Grève des travailleurs d'ArcelorMittal sur la Côte-Nord - Les parties conviennent d'une entente de principe

PORT-CARTIER et FERMONT, QC, le 5 juin 2021 /CNW Telbec/ - Une entente de principe vient d'être conclue entre les représentants des 2500 travailleurs en grève d'ArcelorMittal à Port-Cartier, Fermont et Fire Lake et les dirigeants de cette compagnie minière.

Ces travailleurs, membres des sections locales 5778, 6869, 8664, 7401 et 7401-FP du Syndicat des Métallos, seront convoqués à des assemblées dans les prochains jours afin de se prononcer sur cette entente. Les détails sur ces assemblées leur seront communiqués rapidement.

Par respect pour leurs membres, les représentants syndicaux n'accorderont d'ici là aucune entrevue ni ne commenteront en public cette entente.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

