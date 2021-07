Grève générale illimitée chez Olymel Vallée-Jonction - L'employeur ne veut pas régler!

MONTRÉAL, le 2 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Après deux jours de négociation, le Syndicat des travailleurs d'Olymel Vallée-Jonction-CSN déplore l'attitude contre-productive et provocatrice d'Olymel qui, plutôt de revenir au syndicat à propos de sa dernière proposition, est retourné à la table cet après-midi avec de nouvelles demandes de reculs.

« Nous étions prêts à régler le conflit et avions fait une contre-proposition syndicale le 1er juillet qui permettait selon nous de nous rapprocher d'un règlement. Nous étions disposés à conclure une entente de principe d'autant plus que les hauts dirigeants d'Olymel étaient présents lors des séances du 1er et 2 juillet », explique Martin Maurice le président du syndicat.

À notre grande surprise, 24 heures après notre dépôt et alors que l'employeur était censé nous répondre, il est plutôt revenu à la table avec des demandes de nouveaux reculs à propos de l'octroi des vacances. « C'est la deuxième fois que l'employeur use de cette stratégie et tente de nous démobiliser avec des reculs », déplore M. Maurice. Le syndicat, qui est disponible pour négocier en tout temps, déplore aussi que les prochaines rencontres de négociation ne puissent se tenir avant la semaine du 19 juillet, étant donné que l'employeur n'a pas de disponibilités.

« Il est évident que l'employeur ne souhaite pas réellement régler. La stratégie patronale est de nous diviser et de nous affamer. Mais c'est bien mal nous connaitre. Nous sommes unis et nous ne laisserons pas Olymel nous désolidariser ou nous démobiliser, car ce que nous nous voulons c'est une entente négociée et un enrichissement pour tous », conclut Martin Maurice.

SOURCE Fédération du commerce (FC-CSN)

Renseignements: Noémi Desrochers, [email protected], Cell: 514 216-1825

