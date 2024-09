Grève partielle reportée chez Autobus Coaticook

COATICOOK, QC, le 22 sept. 2024 /CNW/ - Réunis en assemblée générale le vendredi 20 septembre au soir dernier, les membres de l'une des deux unités du Syndicat des travailleuses et travailleurs d'Autobus Coaticook-CSN ont adopté à 75 %, par voie de scrutin secret, l'entente de principe intervenue le jour même avec leur employeur. Pour leur part, les salarié-es de l'unité conduisant des berlines ont rejeté la seconde entente à l'unanimité. Les membres ont toutefois accepté de reporter leur grève générale illimitée du lundi 23 septembre afin de laisser place à l'obtention d'une nouvelle entente.

« Le nouveau contrat de travail qui a été adopté touche seulement les chauffeuses et les chauffeurs qui conduisent les autobus réguliers. D'une durée de cinq ans et rétroactif au 1er juillet 2023, celui-ci prévoit des augmentations salariales d'environ 19 % au total, faisant passer le taux horaire de 26,32 à 31,26 $. D'autres dispositions prévoient une banque de 50 heures de libérations, le paiement de la journée d'accueil en début d'année scolaire et une bonification de 1 % des vacances annuelles après 15 ans de service, lesquelles s'élèvent maintenant à 10 % », explique Josée Dubé, vice-présidente de la Fédération des employées et employés de services publics-CSN.

« Pour les conductrices et les conducteurs de berlines, la bonification des conditions salariales de l'entente était simplement insuffisante. L'employeur a proposé une bonification du revenu moyen actuel, qui est d'environ 10 200 $, ramenant celui-ci à environ 11 700 $ au premier juillet 2024. La situation actuelle est délicate et il faudra que les parties trouvent une voie de passage le plus tôt possible pour que le service des berlines adapté à des élèves qui ont des besoins particuliers puisse être maintenu », souligne Steeve McKay, secrétaire général du Conseil central des syndicats nationaux de l'Estrie-CSN.

Le Syndicat des travailleuses et travailleurs d'Autobus Coaticook-CSN rassemble environ 30 membres dans deux unités qui sont affiliées à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN).

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable.

