Grève mercredi et jeudi à la traverse de L'Isle-aux-Grues

QUÉBEC, le 4 juin 2024 /CNW/ - Les officiers de navigation, officiers mécaniciens, matelots et amarreurs de la Traverse Montmagny-L'Isle-aux-Grues seront en grève demain mercredi ainsi que jeudi de cette semaine.

Afin d'assurer les services essentiels, les parties ont convenu d'une traverse pour chaque jour de grève, ce qui a été entériné par le tribunal administratif du travail. Ainsi, il y aura un départ de L'Isle-aux-Grues à 6h15 mercredi matin le 5 juin et un départ de Montmagny à 7 h. Le jeudi, il y aura un seul départ à 6 h 30 de L'Isle-aux-Grues et un départ de Montmagny à 8 h 15. Le service régulier reprendra le vendredi 7 juin à partir de 6 h.

Sans contrat de travail depuis le 31 mars 2023, ces derniers protestent contre la lenteur des négociations.

« Le message à l'employeur est clair. Aujourd'hui, c'est deux jours de grève, mais les choses pourraient se compliquer cet été si rien ne bouge. Le gouvernement doit débloquer les fonds nécessaires pour que les négociateurs de la Société des traversiers du Québec aient la capacité de faire progresser les discussions à la table de négociation », prévient le président de la section locale 9599 des Métallos, Dave Turcotte.

Les négociations sont particulièrement difficiles sur les aspects monétaires de la convention collective. « Nos membres ne devraient pas s'appauvrir en offrant un service essentiel à la population de la région et aux vacanciers. Nous voulons des conditions de travail décentes, qui permettent de ne pas s'appauvrir et de vivre dignement », fait valoir le président de l'unité syndicale, Stéphane Vézina.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

Pour consulter nos communiqués : https://www.metallos.org/actualites-et-medias/actualites/

Pour suivre notre page Facebook : www.facebook.com/SyndicatDesMetallos/

SOURCE Syndicat des Métallos (FTQ)

Renseignements: Clairandrée Cauchy, 514 774-4001, [email protected], Bureau des Métallos à Québec, 418 628-8222