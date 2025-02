Grève le 17 février dans les CPE : la pression monte sur le gouvernement

MONTRÉAL, le 6 févr. 2025 /CNW/ - Devant le refus du gouvernement d'agir pour contrer la pénurie et valoriser les emplois en CPE, la CSN annonce que la troisième journée de grève nationale aura lieu le 17 février. Les quelque 13 000 travailleuses affiliées à la CSN sont en grève partout au Québec dans plus de 400 CPE. Des rassemblements de quartiers se tiennent dans l'ensemble des régions.

La pénurie de personnel frappe durement les CPE. Dans les derniers jours, aussi bien des travailleuses de CPE que des parents et des directions ont interpellé le gouvernement pour qu'il en fasse davantage pour valoriser les emplois dans le secteur. Alors que la négociation est une occasion à saisir pour bonifier les conditions de travail, le gouvernement avance à pas de tortue. La CSN, qui représente 80 % des CPE syndiqués, monte le ton en annonçant dès maintenant une troisième journée de grève, qui se tiendra à moins d'obtenir une entente de principe.

Le gouvernement doit cesser de se trainer les pieds et agir pour l'avenir des CPE

La stratégie de négociation adoptée par le gouvernement a de lourdes conséquences aussi bien pour les familles que pour les travailleuses et les travailleurs. De son côté, la CSN propose plusieurs solutions ambitieuses pour assurer l'avenir du réseau, aussi bien pour améliorer les conditions de travail pour tous les titres d'emploi que pour agir pour les régions éloignées. Dans cette négociation, les travailleuses demandent notamment :

une charge de travail moins lourde ;

une meilleure rémunération pour assurer l'attraction et la rétention ;

des primes de disparité régionale pour les employé-es de certaines régions éloignées ;

des mesures pour améliorer la qualité des services aux enfants, entre autres par des ratios bien balisés et respectés entre le nombre d'éducatrices et d'enfants, ainsi que par un meilleur soutien pour les enfants ayant des besoins particuliers.

« Il n'y a que le gouvernement qui n'a pas l'air de comprendre l'urgence d'en faire plus pour valoriser les emplois en CPE. Les parents comme les travailleuses des CPE lui demandent d'agir. Il faut continuer d'accentuer la pression et c'est pourquoi nous annonçons aujourd'hui la tenue de notre troisième journée de grève le 17 février », lance Stéphanie Vachon, représentante des CPE de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN).

« Les travailleuses et les travailleurs des CPE tiennent ce réseau à bout de bras depuis tellement d'années. Elles voient des collègues épuisées quitter leur emploi pour aller travailler ailleurs. Le gouvernement doit bonifier les conditions de travail et les salaires pour inverser cette tendance », explique Lucie Longchamp, vice-présidente responsable des secteurs privés de la FSSS-CSN.

« Qu'attend la ministre de la Famille pour avancer à la table de négociation? Près de 13 000 travailleuses sont en grève aujourd'hui pour lui demander de valoriser leurs emplois. Ce que le gouvernement propose actuellement est nettement insuffisant. Les bienfaits des CPE ne sont plus à démontrer. Ce qui est le plus important actuellement pour le réseau, c'est d'obtenir une bonne convention collective », de conclure Katia Lelièvre, vice-présidente de la CSN.

Une grève partout au Québec

La CSN représente plus de 80 % des travailleuses syndiquées dans les CPE. La grève touche l'ensemble des régions du Québec, alors que la CSN est présente dans plus de 400 CPE. Voici le nombre de centres par région affiliés à la CSN :

7 CPE en Abitibi-Témiscamingue

12 CPE au Bas-Saint-Laurent

10 CPE sur la Côte-Nord

22 CPE dans le Centre-du-Québec et la Mauricie

36 CPE en Estrie

12 CPE en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine

11 CPE dans Lanaudière

25 CPE dans les Laurentides

51 CPE en Montérégie

112 CPE à Montréal et à Laval

23 CPE en Outaouais

64 CPE à Québec et dans Chaudière-Appalaches

31 CPE au Saguenay-Lac-Saint-Jean

À propos

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) constitue l'organisation syndicale la plus importante dans le secteur des centres de la petite enfance (CPE) au Québec. Elle regroupe 80 % des CPE syndiqués, soit près de 13 000 travailleuses et travailleurs.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

