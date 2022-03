WINNIPEG, MB, le 28 févr. 2022 /CNW/ - Great West Lifeco, la Société Financière IGM et Power Corporation du Canada ont annoncé un don de 200 000 $ au Fonds de secours : Crise humanitaire en Ukraine de la Croix-Rouge canadienne afin de répondre aux besoins humanitaires liés à la situation en Ukraine et dans la région voisine.

« Nous sommes très préoccupés par les répercussions humanitaires de cette crise en Ukraine et dans la région voisine, a déclaré R. Jeffrey Orr, président et chef de la direction de Power Corporation du Canada, ainsi que président du conseil de Great West Lifeco inc. et de la Société Financière IGM inc. En réponse à l'appel de la Croix-Rouge et devant l'urgence de la situation, nous voulons soutenir les efforts déployés sur le terrain en Ukraine. Nos pensées continuent d'accompagner les civils ukrainiens, les personnes qui ont fui en quête de stabilité et de sécurité et les membres de la communauté ukrainienne partout dans le monde. »

Toute personne désireuse d'appuyer les opérations d'aide est invitée à faire un don en ligne à la Croix-Rouge canadienne au www.croixrouge.ca. Le gouvernement du Canada versera un montant équivalant aux dons versés par les Canadiens à la suite de l'appel de la Croix-Rouge canadienne, jusqu'à un montant maximal de 10 millions de dollars.

À propos de Great-West Lifeco

Great-West Lifeco est une société de portefeuille internationale spécialisée dans les services financiers. Elle détient des participations dans des sociétés qui évoluent dans les domaines de l'assurance vie, de l'assurance-maladie, des services de retraite et de placement, de la gestion d'actifs et de la réassurance. Elle exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Europe sous les marques Canada Vie, Empower, Putnam Investments et Irish Life. À la fin de 2021, les sociétés de Great-West Lifeco employaient environ 28 000 personnes, elles avaient environ 215 000 relations conseillers et elles faisaient affaire avec des milliers de partenaires de distribution, avec le but commun de servir plus de 33 millions de relations clients de Great-West Lifeco dans toutes ces régions. Great-West Lifeco fait partie du groupe d'entreprises de la Corporation Financière Power et ses actions se négocient à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO.

À propos de la Société Financière IGM Inc.

La Société Financière IGM Inc. est l'une des principales sociétés de gestion d'actif et de patrimoine au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils était d'environ 271 milliards de dollars au 31 janvier 2022. La Société fournit une vaste gamme de services de planification financière et de gestion de placements afin d'aider plus de deux millions de Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. La Société exerce principalement ses activités par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine, de Placements Mackenzie et d'Investment Planning Counsel. La Société Financière IGM fait partie du groupe d'entreprises de Power Corporation du Canada.

À propos de Power Corporation

Power Corporation est une société internationale de gestion et de portefeuille axée sur les services financiers en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Ses principales participations consistent en des sociétés de premier plan dans les secteurs de l'assurance, de la retraite, de la gestion de patrimoine et de l'investissement, incluant un portefeuille de plateformes de placements dans des actifs alternatifs. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le www.PowerCorporation.com.

SOURCE La Société financière IGM Inc.

Renseignements: Liz Kulyk, Vice‑présidente adjointe, Relations avec les médias et Affaires publiques, La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie, 204‑391‑8515, [email protected]; Court Elliott, Vice‑président, Engagement communautaire et organisationnel, 647‑938‑3548, [email protected]; Stéphane Lemay, Vice‑président, chef du contentieux et secrétaire, 514‑286‑6716, [email protected]