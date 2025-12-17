TSX : GWO

/NON DESTINÉ À UNE DIFFUSION OU À UNE DISTRIBUTION À DES SERVICES DE FIL DE PRESSE AUX ÉTATS-UNIS./

WINNIPEG, MB, le 17 déc. 2025 /CNW/ - Great-West Lifeco Inc. (TSX: GWO) (« Lifeco ») a annoncé aujourd'hui que les détenteurs de 6 425 actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif et à taux rajusté tous les cinq ans, série N de Lifeco (« actions de série N ») ont choisi de convertir leurs actions de série N, à raison d'une pour une, en actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif à taux variable, série O (« actions de série O ») le 31 décembre 2025.

Lifeco compte actuellement 10 000 000 d'actions de série N en circulation. Compte tenu de toutes les actions déposées aux fins de conversion, moins d'un million d'actions de série O seraient en circulation au 31 décembre 2025. Par conséquent, et conformément aux modalités des actions, aucune action de série N ne pourra être convertie en action de série O le 31 décembre 2025. Lifeco en donnera avis écrit à tout détenteur inscrit au plus tard le mercredi 24 décembre 2025.

Les actions de série N et les actions de série O n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée, ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières de tout État, et elles ne peuvent pas être offertes, vendues ni livrées, directement ou indirectement, aux États-Unis sans enregistrement ou application d'une exemption aux termes des exigences d'enregistrement. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat relativement à de tels titres dans les États où une telle offre, sollicitation ou vente serait contraire à la loi.

À propos de Great-West Lifeco Inc.

Great-West Lifeco est une société de portefeuille de services financiers engagée à bâtir un avenir plus solide, plus inclusif et plus sûr financièrement. Elle exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Europe sous les marques de la Canada Vie, d'Empower et de Irish Life. Ensemble, nous fournissons des solutions de gestion du patrimoine, de retraite, de garanties collectives, d'assurance et de gestion des risques à nos relations clients, qui se chiffrent à plus de 40 millions. Au 30 septembre 2025, le total de l'actif des clients de Great-West Lifeco s'établissait à plus de 3,3 billions de dollars.

Great-West Lifeco est membre du groupe de sociétés de Power Corporation et ses actions sont négociées sur le parquet de la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO. Pour en savoir plus, consultez greatwestlifeco.com/fr .

SOURCE Great-West Lifeco Inc.

Sources et renseignements : Relations avec les médias : Tim Oracheski, 204 946-8961, [email protected]; Relations avec les investisseurs : Shubha Khan, 416 552-5951, [email protected]