Grève nationale de l'hôtellerie le 8 août prochain

MONTRÉAL, le 1er août 2024 /CNW/ - Les travailleuses et les travailleurs de l'hôtellerie exerceront une journée nationale de grève le 8 août pour forcer les employeurs à améliorer les conditions de travail et les salaires. Cette grève touchera des hôtels de Montréal, Québec et Sherbrooke.

En raison du peu d'avancées aux tables de négociation quant aux demandes communes de la négociation coordonnée, des milliers de travailleuses et de travailleurs d'hôtels seront en grève pour 24 heures. Dans les dernières semaines, plus de 90 % des travailleuses et des travailleurs ont voté en faveur d'un mandat de grève de 120 heures à exercer au moment jugé opportun. Cette journée nationale de grève intervient alors que certains employé-es d'hôtels montréalais ont exercé des jours de grève dans les dernières semaines.

« Si les hôteliers veulent éviter que le mouvement de grève se répande, il est temps qu'ils comprennent. Si l'on constate des progrès à quelques tables, il reste encore bien du chemin à faire pour répondre aux besoins des travailleuses et des travailleurs de l'hôtellerie. Il est temps qu'ils desserrent les cordons de la bourse pour reconnaître les efforts de celles et ceux qui leur permettent de faire tant de profits », explique Michel Valiquette, responsable du secteur de l'hôtellerie et trésorier de la Fédération du commerce (FC-CSN).

Les sept demandes communes de la négociation coordonnée

Obtenir des augmentations salariales de 36 % sur quatre ans pour combler la perte du pouvoir d'achat liée à l'inflation.

Augmenter la contribution de l'employeur au régime d'assurance collective.

Encadrer la formation pour la relève et mieux appuyer les formateurs et les formatrices.

Revoir l'accès et la rémunération pour les vacances annuelles pour attirer la relève et reconnaître l'expérience du personnel en place.

Éliminer le recours aux agences de placement.

Freiner la surcharge de travail pour mieux protéger le personnel.

S'assurer que les personnes salariées décident entre elles du partage des pourboires.

À propos du secteur de l'hôtellerie de la CSN

La 11e ronde de négociation coordonnée regroupe plus de 3 500 travailleuses et travailleurs, issus de 30 syndicats de l'hôtellerie des régions de la Capitale-Nationale, de l'Estrie, du Saguenay-Lac-Saint-Jean et du Grand Montréal. Ces syndicats portent une plateforme de demandes communes qu'ils ont le mandat de négocier avec leurs employeurs respectifs.

Fondée en 1921, la CSN est la première grande centrale syndicale québécoise. Composée de plus de 1 600 syndicats, elle défend près de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis dans huit fédérations ainsi que dans treize conseils centraux régionaux, principalement sur le territoire du Québec. La CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Renseignements : Hubert Forcier, Service des communications de la CSN, Cellulaire : 514 209-3311, Courriel : [email protected]