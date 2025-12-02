TSX : GWO

WINNIPEG, MB, le 2 déc. 2025 /CNW/ - Great-West Lifeco Inc. (TSX : GWO) (« Lifeco ») a annoncé aujourd'hui les taux de dividende pour ses actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif et à taux rajusté tous les cinq ans, série N (les « actions de série N ») et pour ses actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif variable, série O (les « actions de série O »).

Le taux de dividende annuel fixe pour la période de cinq ans commençant le 31 décembre 2025 et se terminant le 30 décembre 2030 qui s'appliquera à toutes les actions de série N demeurant en circulation au 31 décembre 2025 sera de 4,090 % par année (ou 0,255625 $ par action de série N par trimestre). Le taux annuel de 4,090 % est égal à la somme du taux de rendement des obligations du gouvernement du Canada (indiqué dans les modalités pour les actions de série N) au 1er décembre 2025 plus 1,30 %.

Le taux de dividende variable pour la période commençant le 31 décembre 2025 et se terminant le 30 mars 2026 qui s'appliquera aux actions de série O émises le 31 décembre 2025 sera de 3,518 % par année (ou de 0,216863 $ par action de série O par trimestre). Le taux annuel de 3,518 % est égal à la somme du taux des bons du Trésor (indiqué dans les modalités pour les actions de série O) au 1er décembre 2025 plus 1,30 %.

Un communiqué annonçant le droit de conversion des actions de série N a été publié le 13 novembre 2025 et peut être consulté dans le site Web de Lifeco. Les propriétaires bénéficiaires d'actions de série N qui souhaitent faire convertir leurs actions en actions de série O devraient communiquer dans les plus brefs délais avec leur courtier ou autre propriétaire apparent pour s'assurer de faire appliquer leurs directives, de sorte que le détenteur inscrit des actions de série N puisse respecter l'échéance fixée pour exercer le droit de conversion, soit le mardi 16 décembre 2025 à 17 h HE.

Les actions de série N et les actions de série O n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée, ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières de tout État, et elles ne peuvent pas être offertes, vendues ni livrées, directement ou indirectement, aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable aux termes des exigences d'enregistrement. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat relativement à de tels titres dans les États où une telle offre, sollicitation ou vente serait contraire à la loi.

Great-West Lifeco est une société de portefeuille de services financiers engagée à bâtir un avenir plus solide, plus inclusif et plus sûr financièrement. Elle exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Europe sous les marques de la Canada Vie, d'Empower et de Irish Life. Ensemble, nous fournissons des solutions de gestion du patrimoine, de retraite, de garanties collectives, d'assurance et de gestion des risques à nos relations clients, qui se chiffrent à plus de 40 millions. Au 30 septembre 2025, le total de l'actif des clients de Great-West Lifeco s'établissait à plus de 3,3 billions de dollars.

