/R E P R I S E -- Grève des chauffeurs d'autobus, opérateurs de métro et agents de stations - CHANGEMENT DE DATES : LA GRÈVE SE TIENDRA LES 1ER, 15 ET 16 NOVEMBRE/

MONTRÉAL, le 22 oct. 2025 /CNW/ - La section locale 1983 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), représentant les 4500 chauffeurs d'autobus, opérateurs de métro, agents de station et chauffeurs du transport adapté de la Société de transport de Montréal (STM), vient tout juste d'annoncer la tenue de trois journées de grève qui se tiendront en novembre 2025. Cette grève était initialement prévue pour les 1er, 8 et 9 novembre mais aura plutôt lieu les 1er,15 et 16 novembre en raison de contraintes juridiques qui empêchent la tenue de deux séances de grève dans un délai aussi rapproché.

Alors que l'avis de grève pour le 1er novembre est bel et bien parti aujourd'hui, l'avis de grève pour le 15 et 16 novembre suivra la grève du 1er novembre, comme prévu au Code du travail.

Le SCFP représente plus de 143 000 membres au Québec, dont plus de 8500 dans le secteur du transport terrestre. Il s'agit du plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Myriam Leduc, Service des communications du SCFP, 514 885-4733, [email protected]