Grève chez Olymel - L'art de négocier tout seul

VALLÉE-JONCTION, QC, le 30 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le Syndicat des travailleurs d'Olymel Vallée-Jonction-CSN dénonce l'impasse à laquelle il fait face après une énième ronde de négociations avec un employeur qui semble tout faire pour ralentir les pourparlers.

Rappelons que les membres du syndicat sont en grève depuis le 28 avril 2021.

« Assez, c'est assez ! Après plus d'une quinzaine de séances de conciliation, on s'attend à beaucoup plus de sérieux de la part de l'employeur, » déplore Martin Maurice, président du syndicat. « Olymel n'a déposé aucune nouvelle proposition salariale au cours des deux derniers jours. On ne peut pas continuer à négocier tout seul. Est-ce qu'on est les seuls à vouloir trouver des solutions pour mettre fin à ce conflit? La question se pose. »

Convoqué par les conciliateurs au dossier les 29 et 30 juillet, le syndicat dénonce notamment qu'il est le seul à avoir entrepris un compromis salarial lors de la dernière ronde de négociations.

« Si Olymel pense qu'on va s'épuiser, il a tort. Nos membres sont plus mobilisés que jamais, et nous allons tout faire pour avoir une convention collective à la hauteur du respect que l'on mérite, » a conclu le président.

SOURCE CSN

Renseignements: Demandes d'entrevue: Mathieu Murphy-Perron, Service des communications de la CSN, Cellulaire : 418 579 4031, [email protected]

Liens connexes

https://www.csn.qc.ca/