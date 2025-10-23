Abolition de postes : à quoi joue la STM?

MONTRÉAL, le 23 oct. 2025 /CNW/ - Le Syndicat du personnel administratif, technique et professionnel du transport en commun (SCFP 2850) dénonce fermement les agissements de la haute direction de la Société de transport de Montréal (STM).

« À quoi joue la STM? Sans en informer le représentant des salariés, à part quelques minutes avant d'en faire l'annonce publique, et ce, même si les parties se retrouvent l'une en face de l'autre en médiation, la STM a décidé d'abolir 300 postes. C'est un manque flagrant de transparence et de respect envers les travailleuses et travailleurs », d'affirmer Stéphane Lamont, président du SCFP 2850. « Cette annonce, prévue pour entrer en vigueur en 2026, génère une forte anxiété parmi nos membres, qui se retrouvent dans l'incertitude la plus totale. »

Les discussions à la table de négociation achoppent notamment sur les offres salariales décevantes de l'employeur et ses demandes de reculs importants, principalement en matière de sécurité d'emploi.

« Il faut prendre la bonne direction et offrir des conditions salariales qui permettent de recruter et de garder le personnel et non de gaspiller l'argent public. Les coûts de la sous-traitance au Québec ont explosé. On a qu'à regarder les scandales comme SAAQclic. En abolissant des postes, il est clair que la STM privatisera une partie du travail. Pourtant, le travail à l'interne est le meilleur gage d'une saine gestion », de conclure le président syndical.

Les données de mai 2025 révèlent que 1800 personnes travaillent actuellement en sous-traitance pour l'ensemble de la STM.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Lisa Djevahirdjian, Service des communications du SCFP, 514 831-3815, [email protected]