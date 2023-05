Grève d'une semaine pour les cols bleus de Westmount

MONTRÉAL, le 31 mai 2023 /CNW/ - Après une grève de deux jours suivie d'une autre de trois jours, voilà que les cols bleus de la Ville de Westmount, membres du Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP 301), entament une grève d'une semaine à partir de demain, 1er juin 2023.

« Les offres salariales de la Ville de Westmount sont tout simplement inacceptables. On parle ici d'appauvrir les employé(e)s. La Ville nous dit qu'elle est en bonne santé financière, alors pourquoi ne pas partager un peu avec les hommes et les femmes qui servent fièrement la Ville de Westmount? », d'affirmer Jean-Pierre Lauzon, président du SCFP 301.

Les syndiqué(e)s ont voté en faveur d'une grève générale illimitée le 22 novembre dernier, mandat qu'ils et elles n'hésiteront pas à utiliser si un règlement n'est pas conclu prochainement.

« Nous voulons que la mairesse donne un vrai coup de barre pour en finir avec cette négociation. Les citoyennes et citoyens de Westmount doivent savoir que si on ne rémunère pas convenablement les travailleuses et travailleurs, les services vont écoper; et avec l'arrivée de la saison estivale, ce serait dommage de ne pas pouvoir profiter de toute la beauté de la ville », d'ajouter le président syndical.

La dernière convention collective des cols bleus de Westmount est échue depuis le 31 décembre 2019.

