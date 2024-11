TSX : GWO

WINNIPEG, MB, le 8 nov. 2024 /CNW/ - Great-West Lifeco Inc. (« Lifeco ») a été informée d'une offre d'achat restreinte non sollicitée faite aux résidents du Canada par Ocehan LLC, visant à acquérir un maximum de 50 000 actions ordinaires de Lifeco. L'offre non sollicitée représente un escompte d'environ 19.70 % par rapport au cours de clôture des actions ordinaires à la Bourse de Toronto le 24 octobre 2024, soit le dernier jour de négociation avant le début de l'offre.

Lifeco n'approuve pas l'offre non sollicitée d'Ocehan, n'a aucun lien avec Ocehan ou son offre, et ne recommande pas l'acceptation de l'offre. L'offre d'Ocehan a été faite à un cours inférieur à celui du marché pour ces actions.

Les offres restreintes comme celles d'Ocehan visent à mettre la main sur moins de 5 % d'une catégorie d'actions en circulation afin de contourner bon nombre des mesures de protection des investisseurs, comme les exigences en matière de divulgation et de procédures applicables à la plupart des offres en vertu de la réglementation canadienne. Les organismes de réglementation des valeurs mobilières ont exprimé de sérieuses réserves à l'égard des offres d'achat restreintes, notamment quant à la possibilité que les investisseurs déposent leurs titres en réponse à de telles offres sans saisir pleinement le cours offert dans l'offre par rapport à la valeur réelle du titre sur le marché. La Securities and Exchange Commission des États-Unis a noté que certains émetteurs font des offres à des cours inférieurs à ceux du marché « dans l'espoir que les investisseurs seront pris de court s'ils ne comparent pas le cours indiqué dans l'offre au cours actuel du titre sur le marché ».

Lifeco recommande vivement aux actionnaires d'obtenir les cours actuels du marché pour leurs actions et de consulter leur courtier ou leur conseiller financier au sujet de l'offre d'Ocehan. Selon les documents liés à l'offre d'Ocehan, les dépôts des actionnaires sont irrévocables et ne peuvent être retirés une fois qu'ils ont été effectués. En outre, les actionnaires n'ont pas la possibilité de ne déposer qu'une partie de leurs actions. Ocehan s'est réservé le droit d'acheter un nombre supplémentaire d'actions en plus des 50 000 actions ordinaires, ce nombre supplémentaire ne devant pas dépasser 2 % des actions ordinaires en circulation.

Pour en savoir plus sur les risques associés aux offres d'achat restreintes, veuillez consulter les commentaires des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse https://docs.mbsecurities.ca/msc/notices/en/item/103061/index.do.

Lifeco demande qu'une copie de ce communiqué soit incluse dans toute distribution de matériel relatif à l'offre d'achat retreinte d'Ocehan portant sur les actions ordinaires de Lifeco.

Great-West Lifeco est une société de portefeuille internationale de services financiers dont le siège social est situé au Canada et qui détient des participations dans les secteurs de l'assurance vie, de l'assurance maladie, des services de retraite et d'investissement, de la gestion d'actifs et de la réassurance. Elle exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Europe sous les marques de la Canada Vie, d'Empower et de Irish Life. Au début de 2024, ses compagnies comptaient plus de 32 250 employés, 106 000 relations conseillers et des milliers de partenaires de distribution - au service d'environ 40 millions de relations clients. Great-West Lifeco est membre du groupe de sociétés de Power Corporation et ses actions sont négociées sur le parquet de la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez greatwestlifeco.com/fr.

