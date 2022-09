Grève de 30 jours au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges

MONTRÉAL, le 20 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Excédés par la lenteur de leur négociation ainsi que par la nonchalance de leur employeur, ce mardi 20 septembre 2022, le Syndicat des employé-es de bureau du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges (SEBCNDDN-CSN) ont déclenché 30 jours de grève consécutifs.

« Nous le répétons : exercer un tel mandat de grève est contraire à notre mission et à notre dévouement envers notre clientèle. Et justement, si nous persistons à nous battre pour de meilleures conditions de travail, c'est d'abord et avant tout pour mieux répondre à celles et à ceux qui ont choisi le Cimetière Notre-Dame-des-Neiges afin de rendre hommage à leurs défuntes, à leurs défunts. L'attitude méprisante de notre employeur qui entretient un climat de travail toxique nous a poussés là où nous sommes et il n'y a qu'un changement de culture radicale de sa part qui pourra nous convaincre de sa bonne foi », dénonce Éric Dufault, président du SEBCNDDN-CSN.

Rappelons que le 6 septembre dernier, le syndicat s'était doté d'une banque de 30 jours de grève à déclencher au moment jugé opportun dans le cadre d'un vote unanime tenu à scrutin secret.

Près de cinq ans après l'échéance du contrat de travail, alors qu'il brandit toujours des problèmes financiers sans jamais dévoiler l'état réel de ses finances, l'employeur prétend toujours ne pas détenir les mandats de son conseil d'administration afin d'en arriver à une entente avec le syndicat. Lors de l'assemblée générale du 6 septembre dernier, les membres du syndicat ont réitéré leurs demandes envers la Fabrique Notre-Dame :

L'ajout d'un nombre suffisant de dates de négociation afin de conclure cette négociation, et ce, dès que possible ;

L'octroi d'une enveloppe budgétaire permettant de convenir de hausses salariales pour l'ensemble des employé-es de bureau du cimetière qui vivent un gel salarial depuis près de six ans ;

L'octroi, par le conseil d'administration de la Fabrique Notre-Dame, de tous les mandats de négociation nécessaires pour convenir d'une entente de principe, et ce, dès que possible.

Le Syndicat des employées et employés de bureau du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges (SEBCNDDN-CSN) compte 17 membres. Fondée en 1947 et célébrant son 75e anniversaire, la FEESP-CSN compte plus de 425 syndicats affiliés représentant environ 65 000 membres œuvrant dans le domaine des services publics et parapublics.

Fondée en 1921 et célébrant son 100e anniversaire, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 325 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

