Greg Hicks nommé président et chef de la direction de la Société Canadian Tire

Stephen Wetmore se retire de son poste de président et chef de la direction après neuf ans de performances exceptionnelles

TORONTO, le 12 mars 2020 /CNW/ - La Société Canadian Tire Limitée (TSX:CTC,TSX:CTC.a) a annoncé aujourd'hui la nomination de Greg Hicks au poste de président et chef de la direction de la Société Canadian Tire et du conseil d'administration de la Société, avec effet immédiat. M. Hicks a récemment occupé le poste de président du Groupe détail Canadian Tire, la plus importante division de la Société qui représente plus de 9 milliards de dollars de revenus.

« La nomination de Greg Hicks fait suite à un processus de recherche mondial rigoureux qui a considéré un certain nombre de candidats internes et externes de grande qualité. L'objectif que le comité de recherche a adopté pour évaluer les candidats était axé sur les priorités stratégiques de la société et les principales caractéristiques requises pour y répondre », a déclaré Maureen Sabia, présidente du conseil d'administration de la Société Canadian Tire.

« En Greg Hicks, la Société a choisi un dirigeant de premier plan ayant un esprit stratégique, une capacité prouvée à constituer des équipes performantes et à obtenir des résultats exceptionnels. M. Hicks apporte une profonde compréhension du modèle opérationnel et des priorités stratégiques de la Société Canadian Tire, une préoccupation constante pour le client et un formidable sens du commerce. M. Hicks a joué un rôle essentiel dans l'élaboration et la mise en œuvre de notre très efficace stratégie numérique et de commerce électronique et a joué un rôle de premier plan dans les efforts que notre Société a déployés pour mettre l'accent sur l'analytique et les données clients. Sa relation étroite avec les marchands associés de Canadian Tire et son leadership dans le cadre de notre programme d'efficacité opérationnelle seront d'une importance capitale dans son rôle de président et chef de la direction », a ajouté Mme Sabia.

M. Hicks a déclaré : « Je tiens à remercier le conseil d'administration de la confiance qu'il m'a témoignée. Je suis très heureux et fier d'assumer ce rôle essentiel dans une entreprise qui a tant compté pour moi et ma famille. Je tiens, plus particulièrement, à remercier Stephen Wetmore pour son influence, son mentorat et sa vision. J'ai la chance d'assumer mon nouveau rôle sur la base d'une stratégie commerciale éprouvée, d'une équipe de direction solide et de marchands et d'employés dévoués qui contribueront à nos plans ambitieux de croissance future ».

M. Hicks a plus de 20 ans d'expérience dans le commerce de détail à des postes de direction, dont sept ans au sein de la Société Canadian Tire. À titre de président du Groupe détail Canadian Tire, M. Hicks a supervisé tous les aspects de l'entreprise, y compris le développement d'un portefeuille de marques détenues évalué à plusieurs milliards de dollars. Précédemment, il fut vice-président principal du groupe Canadian Tire, Produits de consommation et expérience client, où il dirigeait les divisions de la marchandise générale et de l'automobile. Il était également responsable de la gestion de l'expérience en magasin, de l'exploitation des magasins, de l'approvisionnement et de la qualité des produits, ainsi que de la gestion des bureaux de la Société dans la région du Pacifique en Asie. En outre, il a occupé des postes dans le domaine du capital-investissement au sein de petites et moyennes entreprises canadiennes de vente au détail. Actuellement, M. Hicks est président du Conseil canadien du commerce de détail et fiduciaire de CT REIT.

Stephen Wetmore se retire également de son poste de membre du conseil d'administration, ayant été élu pour la première fois en 2003. M. Wetmore restera un conseiller de la Société à titre de directeur honoraire jusqu'à la fin de 2020, afin d'assurer, avec M. Hicks, une transition harmonieuse.

« M. Wetmore a été l'un des principaux architectes de la stratégie commerciale qui est à l'origine de la pérennité de nos performances exceptionnelles. C'est un dirigeant unique en son genre et j'ai eu le privilège de travailler avec lui en tant que membre du conseil d'administration et de le soutenir tout au long de ses deux mandats à la tête de la Société. Au nom du conseil d'administration et de tous nos employés, je tiens à remercier Stephen pour son énorme contribution à Canadian Tire et pour son appui fidèle à Greg tout au long du processus de transition », a déclaré Maureen Sabia.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE LIMITÉE

La Société Canadian Tire Limitée (TSX : CTC.A) (TSX : CTC) ou « Société » est une famille d'entreprises qui comprend un segment de détail, une division des Services Financiers et la fiducie de placement CT REIT. À la tête de nos activités de détail se trouve Canadian Tire, fondée en 1922, qui offre aux Canadiens des articles pour la vie ici grâce à ses catégories Au foyer, Au jeu, À l'atelier, Au volant, Articles saisonniers et de jardinage. PartSource et Essence+ sont des entreprises clés du réseau Canadian Tire. Le segment de détail comprend également Mark's/L'Équipeur, un détaillant de premier plan de vêtements de travail et tout-aller; Pro Hockey Life, un magasin d'équipement de hockey haut de gamme pour les joueurs d'élite; ainsi que SportChek, Hockey Experts, Sports Experts, National Sports, Intersport et Atmosphere, qui offrent les meilleures marques de vêtements pour la vie active; et Party City Canada, destination de magasinage unique et chef de file pour les articles de fête et de célébrations saisonnières. Plus de 1 740 magasins de détail et postes d'essence sont gérés et soutenus par notre division des Services Financiers, par des dizaines de milliers d'employés de la Société dans l'ensemble du Canada et ailleurs dans le monde, ainsi que et par les marchands, les franchisés et les détaillants de la Division pétrolière à l'échelle locale. Par ailleurs, la Société Canadian Tire détient et exploite la marque Helly Hansen, un chef de file mondial dans le domaine du vêtement de sport et de travail, dont le siège social est situé à Oslo, en Norvège. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Corp.CanadianTire.ca.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS

Médias : Jane Shaw, 416 480-8581, [email protected]

Investisseurs : Lisa Greatrix, 416 480-8725, [email protected]

SOURCE SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE LIMITÉE

Liens connexes

http://www.canadiantire.ca