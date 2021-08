Grève dans deux grands hôtels : la pénurie de main-d'œuvre au cœur du conflit

MONTRÉAL, le 27 août 2021 /CNW Telbec/ - Les employé-es de deux grands hôtels syndiqués avec la CSN ont entamé aujourd'hui un débrayage commun pour dénoncer des propositions patronales méprisantes qui risquent d'aggraver la pénurie de main-d'œuvre dans un secteur particulièrement à risque. Ces mouvements de grève interviennent alors que deux ententes de principe ont été conclues la veille dans des hôtels de la région montréalaise. La CSN appelle les grands hôteliers à s'inspirer des ententes déjà obtenues ailleurs pour mettre fin au litige.

Les syndiqué-es du Hilton à Québec, ainsi que ceux du DoubleTree à Montréal ont donc dénoncé les différentes offres patronales, considérées comme insultantes en raison de nombreux reculs, notamment sur le plan monétaire, proposés dans le contexte où le secteur hôtelier est particulièrement touché par un manque de main-d'œuvre de plus en plus criant.

Deux grèves et deux ententes

Ces propositions constituent une gifle pour les employé-es de ces deux grands hôtels lorsque comparées aux ententes de principe conclues jeudi aux Comfort Inn Dorval et Pointe-Claire pour lesquelles aucun recul des conditions de travail n'est prévu. Celles-ci prévoient des augmentations salariales annuelles de 1,5 %, 2 %, 2 % et 2,5 %, une bonification du régime d'assurance et une réintégration des employé-es licenciés depuis le début de la pandémie. Ces ententes, basées sur celle survenue au Suite Faubourg la semaine dernière, seront soumises mardi aux syndiqué-es pour approbation.

Impacts de la pénurie de main-d'œuvre sur les syndiqué-es

Cette pénurie de main-d'œuvre dans le secteur hôtelier met énormément de pression sur les gens qui y travaillent, s'inquiète Michel Valiquette, trésorier et responsable du secteur Tourisme de la Fédération du commerce (FC-CSN). Il rappelle qu'au Québec, certains hôtels ont perdu près des deux tiers de leur personnel depuis le début de la pandémie et que cette tendance met en péril le maintien des activités et la qualité de vie des employé-es. Il y a donc urgence d'améliorer les conditions de travail et non l'inverse.

« Ce que je constate actuellement, ce sont des gens surmenés qui doivent mettre les bouchées doubles par manque de personnel. Le retour au travail a été pénible pour plusieurs, qui doivent faire de plus en plus d'heures supplémentaires, souligne-t-il. Ce n'est plus agréable pour personne de travailler dans ces conditions. Les employeurs se disent conscients de la situation, mais envoient des signaux contradictoires aux tables de négociation. D'un côté, ils affirment vouloir retenir le personnel à tout prix, mais d'un autre, ils cherchent à sabrer les conditions de travail tout en offrant des hausses de salaire ridicules qui sont loin de couvrir l'inflation. Les employeurs doivent comprendre que s'ils veulent garder leurs employé-es, ils doivent faire preuve de cohérence. »

Des reculs salariaux insultants

Dans la Vieille Capitale, le trésorier du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches (CSN), Louis Hamel, a tenu à dénoncer les hausses de salaire faméliques proposées par l'hôtel Hilton, ainsi que les baisses de contribution de l'employeur au régime de retraite et d'assurance collective, en plus des reculs sur le plan des jours fériés et des congés de maladie. Il a rappelé que la CSN a annoncé dès le départ que ses membres n'accepteront pas de reculs sur le plan monétaire.

« Au Hilton, on propose deux ans de gels de salaires, suivis de deux augmentations de 1 % par année, a-t-il mentionné. Ce n'est pas nécessaire d'être très fort en calcul pour comprendre qu'on vous demande de vous appauvrir, alors que les premières ententes obtenues dans le secteur de l'hôtellerie permettent de conserver le pouvoir d'achat des salarié-es et n'offrent aucun recul à leurs conditions de travail. Ils ne démontrent aucune réelle volonté d'en arriver à un règlement et c'est ce qui pousse nos membres vers la grève. »

Au DoubleTree (anciennement Hyatt Regency), au cœur du Quartier des spectacles, l'employeur souhaite pour sa part abolir de nombreux postes, limiter les congés et obtenir des reculs sur le plan salarial, tout en refusant d'alléger la charge des préposées aux chambres, qui sont sujettes aux blessures et à l'épuisement. Ce refus de reconnaître le problème de surcharge relève du mépris envers celles qui effectuent ce travail difficile et comporte un risque pour la santé des travailleuses.

À propos de la négociation coordonnée de l'hôtellerie

Les 26 syndicats de l'hôtellerie affiliés à la CSN (plus de 2 500 membres) ont chacun le mandat de négocier avec leurs employeurs respectifs l'ensemble de leurs conditions de travail, mais sont liés par une série de demandes communes au sujet des salaires, des assurances collectives et de la protection du lien d'emploi notamment.

