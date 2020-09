Grève de 24 heures à l'entrepôt central de Jean Coutu à Varennes

MONTRÉAL, le 23 sept. 2020 /CNW Telbec/ - La négociation entre les 700 travailleuses et travailleurs de l'entrepôt central de Jean Coutu et leur employeur est suspendue. Une grève de 24 heures a été déclenchée aujourd'hui.

« Nous voulons absolument obtenir du respect de l'employeur. Notre demande centrale repose sur une plus grande offre de formation. Or, après avoir démontré une ouverture devant le conciliateur lors de la rencontre de négociation du 21 septembre, le négociateur patronal a fait marche arrière sur cette question », s'indigne Audrey Benoît, présidente du Syndicat des travailleurs et travailleuses de l'entrepôt Pharmacie Jean Coutu (CSN). Cette volte-face est survenue après plus de 40 heures de négociation concernant cette demande syndicale importante qui vise le respect de l'ancienneté en tout temps dans l'attribution des tâches.

Très peu d'échanges directs

« Il est déplorable de voir les négociateurs de Jean Coutu se cacher derrière le conciliateur depuis le premier jour de négociation et refuser d'interagir directement avec le syndicat en lui présentant leurs arguments concernant ses demandes », ajoute la présidente. Cette dernière explique que dès le début des négociations, au printemps dernier, l'employeur avait immédiatement demandé l'intervention d'un conciliateur. Le syndicat n'a donc pas pu entendre de la bouche de l'employeur les arguments derrière ses demandes, dont celle qui vise à forcer les salarié-es permanents à travailler la fin de semaine. « Ça ne passe tout simplement pas », martèle-t-elle.

Coup de semonce

Pour toutes ces raisons, le syndicat a décidé de donner un premier coup de semonce avec une grève de 24 heures. Il veut ainsi obtenir de nouvelles dates de négociation, mais aussi amener l'employeur à négocier avec plus de respect, de sérieux et de diligence.

Rappelons que les membres du syndicat s'étaient prononcés pour un mandat de grève à 99 % en juin dernier. Ils étaient alors exaspérés en raison du non-respect par Jean Coutu de la convention collective en vigueur. Or, la partie patronale refuse depuis le début de la négociation de discuter d'une clause qui forcerait l'employeur à respecter la convention collective de façon plus constante.

Mentionnons que le salaire et les autres clauses à incidence financière ne sont pas encore sur la table.

À propos

La Fédération du commerce (FC-CSN) compte environ 28 000 membres regroupés dans plus de 350 syndicats affiliés présents dans les secteurs du commerce de détail, de gros et services divers, de l'agroalimentaire, des finances et du tourisme.

SOURCE Fédération du commerce (FC-CSN)

Renseignements: Thierry Larivière, Service des communications de la CSN, Cellulaire : 514 966-4380, [email protected]

Liens connexes

https://www.csn.qc.ca/