Grève à Pascan Aviation

MONTRÉAL, le 24 oct. 2025 /CNW/ - Tard hier soir, le syndicat représentant les agentes et agents de bord de l'entreprise Pascan Aviation (SCFP 5490) a déposé un avis de grève générale illimitée qui débutera le 28 octobre prochain.

« Les agentes et agents de bord de Pascan sont fiers d'offrir un service de transport aérien sécuritaire et de qualité aux gens des régions desservies, c'est-à-dire l'est du Québec. Malheureusement, en ce moment, certaines conditions de travail doivent être améliorées et l'entreprise ne veut pas trouver de solution », d'expliquer Jessé Vigneault, président du SCFP 5490.

Les enjeux principaux sont les salaires, les lieux de résidence hors base, les affectations ainsi que la planification des équipages.

« C'est désolant d'en être arrivé là. Notre employeur facture des prix très élevés pour des places à bord de ses avions. Nous voulons simplement qu'il utilise un peu de cet argent pour nous donner des conditions de travail décentes », d'ajouter le président syndical.

La convention collective précédente est arrivée à échéance le 18 juillet 2025. Les négociations ont commencé en mai, mais ont peu progressé, et ce, même sous l'égide du Service fédéral de médiation et de conciliation (SFMC).

Le SCFP 5490 représente 21 membres. L'entreprise est basée à l'aéroport Métropolitain de Montréal (YHU, autrefois aéroport Montréal Saint-Hubert). Elle offre des vols à destination des villes suivantes : Longueuil, Québec, Gaspé, Bonaventure, Îles-de-la-Madeleine, Saint-John et Halifax. Elle propose également des vols nolisés.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente plus de 3000 membres dans le transport aérien au Québec, soit les membres du personnel de cabine d'Air Canada, de Rouge, d'Air Transat, de Sunwing et de Pascan.

