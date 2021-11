Grève à la SAQ : Prise d'otage des entreprises d'ici

GRANBY, QC, le 24 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ) déplore la prise d'otage actuelle des producteurs, importateurs et embouteilleurs d'ici occasionnée par les grèves, et futures menaces de grèves, des employés d'entrepôts de la Société des alcools du Québec (SAQ).

En effet, les fournisseurs de la SAQ, monopole et principal débouché de commercialisation des boissons alcooliques, sont particulièrement inquiets de la tournure possible des événements. Rappelons que tous les vins ou spiritueux commercialisés au Québec, que ce soit directement à la propriété, en succursales SAQ ou dans les marchés d'alimentation, doivent passer par la société d'État pour être mis sur le marché.

Avec l'arrivée des fêtes, la situation est critique pour les entreprises qui comptent sur cette période pour pallier les temps plus difficiles occasionnés par la pandémie. Ces conflits de travail démontrent la faiblesse de la chaîne de valeurs lorsque vient le temps de commercialiser des produits fièrement développés ici.

« Avec le manque de main-d'œuvre, les difficultés d'approvisionnement et la hausse du coût des intrants et des matières premières, la grève vient accentuer la pression des fabricants de boissons alcooliques qui transigent avec la SAQ. La SAQ, qui a la mainmise sur les ventes de la très grande majorité des boissons alcooliques, se doit de dénouer l'impasse afin d'éviter à ses partenaires commerciaux d'assumer seuls de pertes financières nettes. » mentionne Sylvie Cloutier, présidente-directrice générale du CTAQ.

Le Conseil de la transformation ali mentaire du Québec (CTAQ) est une consolidation des forces de l'industrie qui représente 13 associations et plus de 600 entreprises membres. Sa mission est d'orchestrer l'excellence et la croissance durable du secteur de la transformation alimentaire en appuyant ses parties prenantes et en unifiant l'écosystème.

SOURCE CTAQ (Conseil de la transformation alimentaire du Québec)

Renseignements: Christian Bazinet, Vice-président Affaires corporatives, CTAQ, 450-349-1521 poste 214 | [email protected]