Grève du communautaire : Québec solidaire aux côtés des travailleuses et travailleurs

QUÉBEC, le 23 mars 2026 /CNW/ - Alors que se déploie la plus importante mobilisation du milieu communautaire jamais vue au Québec, Québec solidaire se fait le relais de ce vaste mouvement social pour réclamer une reconnaissance pleine et entière des organismes et de leur apport à notre société :

« Il est grand temps que le milieu communautaire soit reconnu à sa juste valeur au Québec. Le milieu communautaire joue un rôle essentiel dans la société québécoise et est reconnu officiellement par le gouvernement depuis 25 ans. Mais aujourd'hui, la CAQ affirme que le communautaire est un gouffre financier et que les salaires de crève-faim offerts aux travailleuses et aux travailleurs sont suffisants. C'est insultant et inacceptable. », dénonce Etienne Grandmont, responsable solidaire en matière de Solidarité sociale et d'Action communautaire.

Pour rappel, plus de 1620 organismes communautaires à travers le Québec sont en grève jusqu'au 2 avril prochain afin de revendiquer un meilleur financement public et des conditions de travail décentes pour leurs travailleuses et travailleurs.

« La ministre Chantal Rouleau se targue d'être ancrée sur le terrain et de financer adéquatement les groupes. Les organismes ne vous croient plus, Mme Rouleau. Et nous non plus. Le réseau communautaire québécois est à « boutte », il est temps que ce gouvernement l'entende et agisse.»

À l'occasion de cette semaine de grève du communautaire, Québec solidaire interpellera la ministre Rouleau ce vendredi en chambre pour lui faire entendre les demandes du communautaire.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements : Yssia Tormin, Attachée de presse, aile parlementaire de Québec solidaire, 367 995 2364 ou [email protected]