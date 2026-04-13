Grève du personnel cols bleus du 15 au 18 avril 2026 - La Ville de Montréal annonce le maintien des services essentiels à la population

MONTRÉAL, le 13 avril 2026 /CNW/ - En prévision de la grève du personnel cols bleus de la Ville de Montréal qui aura lieu du mercredi 15 avril 2026 à 6 h, et se terminant le samedi 18 avril à 6 h, l'administration municipale annonce le maintien des activités et des services essentiels à la population lors de ces journées.

En lien avec la santé et la sécurité de la population, les activités et services suivants, considérés comme essentiels, seront maintenus par la Ville et le personnel cols bleus attitrés aux services essentiels lors de cette grève, notamment:

Situation d'urgence (situation exceptionnelle et urgente non prévue par l'entente, situation qui met en danger la santé et la sécurité de la population ou situation d'urgence décrétée par les autorités municipales);

Réparation de la signalisation et des feux de circulation endommagés à la suite d'un accident notamment;

Nettoyage des rues à la suite d'un accident, élagage de sécurité et abattage (intervention d'urgence à l'égard des arbres publics);

Réparation de la chaussée (trous et affaissements majeurs);

Nettoyage des places publiques afin d'assurer une cohabitation sécuritaire;

Opérations liées aux égouts et aqueducs;

Tournée préventive des arénas municipaux;

Opérations liées à la crue des eaux printanières pour certains arrondissements (Pierrefonds-Roxboro, Ahuntsic-Cartierville, Île-Bizard);

Opérations liées à la production d'eau potable et traitement des eaux usées;

Entretien des collections vivantes (animales, végétales et entomologiques).

Compte tenu des impacts que la grève des cols bleus pourrait avoir sur certaines opérations de la Ville, Montréal demande la compréhension de la population, qui pourrait voir une modification dans les services offerts pendant la grève.

À noter que dans l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, la collecte des ordures ménagères du mercredi 15 avril sera maintenue dans le cadre des services essentiels et celle du jeudi 16 avril sera reportée au samedi 18 avril, étant donné que cette collecte est faite par les cols bleus.

Avant de se déplacer vers une installation municipale durant les journées de grève, la Ville invite la population à vérifier si l'installation municipale est ouverte. Pour toute question, il est possible de vérifier les informations disponibles sur le site web de la Ville de Montréal à l'adresse montreal.ca, ou encore de communiquer avec le 311.

Suspension des interdictions de stationnement liées aux opérations d'entretien des rues

Dans le contexte de la grève des cols bleus, la Ville de Montréal suspendra les interdictions de stationnement liées aux opérations d'entretien des rues sur l'ensemble de son territoire les 15, 16 et 17 avril. Durant cette période, toutes les autres réglementations de stationnement demeurent en vigueur, notamment celles relatives aux emplacements tarifés, aux zones de stationnement sur rue réservées aux résidents, aux zones à durée limitée, ainsi qu'aux voies réservées, aux espaces réservés aux personnes à mobilité réduite et aux zones sécurisées (ex.: bornes-fontaines).

Renouvellement de la convention collective

La Ville de Montréal ne ménage aucun effort pour parvenir à une entente négociée le plus rapidement possible avec le Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, visant le renouvellement de la convention collective des quelques 5500 employés cols bleus. La Ville collabore pleinement afin d'arriver à une entente dans le meilleur intérêt des parties et qui respecte la capacité financière de la Ville et des contribuables montréalais.

Les négociations entre la Ville et le syndicat ont débuté le 13 février 2025. À ce jour, les parties ont tenu 35 séances de négociations, dont 15 séances de médiation. La Ville a confiance au processus de médiation et est résolument engagé dans celui-ci.

Malgré cette grève, l'administration réitère son intention de trouver un terrain d'entente avec le syndicat et lance un appel à celui-ci afin que les parties puissent travailler ensemble et collaborer pour trouver une solution au renouvellement de la convention collective.

Rappelons que la Ville de Montréal est en négociations avec sept groupes d'employés pour le renouvellement de leur convention collective.

SOURCE Ville de Montréal

Renseignements: Direction des affaires publiques et du protocole, [email protected]