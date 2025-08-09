Grève au W Hôtel Montréal en fin de semaine

MONTRÉAL, le 9 août 2025 /CNW/ - Le Syndicat des travailleuses et travailleurs de W Hôtel Montréal - CSN déclenche une grève surprise ce matin à 9 h. Devant la fermeture de l'employeur des derniers jours, les salarié-es ont décidé de démontrer leur sérieux et leur détermination à obtenir un salaire équivalent aux autres hôtels syndiqués.

« Nous travaillons dans un hôtel luxueux à plus de 400 $ la nuit et on veut nous offrir moins que plusieurs hôtels à Montréal. C'est inconcevable. Nous travaillons fort et avec cœur pour cet hôtel, nous avons le droit de recevoir notre part », affirme le président du syndicat, Raphaël Gouin-Loubert.

Le syndicat, qui représente une centaine de salarié-es, est en négociation depuis six mois. Les salaires sont le principal enjeu à régler pour obtenir une entente. Un blitz de négociation est prévu les 12 et 13 août et les travailleuses et travailleurs veulent que l'employeur réalise que c'est le temps que ça débloque.

« Dans le cadre de la négociation de l'hôtellerie à la CSN, les autres syndicats ont obtenu au moins 21 % sur 4 ans. On est loin de cela ici. Les travailleuses et les travailleurs de W Hôtel Montréal veulent la même chose. Nous serons derrière eux pour qu'ils obtiennent gain de cause », affirme Serge Monette, président de la Fédération du commerce-CSN.

« Les travailleuses et travailleurs de W Hôtel méritent un salaire compétitif. Il s'agit d'un hôtel prestigieux. Il n'y a aucune raison de ne pas égaler les salaires des hôtels de la même catégorie », déclare Bertrand Guibord, président du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN.

À propos

La Fédération du commerce-CSN compte plus de 325 syndicats affiliés représentant 30 000 membres œuvrant dans le domaine privé.

Le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN (CCMM-CSN) rassemble tous les syndicats de la CSN de la région du Montréal métropolitain, de Laval, du Nunavik et d'Eeyou Istchee Baie-James. Il compte près de 400 syndicats représentant plus de 110 000 membres œuvrant dans tous les secteurs d'activités.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Julie Lampron-Lemire, Conseillère en communication, 514 966-0710, [email protected]