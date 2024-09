GRÈVE DES DÉBARDEURS DU PORT DE MONTRÉAL - LES MANUFACTURIERS APPELLENT LES PARTIES À UNE ENTENTE AFIN D'ÉVITER QUE L'HISTOIRE SE RÉPÈTE

MONTRÉAL, le 27 sept. 2024 /CNW/ - Devant l'incertitude entourant le conflit de travail entre le Port de Montréal et ses débardeurs, Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) exhorte les parties de parvenir à une entente rapidement. L'économie québécoise ne peut se permettre un nouvel arrêt, même partiel, des activités du port qui créent une pression sur la compétitivité des entreprises et une augmentation des coûts et des délais.

Contribuant à 10% du PIB du Québec, selon une récente étude de Martin Associates, le Port de Montréal est une plaque tournante clé pour l'économie québécoise et un lieu de passage essentiel des marchandises exportées et importées par les manufacturiers du Québec. Une paralysie des mouvements de conteneurs au Port de Montréal, à l'instar de celles survenues en 2020 et 2022, forcera les entreprises à se tourner vers d'autres ports au Canada et aux États-Unis, ajoutant des délais et des coûts supplémentaires. Advenant que la grève s'étende à l'ensemble des activités du Port, ce sont des impacts économiques de 90,7 M$, et ce, jour après jour (Martin Associates).

Ce nouveau conflit de travail contribue également à miner la confiance des investisseurs, qui constatent une récurrence des conflits de travail venant fragiliser la chaîne d'approvisionnement. Au-delà d'une entente entre les parties, MEQ appelle le gouvernement du Canada à prendre les moyens nécessaires pour considérer les services portuaires comme des services essentiels, afin que des mécanismes de résolution de conflit spécifiques à ce secteur stratégique soient mis en place. Une telle approche témoignerait de l'importance qu'il accorde à la robustesse des chaînes d'approvisionnement et à la contribution des entreprises québécoises et canadiennes à l'économie mondiale.

« L'histoire se répète avec les débardeurs du Port de Montréal, au risque de tenir en otage nos entreprises manufacturières, qui payent les frais de ce conflit et dont les produits sont souvent essentiels. Pour demeurer compétitifs, les manufacturiers ont besoin de prévisibilité et non d'une menace perpétuelle d'une paralysie du Port de Montréal. MEQ appelle les deux parties à rapidement convenir d'une entente avant que ne se ressentent les impacts économiques d'une grève. »

Mme Véronique Proulx, présidente-directrice générale de Manufacturiers et Exportateurs du Québec

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

MEQ représente 1 100 manufacturiers à travers le Québec. Le secteur manufacturier québécois emploie plus de 503 600 personnes et représente 12,8 % du PIB ainsi que 85,1 % des exportations. Il a généré des ventes globales de près de 214,8 milliards de dollars en 2023.

