Grève des heures supplémentaires à la Société d'habitation et de développement de Montréal

MONTRÉAL, le 16 déc. 2025 /CNW/ - La quarantaine de membres du Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP 301) qui travaillent pour la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM) entameront une grève des heures supplémentaires à durée déterminée. Elle sera déclenchée le 23 décembre 2025 à 0 h 01 et prendra fin le 4 janvier 2026 à 11 h 59. Les services essentiels ne seront pas maintenus.

« Par deux fois, nos membres ont refusé formellement en assemblée générale les offres patronales. Le problème concerne le volet salarial. L'offre de 15 % sur cinq ans ne suffit pas pour faire face au coût de la vie qui a explosé depuis la pandémie », d'expliquer Jean-Pierre Lauzon, président du SCFP 301.

La convention collective est échue depuis le 31 octobre 2024. Les parties ont tenu dix rencontres de négociation.

« En ces temps de crise du logement, le travail des cols bleus de la SHDM est primordial. Ils et elles veillent sur l'entretien d'un important parc de logements hors marché. On demande simplement un peu de respect de l'employeur et de ne pas s'appauvrir », de conclure le représentant syndical.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP est présent dans 12 secteurs d'activité, soit les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Lisa Djevahirdjian, Service des communications du SCFP, 514 831-3815, [email protected]