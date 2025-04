Grève imminente des débardeurs de Baie-Comeau - Les activités de débardage de l'aluminerie Alcoa pourraient être perturbées

BAIE-COMEAU, QC, le 4 avril 2025 /CNW/ - Les débardeurs de Baie-Comeau à l'emploi de QSL Arrimage du Nord se sont dotés ce matin d'un mandat de grève à exercer au moment jugé opportun dans une proportion de 85 %.

Le litige porte principalement sur les salaires. Les syndiqués ont refusé aujourd'hui une deuxième offre de l'employeur, moins avantageuse que celle qui leur avait été présentée en octobre dernier.

« C'est un manque de respect total de la part de l'employeur de revenir à la table de négociation avec une offre moins intéressante que l'automne dernier. Nos membres connaissent leur valeur et sont prêts à faire la grève s'il le faut pour obtenir un contrat à la hauteur de ce qu'ils valent », souligne le représentant syndical des Métallos, Marc Duchaîne.

La quarantaine de travailleurs membres de la section locale 7065 des Métallos travaillent dans le port de Baie-Comeau. Ils exécutent principalement les opérations de débardage de l'aluminerie Alcoa à Baie-Comeau.

Rappelons qu'une première offre patronale avait été refusée à l'unanimité par les syndiqués en octobre dernier.

« L'employeur invoque le climat économique pour abaisser son offre. Mais nos membres voient clair : c'est juste un prétexte. Le volume de débardage ne change pas et les prix facturés au client ne sont pas à la baisse non plus. Ce n'est pas vrai que QSL va augmenter sa marge de profit sur le dos de nos membres. S'ils doivent aller jusqu'à la grève pour se faire respecter et payer à leur juste valeur, ils iront », ajoute le président de la section locale 7065, Nelson Breton.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

