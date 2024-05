TSX : GWO

WINNIPEG, MB, le 29 mai 2024 /CNW/ - Great-West Lifeco a annoncé aujourd'hui la nomination de Shubha Khan au poste de vice-président principal et chef des relations avec les investisseurs. À compter du 3 juin, il sera responsable de diriger tous les aspects de notre stratégie pour les investisseurs et des interactions avec les investisseurs et les analystes en actions. Il travaillera depuis Toronto.

Shubha possède une vaste expérience en relations avec les investisseurs, dont plus récemment à titre de vice-président chez Intact Corporation financière où il dirigeait les relations avec les investisseurs. Il a également occupé plusieurs postes à la Financière Manuvie et a travaillé comme analyste axé sur le secteur canadien des services financiers.

« Great-West Lifeco a une solide feuille de route en matière de croissance durable et de création de valeur à long terme pour nos actionnaires et nos investisseurs. La nomination de Shubha viendra encore renforcer nos relations avec les principales parties prenantes des marchés des capitaux », a déclaré Jon Nielsen, vice-président exécutif et chef des services financiers, Great-West Lifeco. « J'ai hâte de travailler avec Shubha et je suis convaincu qu'il apportera une contribution très positive à notre équipe. »

À propos de Great-West Lifeco Inc.

Great-West Lifeco est une société de portefeuille internationale de services financiers dont le siège social est situé au Canada et qui détient des participations dans les secteurs de l'assurance vie, de l'assurance maladie, des services de retraite et d'investissement, de la gestion d'actifs et de la réassurance. Elle exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Europe sous les marques de la Canada Vie, d'Empower et de Irish Life. Au début de 2024, ses compagnies comptaient plus de 32 250 employés, 106 000 relations conseillers et des milliers de partenaires de distribution - au service d'environ 40 millions de relations clients.

Great-West Lifeco est membre du groupe de sociétés de Power Corporation et ses actions sont négociées sur le parquet de la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO. Pour en savoir plus, visitez le site greatwestlifeco.com/fr.

