicat du transport de la région Grand-Portage-CSN rassemble 40 membres et est affilié à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN). La FEESP-CSN compte plus de 425 syndicats affiliés représentant 65 000 membres œuvrant dans le domaine des services publics et parapublics. Le Conseil central du Bas-Saint-Laurent-CSN représente près de 8600 membres répartis dans plus de 97 syndicats dans toutes les MRC de la région, de La Pocatière aux Méchins, et tous les secteurs d'activité confondus, qu'ils soient privés, publics ou parapublics.

