TSX : GWO

WINNIPEG, MB, le 10 août 2020 /CNW/ - Great-West Lifeco Inc. a annoncé aujourd'hui que sa filiale, Great-West Lifeco U.S. Finance 2020, LP (« GWLP »), a fixé le prix d'une émission de billets de premier rang à 0,904 % échéant en 2025 d'un capital global de 500 millions de dollars US (les « billets »). Ces billets seront garantis intégralement et inconditionnellement par Great-West Lifeco.

L'offre devrait se terminer le 12 août 2020, sous réserve de la satisfaction des conditions habituelles de clôture. GWLP a l'intention d'utiliser le produit net de cette émission pour financer en partie l'acquisition imminente, annoncée le 29 juin 2020, de Personal Capital Corporation ainsi que les honoraires, les frais et les coûts déboursés dans le cadre de cette transaction. Advenant que la transaction ne soit pas conclue, GWLP compte utiliser le produit net de cette émission à des fins générales. Personal Capital Corporation est une société de gestion du patrimoine hybride qui combine expérience numérique de pointe et conseils personnalisés offerts par des conseillers.

Morgan Stanley & Co. LLC, Morgan Stanley Canada Limitée, J.P. Morgan Securities LLC, RBC Marchés des Capitaux, LLC et RBC Dominion valeurs mobilières agissent en qualité de co-syndicataires dans le cadre de cette offre.

Les billets sont vendus à des acheteurs institutionnels qualifiés aux États-Unis conformément à la règle 144A en vertu de la Securities Act de 1933 des États-Unis, telle que modifiée (la « Securities Act »), et à des personnes en dehors des États-Unis conformément au règlement S en vertu de la Securities Act. Les billets n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la Securities Act et ils ne peuvent pas être offerts ni vendus aux États-Unis en l'absence d'inscription ou d'une exemption applicable aux exigences d'inscription de la Securities Act. Les billets ne seront pas admissibles à la distribution au public en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'une province ou d'un territoire du Canada et ne peuvent pas être offerts ou vendus au Canada, directement ou indirectement, autrement que conformément aux exemptions de placement privé applicables. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat des billets, et les billets ne doivent pas être vendus dans un État ou un autre territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos de Great-West Lifeco Inc.

Great-West Lifeco Inc. est une société de portefeuille internationale spécialisée dans les services financiers. Elle détient des participations dans des sociétés qui évoluent dans les domaines de l'assurance vie, de l'assurance maladie, des services de retraite et de placement, de la gestion d'actifs et de la réassurance. Nous exerçons nos activités au Canada, aux États-Unis et en Europe sous les marques Canada Vie, Empower Retirement, Putnam Investments et Irish Life.

À la fin de 2019, nos sociétés employaient environ 24 000 personnes, elles avaient environ 197 000 relations conseillers et elles faisaient affaire avec des milliers de partenaires de distribution, avec le but commun de servir nos plus de 31 millions de relations clients dans toutes ces régions. Great-West Lifeco et ses sociétés administraient un actif consolidé d'environ 1,7 billion de dollars au 30 juin 2020 et elles sont membres du groupe de sociétés de Power Corporation. Les actions de Great-West Lifeco se négocient à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO. Pour en apprendre davantage, visitez le site www.greatwestlifeco.com/fr.

Mise en garde concernant l'information prospective

Le présent communiqué peut comporter de l'information prospective. L'information prospective comprend les énoncés de nature prévisionnelle, les énoncés qui dépendent de situations ou d'événements futurs ou renvoient à ceux-ci ou les énoncés qui comportent des expressions comme « s'attendre à », « prévoir », « avoir l'intention de », « projeter », « être d'avis », « estimer » et d'autres expressions similaires ou leur forme négative. Ces énoncés portent, entre autres, sur la clôture prévue du placement de billets, l'émission des billets et l'emploi prévu du produit tiré du placement de billets. Les énoncés prospectifs sont fondés sur des attentes, des prévisions, des estimations, des prédictions, des projections et des conclusions au sujet d'événements futurs qui étaient valables au moment où ils ont été formulés et sont, par leur nature, assujettis notamment à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses relativement à Lifeco, aux facteurs économiques et au secteur des services financiers en général, y compris les secteurs de l'assurance et des organismes de placement collectif. Ils ne garantissent pas le rendement futur, et les lecteurs doivent savoir que les événements et les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs. Le fait que les résultats réels différeront ou non de l'information prospective contenue dans les présentes dépendra d'un grand nombre de facteurs, de faits nouveaux et d'hypothèses, notamment le comportement des clients, la réputation de Lifeco, le prix du marché des produits offerts, les niveaux des ventes, le revenu tiré des primes, le revenu tiré des honoraires, les niveaux des frais, les statistiques de mortalité et de morbidité, le taux de déchéance des polices, les mécanismes de réassurance, les exigences en matière de liquidité et de capital, les notes de crédit, les impôts et les taxes, l'inflation, les taux d'intérêt et de change, les valeurs nues, les activités de couverture, les marchés boursiers et financiers mondiaux (y compris un accès continu aux marchés boursiers et aux marchés des titres d'emprunt), la situation financière d'un secteur d'activité et d'émetteurs de titres d'emprunt en particulier (y compris les faits nouveaux et la volatilité découlant de la pandémie qui sévit actuellement en raison du nouveau coronavirus (la « COVID-19 »), plus particulièrement dans certains secteurs pouvant faire partie du portefeuille de placements de Lifeco), la concurrence et d'autres facteurs généraux d'ordre économique et politique et liés aux marchés en Amérique du Nord et à l'échelle internationale. Bon nombre de ces hypothèses reposent sur des facteurs et des événements qui sont indépendants de la volonté de Lifeco, et rien ne garantit qu'elles se révéleront exactes. D'autres facteurs et hypothèses d'importance en conséquence desquels les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs comprennent la réaction des clients à de nouveaux produits, la dépréciation de l'écart d'acquisition et d'autres immobilisations incorporelles, la capacité de Lifeco de mettre en œuvre ses plans stratégiques et les changements apportés aux plans stratégiques, l'évolution technologique, les intrusions dans les systèmes d'information ou la défaillance de ces systèmes, les infractions à la sécurité ou la défaillance de la sécurité (y compris les cyberattaques), les paiements requis aux termes des produits de placement, les changements dans la législation et la réglementation locales et internationales, les modifications apportées aux conventions comptables et l'effet de l'application de modifications futures apportées aux conventions comptables, les poursuites judiciaires ou procédures réglementaires imprévues, les catastrophes, le maintien et la disponibilité du personnel et des fournisseurs de services tiers, la capacité de Lifeco de réaliser des opérations stratégiques et d'intégrer les entreprises acquises, les changements importants imprévus touchant les installations, les relations avec les clients et les employés ou les accords de crédit de Lifeco, les niveaux des efficiences administratives et opérationnelles, ainsi que la gravité, l'ampleur et les répercussions de la pandémie de la COVID-19 (y compris les effets de la pandémie de la COVID-19, et les effets des réponses des gouvernements et des autres entreprises à la pandémie de la COVID-19 sur l'économie et sur les résultats financiers, la situation financière et les activités de Lifeco). Les lecteurs sont prévenus que cette liste d'hypothèses et de facteurs n'est pas exhaustive et qu'il peut y avoir d'autres facteurs énumérés dans d'autres documents déposés auprès des autorités en valeurs mobilières, y compris les facteurs énoncés à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de Lifeco datée du 12 février 2020 et aux rubriques « Gestion des risques et pratiques relatives au contrôle » et « Sommaire des estimations comptables critiques » du rapport de gestion de Lifeco pour l'exercice clos le 31 décembre 2019, lesquels, comme d'autres documents déposés, peuvent être consultés à l'adresse www.sedar.com. Les lecteurs sont également priés d'examiner attentivement ces facteurs et d'autres facteurs, incertitudes et événements éventuels et de ne pas se fier sans réserve à l'information prospective. Sauf si cela est expressément exigé par les lois applicables, Lifeco n'a pas l'intention de mettre à jour l'information prospective pour tenir compte de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou d'autres éléments.

SOURCE Great-West Lifeco Inc.

Renseignements: Relations avec les médias, Liz Kulyk, 204 391-8515, [email protected] ; Relations avec les investisseurs, Deirdre Neary, 647 328-2134, [email protected]