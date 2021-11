TSX : GWO

WINNIPEG, MB, le 15 nov. 2021 /CNW/ - Le conseil d'administration de Great-West Lifeco Inc. (Great-West Lifeco ou la société) (TSX: GWO) a annoncé aujourd'hui qu'il va déclarer un dividende supplémentaire de 0,052 $ par action ordinaire en circulation. Ce dividende supplémentaire sera versé le 31 décembre 2021 à tous les actionnaires ordinaires inscrits en date du 3 décembre 2021 (à la clôture du jour ouvrable).

Une fois ajouté au dividende trimestriel de 0,438 $ par action ordinaire annoncé le 3 novembre 2021, ce dividende supplémentaire portera le dividende trimestriel total versé aux actionnaires ordinaires à 0,49 $ par action, ce qui représente une hausse de 12 %.

Ce dividende supplémentaire survient après que le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) a annoncé, le 4 novembre dernier, que toutes les institutions financières fédérales n'avaient plus à interrompre les augmentations des dividendes. Le BSIF avait formulé cette attente en mars 2020 au début de la pandémie de COVID-19. Compte tenu des récentes directives émises par le BSIF, la société a décidé d'annoncer cette hausse du dividende maintenant plutôt que d'attendre jusqu'au cycle du premier trimestre, comme elle l'a fait au cours des dernières années.

De plus, la société a, pour la première fois, annoncé que la fourchette cible pour le ratio de distribution du dividende désormais utilisée afin de prendre des décisions relatives aux dividendes sera de 45 % à 55 % du bénéfice fondamental.

« Nous avons fait des investissements significatifs au cours des 18 derniers mois pour conclure des transactions stratégiques qui placent Great-West Lifeco en bonne position pour continuer de croître et d'être résiliente. Nous avons récemment présenté des objectifs financiers à moyen terme, dont une croissance annuelle du bénéfice fondamental par action de 8 % à 10 % et un rendement des capitaux propres de 14 % à 15 %. « Cette nouvelle fourchette cible pour la distribution du dividende soutient notre approche équilibrée pour une majoration progressive du dividende en fonction de la croissance prévue des bénéfices. Elle nous permet aussi de maintenir la solidité financière voulue, y compris les ratios de levier financier appropriés, et la souplesse nécessaire pour investir dans d'autres occasions de croissance stratégiques », ajoute Paul Mahon, président et chef de l'exploitation, Great-West Lifeco.

À propos de Great-West Lifeco Inc.

Great-West Lifeco Inc. est une société de portefeuille internationale de services financiers qui détient des participations dans les secteurs de l'assurance vie, de l'assurance maladie, des services de retraite et d'investissement, de la gestion d'actifs et de la réassurance. Nous exerçons nos activités au Canada, aux États-Unis et en Europe sous les marques de la Canada Vie, d'Empower Retirement, de Putnam Investments et de Irish Life. À la fin de 2020, nos compagnies comptaient environ 24 500 employés, 205 000 relations conseillers et des milliers de partenaires de distribution - tous au service de plus de 30 millions de relations clients au sein de ces régions.

Great-West Lifeco et ses compagnies administrent un actif consolidé d'environ 2,2 billions de dollars (en date du 30 septembre 2021) et sont membres du groupe de sociétés de Power Corporation. Les actions de Great-West Lifeco sont négociées sur le parquet de la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site greatwestlifeco.com/fr.

Mise en garde concernant les objectifs financiers à moyen terme et les mesures financières non conformes aux normes IFRS

La fourchette cible pour le ratio de distribution du dividende mentionnée dans ce communiqué est un objectif financier à moyen terme et une mesure financière non conforme aux normes IFRS. Les mesures financières non conformes aux normes IFRS constituent, pour la direction et les investisseurs, des mesures additionnelles de la performance qui les aident à évaluer les résultats lorsqu'il n'existe aucune mesure comparable conforme aux normes IFRS. Toutefois, ces mesures financières non conformes aux normes IFRS n'ont pas de définition normalisée prescrite par les normes IFRS et ne peuvent être comparées directement à des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Le « bénéfice fondamental » et le « bénéfice fondamental par action » ne sont pas non plus des mesures conformes aux normes IFRS. Reportez-vous à la section « Mesures financières non conformes aux normes IFRS » du rapport de gestion intermédiaire de Great-West Lifeco pour le troisième trimestre afin d'obtenir des précisions sur la manière dont on fait le rapprochement entre ces mesures financières non conformes aux normes IFRS et les mesures prescrites par les IFRS.

Notre capacité à atteindre nos objectifs financiers à moyen terme dépend d'un certain nombre de facteurs et d'hypothèses clés - voir la section « Mise en garde à l'égard des déclarations prospectives » plus bas. Bien que la direction considère ces hypothèses comme raisonnables, la société pourrait ne pas atteindre ses objectifs financiers à moyen terme si les hypothèses en question s'avèrent incorrectes. Les résultats réels de la société pourraient différer sensiblement des objectifs financiers à moyen terme décrits dans le présent communiqué. Les objectifs financiers à moyen terme énoncés dans le présent communiqué ne donnent pas une orientation.

Mise en garde à l'égard des déclarations prospectives

Certaines déclarations dans le présent communiqué de presse constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations comprennent, sans s'y limiter, les déclarations au sujet de la fourchette cible pour le ratio de distribution du dividende mentionnée dans le présent communiqué. Les énoncés prospectifs ne portent pas sur des faits historiques; ils représentent uniquement l'opinion de Great-West Lifeco à l'égard d'événements futurs, dont un grand nombre sont, de par leur nature, essentiellement incertains et indépendants de la volonté de Great-West Lifeco. Il est possible que les résultats effectivement obtenus diffèrent, peut-être sensiblement, des résultats prévus dans ces énoncés. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats effectivement obtenus diffèrent sensiblement de ceux qui sont prévus dans les énoncés prospectifs sont décrits dans les documents que Great-West Lifeco dépose périodiquement auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières canadiens, y compris ceux figurant dans le rapport de gestion de l'année se terminant le 31 décembre 2020 (voir « Gestion du risque et pratiques relatives au contrôle ») et les facteurs énoncés à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle datée du 10 février 2021. Ces documents, ainsi que d'autres documents déposés par Great-West Lifeco, peuvent être consultés à l'adresse www.sedar.com. Le lecteur est également prié d'examiner attentivement ces facteurs et d'autres facteurs, incertitudes et événements éventuels et de ne pas se fier sans réserve à l'information prospective. Sauf si cela est expressément exigé par les lois applicables, Great-West Lifeco n'a pas l'intention de mettre à jour l'information prospective pour tenir compte de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou d'autres éléments.

Renseignements: Relations avec les médias, Liz Kulyk, 204 391-8515, [email protected]; Relations avec les investisseurs, Deirdre Neary, 647 328-2134, [email protected]