WINNIPEG, MB, le 7 oct. 2021 /CNW/ - Great-West Lifeco Inc. (« Lifeco ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a accepté d'établir un partenariat stratégique à long terme avec Sagard Holdings (« Sagard ») qui inclut la vente à Sagard de ses filiales établies au Colorado, EverWest Real Estate Investors, LLC et Everwest Advisors, LLC (« EverWest »), ainsi qu'un engagement en capital de Lifeco pouvant atteindre approximativement 500 millions de dollars américains dans certains fonds de Sagard. En contrepartie, Lifeco fera l'acquisition d'une participation minoritaire dans Sagard Holdings Management Inc., une filiale de Sagard.

« La transaction fera avancer la stratégie de Lifeco visant à accroître davantage son accès à des options de placement non traditionnelles », a déclaré Paul Mahon, président et chef de la direction, Great-West Lifeco. « Elle fournira un accès amélioré aux catégories d'actif diversifiées de Sagard, ce qui permettra de prêter assistance à nos équipes de placement existantes. Cela donnera lieu à des options plus vastes et plus diversifiées pour les clients et notre compte général. »

Dans le cadre de la transaction, Lifeco s'est engagée à investir une somme supplémentaire d'approximativement deux milliards de dollars américains dans des placements liés à des biens immobiliers afin d'appuyer la croissance future d'EverWest au sein de Sagard.

« Nous sommes très heureux d'établir un partenariat stratégique avec Sagard et nous réjouissons à l'idée d'accroître le recours à des solutions de marchés privés », a affirmé Raman Srivastava, chef des placements, Échelle mondiale, Great-West Lifeco. La transaction accordera à Lifeco une place d'intérêt dans la croissance future de Sagard en plus de contribuer à l'élargissement de notre accès à d'autres ressources pour mieux servir nos clients grâce à des solutions de marchés privés dans l'ensemble des canaux de distribution à l'échelle mondiale de Lifeco. »

Pour obtenir d'autres précisions sur la transaction, veuillez consulter le communiqué de Sagard diffusé plus tôt aujourd'hui. La transaction est conditionnelle à la satisfaction des conditions de clôture et devrait être conclue d'ici la fin de 2021.

À propos de Sagard

Sagard est un gestionnaire d'actifs non traditionnels multistratégies qui gère des actifs de plus de 8 milliards $ US et qui compte des professionnels au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie. Sagard recherche des rendements de placement intéressants en combinant des solutions de financement souples, une culture entrepreneuriale et disciplinée et un réseau mondial unique de sociétés de portefeuille, de commanditaires, de conseillers et d'autres relations importantes. Aujourd'hui, Sagard investit dans quatre catégories d'actif : capital-investissement (Sagard Private Equity Canada, Sagard Europe, Sagard NewGen), crédit privé (Sagard Credit Partners), redevances (Sagard Healthcare Royalty Partners) et capital de risque (Portage Ventures et notre partenaire d'écosystème, Diagram Ventures).

À propos de Great-West Lifeco

Great-West Lifeco Inc. est une société de portefeuille internationale de services financiers qui détient des participations dans les secteurs de l'assurance vie, de l'assurance maladie, des services de retraite et d'investissement, de la gestion d'actifs et de la réassurance. Elle exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Europe sous les marques de la Canada Vie, d'Empower Retirement, de Putnam Investments et de Irish Life.

À la fin de 2020, ses compagnies comptaient environ 24 500 employés, 205 000 relations conseillers et des milliers de partenaires de la distribution - tous au service de plus de 30 millions de relations clients dans ces régions. Lifeco et ses compagnies administrent un actif consolidé d'environ 2,2 billions de dollars (en date du 30 juin 2021) et sont membres du groupe de sociétés de Power Corporation. Les actions de Great-West Lifeco sont négociées sur le parquet de la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO.

À propos d'EverWest

EverWest Real Estate Investors, LLC est une société de gestion de placements de biens immobiliers, établie à Denver, au Colorado, dont l'actif géré s'élève à 3,8 milliards de dollars américains. EverWest met à profit des connaissances en matière de placements acquises au cours de plusieurs décennies pour atteindre un seul objectif : créer une valeur immobilière notable et générer des rendements supérieurs pour ses investisseurs. Son équipe chevronnée de professionnels des placements est particulièrement bien positionnée dans les marchés où la société investit. Que ce soit en matière d'acquisitions, de repositionnements, d'aménagements, de gestion ou de sorties immobilières, EverWest se consacre à produire les résultats auxquels s'attendent les investisseurs.

Mise en garde à l'égard des déclarations prospectives

Le présent communiqué peut renfermer des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives comprennent des énoncés de nature prévisionnelle, dépendent de conditions ou d'événements futurs ou s'y rapportent, ou comprennent des termes comme « prévoir », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « compter », « croire », « estimer », « objectif », « cible », « potentiel », d'autres expressions semblables ainsi que les formes négatives, futures ou conditionnelles de ces termes. Ces déclarations portent, entre autres, sur les avantages prévus du partenariat stratégique conclu entre Lifeco et Sagard (y compris l'exposition élargie de Lifeco à des options de placement non traditionnelles) et sur l'engagement de Lifeco à investir deux milliards de dollars en placements immobiliers.

Les déclarations prospectives sont fondées sur des prédictions, des prévisions, des estimations, des projections, des attentes et des conclusions à l'égard d'événements futurs qui étaient établies au moment des déclarations et sont, par leur nature, assujetties, entre autres, à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses concernant Lifeco, à des facteurs économiques et au secteur des services financiers dans son ensemble, y compris les secteurs de l'assurance, des fonds communs de placement et des solutions de retraite. Ces déclarations ne garantissent pas la performance financière future, et le lecteur est prié de noter que les événements et les résultats réels pourraient s'avérer significativement différents de ceux qui sont énoncés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. Plusieurs de ces hypothèses reposent sur des facteurs et des événements sur lesquels Lifeco n'exerce aucun contrôle, et rien ne garantit qu'elles se révéleront exactes. L'écart potentiel entre les résultats réels et ceux présentés dans les déclarations prospectives peut dépendre de plusieurs facteurs, faits nouveaux et hypothèses, ce qui comprend notamment la satisfaction du contrôle diligent et d'autres conditions quant aux placements immobiliers de Lifeco. D'autres hypothèses et facteurs font l'objet d'une discussion dans des documents de Lifeco déposés auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières, notamment les facteurs énoncés à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de Lifeco datée du 10 février 2021, y compris les documents intégrés à cette dernière par renvoi, et aux rubriques « Gestion des risques et pratiques relatives au contrôle » et « Sommaire des estimations comptables critiques » du rapport de gestion de Lifeco pour l'exercice clos le 31 décembre 2020. Ces documents ainsi que d'autres documents déposés peuvent être consultés à l'adresse www.sedar.com. Le lecteur est également invité à examiner attentivement ces facteurs, ainsi que d'autres facteurs, les incertitudes et les événements éventuels, et à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. À moins que la loi applicable ne l'exige expressément, Lifeco n'a pas l'intention de mettre à jour les déclarations prospectives à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement.

SOURCE Great-West Lifeco Inc.

Renseignements: Source et renseignements : Relations avec les médias, Liz Kulyk, 204 391-8515, [email protected]; Relations avec les investisseurs, Deirdre Neary, 647 328-2134, [email protected]