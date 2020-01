Great-West Lifeco annonce une offre publique de rachat dans le cours normal des activités

/NON DESTINÉ À DES FINS DE DISTRIBUTION À DES SERVICES DE FIL DE PRESSE NI À DES FINS DE DIFFUSION AUX ÉTATS-UNIS./

WINNIPEG, le 17 janv. 2020 /CNW/ - Great-West Lifeco Inc. (« la société ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a reçu l'approbation de la Bourse de Toronto (« TSX ») pour le renouvellement de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités (« l'offre »).

Aux termes de l'offre renouvelée, la société peut racheter pour fins d'annulation jusqu'à 20 000 000 d'actions ordinaires (« actions ordinaires »), soit approximativement 2,16 % de ses 926 336 486 actions ordinaires émises et en circulation au 16 janvier 2020. La période de l'offre débutera le 22 janvier 2020 et se poursuivra jusqu'au 21 janvier 2021, date d'expiration de l'offre, ou jusqu'à une date antérieure si la société termine plus tôt ses rachats conformément à l'avis d'intention déposé auprès de la Bourse de Toronto. Le volume quotidien moyen des opérations exécutées pendant la période de six mois précédant le 31 décembre 2019 se chiffrait à 598 159 actions ordinaires. Par conséquent, le nombre des actions ordinaires pouvant être rachetées chaque jour est limité à 149 539, sous réserve des règles de la Bourse de Toronto qui autorisent les achats en bloc. Le rachat d'actions peut être effectué par l'intermédiaire de la Bourse de Toronto et de systèmes de négociation parallèles canadiens ou par d'autres moyens autorisés par la Bourse de Toronto ou par toute loi applicable. Les actions seront rachetées à leur cours au moment du rachat. Les actions ordinaires rachetées conformément à l'offre seront annulées. Le courtier de la société procédera aux rachats effectués aux termes de l'offre en conformité avec les paramètres prescrits par la Bourse de Toronto et par toute loi applicable.

Le conseil d'administration de la société a autorisé l'offre renouvelée parce qu'il est d'avis que de tels rachats constituent une utilisation appropriée de fonds dont profiteront la société et ses actionnaires. La société se servira de l'offre renouvelée pour acquérir des actions ordinaires afin de réduire l'effet de dilution lié à l'émission de valeurs mobilières aux termes de son régime d'options sur actions et à d'autres fins de gestion du capital.

Aux termes de son offre précédente, la société avait été autorisée par la Bourse de Toronto à racheter jusqu'à 20 000 000 d'actions ordinaires au cours de la période allant du 1er février 2019 au 31 janvier 2020 (« l'offre de 2019 »). La société avait alors racheté 2 000 000 d'actions ordinaires, moyennant un cours moyen pondéré de 32,90 $. En outre, 368 883 autres actions ordinaires avaient été rachetées par un fiduciaire non indépendant conformément à l'article 629j) du Guide à l'intention des sociétés de la TSX, moyennant un cours moyen pondéré de 31,08 $. Conformément aux exigences de la Bourse de Toronto, la société a mis fin à son offre de 2019 aujourd'hui. En conséquence, les 2 368 883 actions ordinaires rachetées aux termes de l'offre de 2019 seront déduites du plafond de 20 000 000 d'actions ordinaires de l'offre renouvelée.

Great-West Lifeco est une société de portefeuille internationale de services financiers qui détient des participations dans les secteurs de l'assurance vie, de l'assurance maladie, des services de retraite et d'investissement, de la gestion d'actifs et de la réassurance. Nous exerçons nos activités au Canada, aux États-Unis et en Europe sous les marques de la Canada Vie, de Empower Retirement, de Putnam Investments et de Irish Life. À la fin de 2018, nos compagnies comptaient environ 24 200 employés, 240 000 relations conseillers et des milliers de partenaires de la distribution - tous au service de plus de 31 millions de relations clients au sein de ces régions. Great-West Lifeco et ses compagnies administraient un actif consolidé d'environ 1,6 billion de dollars au 30 septembre 2019 et sont membres du groupe de sociétés de la Corporation Financière Power. Les actions de Great-West Lifeco sont négociées sur le parquet de la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site greatwestlifeco.com/fr.

