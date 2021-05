Grève du personnel de soutien des cégeps FEESP-CSN - Sans nous, les cégeps ferment leurs portes

MONTRÉAL, le 19 mai 2021 /CNW Telbec/ - Les syndicats représentant le personnel de soutien dans les cégeps entament aujourd'hui trois journées consécutives de grève, partout au Québec. Ils constatent que, malgré les sorties médiatiques du premier ministre qui dit vouloir en arriver rapidement à une entente, les représentants patronaux ne se sont pas engagés dans le mouvement et n'ont toujours pas les mandats nécessaires pour négocier de réelles améliorations, tant sur le plan des conditions de travail que sur celui des salaires.

Des patrons qui ne sont pas au rendez-vous de la négociation

« Depuis l'annonce du premier ministre, le 2 mai dernier, les représentants patronaux n'ont donné que très peu de disponibilités. Après quelques séances prometteuses, ils ont quitté la table », mentionne Martine Moreau, présidente du Secteur soutien cégeps FEESP-CSN. Leur attitude n'a finalement pas réellement changé, si on se réfère à ce que nous avons observé dans la dernière année. Pour les satisfaire, nous devrions accepter leurs demandes de reculs, ce qui aurait pour effet d'augmenter la précarité du personnel; c'est donc totalement inacceptable pour nous! Pour réussir à attirer le personnel dans les cégeps, il faut donner de bonnes conditions de travail à celles et ceux qui viennent d'y commencer leur carrière. Ce sont les conditions d'apprentissage des étudiantes et des étudiants qui sont en jeu », ajoute-t-elle.

Des conditions de travail pour l'avenir du réseau collégial

« Le gouvernement se magasine des problèmes pour le futur, s'il continue de négliger les membres du personnel de soutien dans les cégeps, car le réseau collégial leur doit son bon fonctionnement. C'est nous qui nous occupons de garder les bâtiments en bon état et qui assurons le soutien à l'enseignement », signale Nathalie Arguin, présidente de la FEESP-CSN. « Nous le disons souvent et depuis longtemps : le gouvernement doit cesser d'avoir les yeux rivés sur seulement deux ou trois titres d'emploi et considérer les réseaux dans leur ensemble. S'il ne le fait pas, les pénuries de personnel dans les cégeps vont augmenter et elles auront inévitablement des impacts sur la qualité de l'enseignement supérieur », renchérit-elle.

Des services publics portés par l'ensemble des travailleuses et des travailleurs

« C'est déplorable que le gouvernement refuse toujours d'agir pour relever les services publics. En ramenant encore une fois, et ce, depuis plus d'un an et demi, les mêmes offres insuffisantes d'augmentations salariales de 5 % sur trois ans, il nous fait la démonstration qu'il ne saisit pas l'ampleur de la crise qui sévit dans les réseaux. On le disait déjà en 2019, et, malheureusement, on doit le répéter encore aujourd'hui : il manque de monde partout pour assurer les services à la population. Pour remédier à la situation, il faut améliorer significativement les conditions de travail et les salaires des travailleuses et des travailleurs des services publics. C'est urgent! », affirme Caroline Senneville, vice-présidente de la CSN.

Profil du Secteur soutien cégeps de la FEESP-CSN

Le Secteur soutien cégeps regroupe près de 6300 membres (39 accréditations) répartis dans 34 établissements collégiaux et un centre informatique, situés dans onze régions administratives sur les treize que compte le Québec. Il représente notamment les manœuvres, l'ensemble du personnel technique (travaux pratiques, administration, informatique, etc.), les agentes et agents de soutien administratif ainsi que les ouvrières et ouvriers spécialisés. Le Secteur soutien cégeps est affilié à la Fédération des employées et employés de services publics de la CSN.

Liste des syndicats concernés

Syndicat du personnel de soutien du Cégep de Baie-Comeau CSN Syndicat des employés de soutien du Cégep de Sept-Îles (CSN) Syndicat du personnel de soutien du Cégep de la Gaspésie et des Îles à Gaspé Syndicat des employé-e-s du Centre spécialisé en pêches de Grande-Rivière (CSN) Syndicat des employés de soutien du Cégep des Îles (CSN) Syndicat des employés et employées de soutien du Campus de Carleton-sur-Mer Syndicat des employés(es) de soutien du CEGEP de l'Outaouais - CSN Association soutien du Collège Héritage (Heritage College Support Staff Association) CSN Syndicat du personnel de soutien du Cégep régional de Lanaudière-CSN Syndicat du personnel de soutien du Collège Lionel-Groulx Syndicat des employés(es) de soutien du Cégep de St-Jérôme (CSN) Syndicat des employés et employées du Cégep du Vieux Montréal (CSN) Syndicat des employés du Cégep Rosemont CSN Syndicat des employé(e)s de soutien du C.E.G.E.P. de Saint-Laurent Syndicat des employés du Cégep Montmorency (CSN) Syndicat des employés de soutien du Cégep André Laurendeau (CSN) Syndicat des employées et employés du Collège Gérald-Godin - CSN Syndicat du personnel de soutien du Cégep de Lévis-Lauzon (CSN) Syndicat du personnel de soutien du Cégep de Sainte-Foy Syndicat du personnel de soutien du collège de Limoilou Syndicat des employé-e-s du Cégep Champlain - St-Lawrence (CSN) Syndicat du personnel de soutien du Cégep Beauce-Appalaches - CSN Syndicat du personnel de soutien du Cégep de Rimouski (CSN) Syndicat national des employés du Cégep de Rivière-du-Loup Syndicat du personnel de soutien du Cégep de Matane (CSN) Syndicat du personnel de soutien du Cégep de La Pocatière Syndicat des employé(e)s de soutien du Cégep de Jonquière (CSN) Syndicat des employées et employés de soutien du Cégep d'Alma Syndicat des employés de soutien du Cégep de Saint-Félicien Syndicat des employés de service du Collège de Chicoutimi (CSN) Syndicat des employé(e)s de soutien du Cégep de Sorel-Tracy (CSN) Syndicat des employé(e)s de soutien du Cégep de Saint-Hyacinthe (CSN) Syndicat des employés du Cégep St-Jean-sur-Richelieu (CSN) Syndicat des employé(e)s de soutien du Cégep Champlain Campus St-Lambert (CSN) Syndicat des employé(e)s de soutien du Cégep de Drummondville (CSN) Syndicat des employés du Cégep de Trois-Rivières (CSN) Syndicat du personnel de soutien du Collège de Shawinigan enr.

