Dans le cadre de son engagement, Lifeco entend :

Atteindre zéro émission nette au chapitre des activités bien avant 2050

Atteindre zéro émission nette au chapitre des émissions financées d'ici 2050 1

Définir et mettre en œuvre des cibles intérimaires responsables fondées sur la science

WINNIPEG, MB, le 10 nov. 2021 /CNW/ - Great West Lifeco (GWO ou « Lifeco ») a annoncé aujourd'hui un engagement visant à atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre (GES) d'ici 2050 au chapitre des activités et des placements, lequel s'accompagne de cibles intérimaires fondées sur la science devant être annoncées en 2022.

« Accélérer la transition vers une économie neutre en carbone est une priorité critique pour la durabilité de notre monde », a affirmé Paul Mahon, président et chef de la direction, Great-West Lifeco. « En qualité d'institution financière mondiale, nous reconnaissons l'occasion que nous avons d'agir comme allié et participant actif qui prend une action collective indispensable. Je suis heureux d'affirmer l'engagement de Great-West Lifeco visant à atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2050. »

« Cette tâche commande l'attention des dirigeants issus de tous les secteurs. Nous avons bon espoir que notre engagement suscite de nouvelles activités économiques, entraîne des occasions de placements résilientes aux changements climatiques et soutient une transition viable pour les secteurs qui requièrent un changement transformationnel pour demeurer résilients à mesure que nous répondons à ce défi mondial », a résumé M. Mahon.

Cet engagement s'appuie sur les antécédents reconnus de Lifeco en matière de gestion des occasions et des risques liés aux changements climatiques.

Depuis 2013, Lifeco participe à une déclaration annuelle au CDP (ex-Carbon Disclosure Project), un organisme environnemental à but non lucratif d'envergure mondiale.

En 2020, Lifeco a obtenu la note la plus élevée parmi les compagnies d'assurance canadiennes, soit la note « A », ce qui lui a valu une mention dans la prestigieuse liste du CDP et un classement dans la tranche supérieure de cinq pour cent parmi les sociétés du monde entier.

Lifeco a fait preuve d'amélioration continue dans les résultats reconnus par le CDP et s'affaire à élargir la portée de la déclaration des émissions financées des GES relatives aux placements détenus dans le compte général.

« Nous reconnaissons le rôle crucial que les propriétaires d'actifs, les gestionnaires et les assureurs doivent jouer en vue de la décarbonation de notre économie mondiale, en particulier au cours de la prochaine décennie », a expliqué Raman Srivastava, vice-président exécutif et chef des placements, Great-West Lifeco, signalant au passage que Lifeco et ses filiales continuent de travailler activement avec leurs clients afin de les aider à accélérer leur propre transition vers l'atteinte de la cible de zéro émission nette. « Respecter notre engagement signifie collaborer avec les clients, les partenaires en conseils et les partenaires en placements pour favoriser l'innovation au bénéfice d'un avenir durable. Nous avons hâte d'apporter notre contribution à ces efforts. »

__________________________ 1 Émissions financées des GES de portée 3 liées au portefeuille de placements détenus dans le compte général de Great-West Lifeco (actifs investis)

Great-West Lifeco a également réaffirmé son engagement à prendre en considération les occasions et les risques liés aux changements climatiques en appuyant officiellement les recommandations du Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques en 2020. Lifeco entend intégrer ces recommandations dans ses pratiques d'exploitation et fonctions de déclaration. En outre, plusieurs filiales de Lifeco sont signataires des Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies.

« Nous avons l'envergure et la portée pour influencer et inspirer tant les personnes que les compagnies à prendre part à une action collective », a indiqué M. Mahon. « Dans l'immédiat, nous nous concentrerons sur l'élaboration d'un plan de transition exhaustif, y compris des cibles intérimaires visant à réduire les émissions qui se conforment à la climatologie contemporaine. Nous sommes impatients de transmettre, dans les prochains mois, plus de renseignements sur nos efforts et sur les étapes déterminantes que nous aurons franchies. »

À propos de Great-West Lifeco Inc.

Great-West Lifeco est une société de portefeuille internationale de services financiers qui détient des participations dans les secteurs de l'assurance vie, de l'assurance maladie, des services de retraite et d'investissement, de la gestion d'actifs et de la réassurance. Nous exerçons nos activités au Canada, aux États-Unis et en Europe sous les marques de la Canada Vie, d'Empower Retirement, de Putnam Investments et Irish Life.

À la fin de 2020, nos compagnies comptaient environ 24 500 employés, 205 000 relations conseillers et des milliers de partenaires de distribution - tous au service de plus de 30 millions de relations clients au sein de ces régions. Lifeco et ses compagnies administrent un actif consolidé d'environ 2,2 billions de dollars du 30 septembre 2021, et sont membres du groupe de sociétés de Power Corporation. Les actions de Great-West Lifeco sont négociées sur le parquet de la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO. Pour en savoir davantage, consultez greatwestlifeco.com/fr.

