Le présent communiqué sur les résultats de Great-West Lifeco Inc. devrait être lu parallèlement au rapport de gestion intermédiaire et aux états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités de la compagnie pour la période close le 30 juin 2020, qui ont été préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (les normes IFRS), sauf indication contraire. Ces rapports se trouvent sur le site greatwestlifeco.com/fr à la rubrique Rapports financiers. Des renseignements supplémentaires sur Lifeco sont accessibles sur le site sedar.com. Les lecteurs sont priés de se reporter aux paragraphes de mise en garde à l'égard des déclarations prospectives et des mesures financières non conformes aux normes IFRS à la fin du présent communiqué. Tous les chiffres sont exprimés en dollars canadiens, à moins d'indication contraire.

WINNIPEG, MB, le 4 août 2020 /CNW/ - Great-West Lifeco Inc. (Lifeco ou la compagnie) a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le deuxième trimestre de 2020.

« Nos solides résultats pour le trimestre sont tributaires de notre modèle d'affaires qui allie discipline et résilience, de notre bilan robuste, de notre cadre de gestion des risques efficace et de notre portefeuille de placements de haute qualité », a déclaré Paul Mahon, président et chef de la direction de Great-West Lifeco Inc. « Nous avons su gérer notre réponse à la pandémie de COVID-19 tout en faisant progresser certaines grandes initiatives stratégiques, comme les investissements dans les technologies numériques, ainsi que certaines fusions et acquisitions comme la vente de GLC Groupe de gestion d'actifs et l'acquisition de Personal Capital. Lifeco demeure bien positionnée pour favoriser la croissance des activités grâce à la différenciation et à l'investissement de capitaux. »

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs d'actions ordinaires (le bénéfice net) s'est établi à 863 M$, ou 0,93 $ par action ordinaire (le bénéfice par action), pour le deuxième trimestre de 2020, comparativement à 459 M$, ou 0,49 $ par action ordinaire, pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. Le bénéfice fondamental pour le deuxième trimestre de 2020 s'est chiffré à 706 M$, ou 0,76 $ par action ordinaire, comparativement à 627 M$, ou 0,67 $ par action ordinaire il y a un an.

(1) Mesure non conforme aux normes IFRS. Se reporter à la rubrique Mesures financières non conformes aux normes IFRS du rapport de gestion intermédiaire du deuxième trimestre de 2020 de la compagnie pour obtenir de plus amples renseignements. (2) Les éléments exclus du bénéfice fondamental sont les modifications des bases actuarielles et les mesures prises par la direction, ainsi que les incidences liées aux marchés et la charge nette à la vente des activités des marchés individuels aux États-­Unis. Se reporter à la rubrique Mesures financières non conformes aux normes IFRS du rapport de gestion intermédiaire du deuxième trimestre de 2020 de la compagnie pour obtenir de plus amples renseignements. (3) Le rendement des capitaux propres fondamental et le rendement des capitaux propres sont calculés à l'aide du bénéfice et des capitaux propres attribuables aux détenteurs d'actions ordinaires applicables pour les quatre derniers trimestres.

Le bénéfice fondamental par action s'est établi à 0,76 $ pour le deuxième trimestre de 2020, en hausse de 13 % comparativement à 0,67 $ il y a un an, principalement en raison de la croissance des activités dans le secteur Solutions de gestion du capital et des risques et des résultats solides au chapitre des placements. Le bénéfice net par action présenté s'est chiffré à 0,93 $ pour le deuxième trimestre de 2020, en hausse comparativement à 0,49 $ en 2019, principalement en raison de l'apport favorable des modifications des bases actuarielles liées aux passifs relatifs aux contrats d'assurance et des incidences liées aux marchés attribuables à la remontée des marchés boursiers au cours du trimestre. En outre, le bénéfice net par action présenté pour le deuxième trimestre de 2019 comprend une charge nette de 199 M$ (148 M$ US) liée à la vente, par voie de convention de réassurance à caractère indemnitaire, des activités d'assurance vie et de rentes individuelles aux États-Unis à Protective Life Insurance Company.

Faits saillants pour le trimestre

Répercussions de la pandémie de COVID-19

Le redressement des marchés a eu une incidence positive sur les résultats financiers de la compagnie pour le deuxième trimestre de 2020, les marchés ayant rebondi après les baisses importantes enregistrées au premier trimestre de 2020, au début de la pandémie de COVID-19. La compagnie a également enregistré des entrées nettes de trésorerie positives, particulièrement au sein de Putnam au cours du deuxième trimestre. Les marchés boursiers et des titres à revenu fixe ont connu une amélioration depuis le 31 mars 2020, mais les taux d'intérêt demeurent bas et les difficultés liées à la COVID-19 ont influé légèrement sur le déclassement des notations des placements et sur les valeurs des biens immobiliers au deuxième trimestre de 2020. Les reports de primes et liés aux placements ont été limités, en raison notamment de l'aide gouvernementale soutenue dans bon nombre de territoires. Bien que la compagnie ait enregistré une baisse des souscriptions dans certains de ses secteurs d'activité, la rétention des clients est demeurée élevée.

au cours du deuxième trimestre. Les marchés boursiers et des titres à revenu fixe ont connu une amélioration depuis le 31 mars 2020, mais les taux d'intérêt demeurent bas et les difficultés liées à la COVID-19 ont influé légèrement sur le déclassement des notations des placements et sur les valeurs des biens immobiliers au deuxième trimestre de 2020. Les reports de primes et liés aux placements ont été limités, en raison notamment de l'aide gouvernementale soutenue dans bon nombre de territoires. Bien que la compagnie ait enregistré une baisse des souscriptions dans certains de ses secteurs d'activité, la rétention des clients est demeurée élevée. Au 30 juin 2020, l'actif administré avait augmenté par rapport au 31 mars 2020, pour s'établir à 1,7 billion de dollars, en raison de l'amélioration des marchés au cours de la période. Sa valeur demeurait semblable à celle qui a été enregistrée au 31 décembre 2019.

Maintien de la vigueur du capital et de la flexibilité financière

La situation de capital de la compagnie demeurait solide au 30 juin 2020, avec un ratio du TSAV de 132 % pour la Canada Vie, la principale filiale en exploitation de Lifeco au Canada , soit un résultat supérieur à la fourchette cible interne de la compagnie et de la cible de surveillance.

, soit un résultat supérieur à la fourchette cible interne de la compagnie et de la cible de surveillance. Au cours du deuxième trimestre de 2020, en vue de l'arrivée à échéance d'une dette de 500 M$ en août, la compagnie a émis des débentures d'un montant de 600 M$ venant à échéance en mai 2030. En juillet 2020, soit après le trimestre, la compagnie a émis des débentures venant à échéance en juillet 2050 d'un montant additionnel de 500 M$.

RÉSULTATS D'EXPLOITATION SECTORIELS

Aux fins de la présentation de l'information, les résultats d'exploitation consolidés de Lifeco sont regroupés en cinq secteurs à présenter, soit l'exploitation canadienne, l'exploitation américaine, l'exploitation européenne, le secteur Solutions de gestion du capital et des risques et l'exploitation générale de Lifeco, lesquels reflètent la structure de gestion et la structure interne de la compagnie. Pour obtenir de plus amples informations, se reporter au rapport de gestion intermédiaire de la compagnie pour le deuxième trimestre de 2020.

EXPLOITATION CANADIENNE

Bénéfice fondamental de 315 M$ et bénéfice net de 353 M$ pour l'exploitation canadienne au deuxième trimestre - Le bénéfice fondamental s'est établi à 315 M$ pour le deuxième trimestre de 2020, comparativement à 292 M$ pour le deuxième trimestre de 2019, soit une augmentation de 8 %. L'augmentation s'explique principalement par la hausse de l'apport des placements, les modifications de certaines estimations liées à l'impôt et les solides résultats sous-jacents. Le bénéfice net a augmenté, passant de 280 M$ au deuxième trimestre de 2019 à 353 M$ au deuxième trimestre de 2020, principalement en raison d'une hausse de l'apport des variations des passifs relatifs aux contrats d'assurance qui reflète le redressement des marchés boursiers au cours du trimestre.

- Le bénéfice fondamental s'est établi à 315 M$ pour le deuxième trimestre de 2020, comparativement à 292 M$ pour le deuxième trimestre de 2019, soit une augmentation de 8 %. L'augmentation s'explique principalement par la hausse de l'apport des placements, les modifications de certaines estimations liées à l'impôt et les solides résultats sous-jacents. Le bénéfice net a augmenté, passant de 280 M$ au deuxième trimestre de 2019 à 353 M$ au deuxième trimestre de 2020, principalement en raison d'une hausse de l'apport des variations des passifs relatifs aux contrats d'assurance qui reflète le redressement des marchés boursiers au cours du trimestre. Atteinte de résultats commerciaux solides tout en apportant un soutien aux employés, aux clients, aux conseillers et aux partenaires d'affaires - L'exploitation canadienne a continué de soutenir ses employés, ses clients, ses conseillers et ses partenaires d'affaires qui ont subi les répercussions de la COVID-19 au cours du deuxième trimestre de 2020. Les souscriptions de produits individuels d'assurance sont demeurées aussi solides qu'à l'exercice précédent. Les autres secteurs d'activité ont affiché une croissance nette ou ont subi une faible érosion des activités, malgré la diminution des souscriptions. Les charges pour le deuxième trimestre de 2020 ont diminué par rapport à l'exercice précédent et elles ont continué d'être principalement affectées aux investissements stratégiques, ce qui comprend la nouvelle possibilité, pour les clients de l'unité Client collectif, de présenter des réclamations de tout type par voie électronique, ainsi que les améliorations apportées à la fonctionnalité d'échanges à distance pour l'unité Client individuel, lancée au deuxième trimestre de 2020.

EXPLOITATION AMÉRICAINE

Bénéfice fondamental de 53 M$ US et bénéfice net de 49 M$ US pour l'unité Services financiers aux États-Unis au deuxième trimestre - L'unité Services financiers aux États-Unis (qui se compose principalement d'Empower Retirement) a affiché un bénéfice fondamental de 53 M$ US pour le deuxième trimestre de 2020, en hausse comparativement à 46 M$ US pour le deuxième trimestre de 2019. Cette hausse est principalement attribuable à l'augmentation de l'apport des placements et à la croissance nette des activités, facteurs contrebalancés en partie par la renonciation aux honoraires liés aux emprunts sur les régimes de retraite. Le bénéfice net a augmenté, passant de 46 M$ US au deuxième trimestre de 2019 à 49 M$ US pour le deuxième trimestre de 2020, principalement en raison des mêmes facteurs que ceux évoqués pour expliquer le bénéfice fondamental, facteurs contrebalancés en partie par la volatilité des marchés qui a entraîné des pertes liées à l'inefficacité des couvertures.

- L'unité Services financiers aux États-Unis (qui se compose principalement d'Empower Retirement) a affiché un bénéfice fondamental de 53 M$ US pour le deuxième trimestre de 2020, en hausse comparativement à 46 M$ US pour le deuxième trimestre de 2019. Cette hausse est principalement attribuable à l'augmentation de l'apport des placements et à la croissance nette des activités, facteurs contrebalancés en partie par la renonciation aux honoraires liés aux emprunts sur les régimes de retraite. Le bénéfice net a augmenté, passant de 46 M$ US au deuxième trimestre de 2019 à 49 M$ US pour le deuxième trimestre de 2020, principalement en raison des mêmes facteurs que ceux évoqués pour expliquer le bénéfice fondamental, facteurs contrebalancés en partie par la volatilité des marchés qui a entraîné des pertes liées à l'inefficacité des couvertures. Bénéfice net de 9 M$ US pour Putnam au deuxième trimestre - Le bénéfice net de Putnam s'est établi à 9 M$ US pour le deuxième trimestre de 2020, comparativement à 5 M$ US pour le deuxième trimestre de 2019. L'augmentation du bénéfice net s'explique principalement par l'augmentation des produits nets tirés des placements en capitaux de lancement et par la diminution des charges liées aux volumes. Pour Putnam , il n'y avait aucune différence entre le bénéfice net et le bénéfice fondamental.

- Le bénéfice net de s'est établi à 9 M$ US pour le deuxième trimestre de 2020, comparativement à 5 M$ US pour le deuxième trimestre de 2019. L'augmentation du bénéfice net s'explique principalement par l'augmentation des produits nets tirés des placements en capitaux de lancement et par la diminution des charges liées aux volumes. Pour , il n'y avait aucune différence entre le bénéfice net et le bénéfice fondamental. Hausse de 63 % des souscriptions de Putnam au deuxième trimestre - Les souscriptions se sont chiffrées à 15,1 G$ US au deuxième trimestre de 2020, comparativement à 9,3 G$ US pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent, soit une hausse de 63 % qui reflète le solide rendement des placements qui favorise les souscriptions de fonds communs de placement et les souscriptions institutionnelles. Au 30 juin 2020, environ 83 % et 72 % des actifs des fonds de Putnam ont affiché un rendement supérieur à la médiane des fonds classés par Lipper, sur des périodes de trois ans et de cinq ans, respectivement.

- Les souscriptions se sont chiffrées à 15,1 G$ US au deuxième trimestre de 2020, comparativement à 9,3 G$ US pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent, soit une hausse de 63 % qui reflète le solide rendement des placements qui favorise les souscriptions de fonds communs de placement et les souscriptions institutionnelles. Au 30 juin 2020, environ 83 % et 72 % des actifs des fonds de ont affiché un rendement supérieur à la médiane des fonds classés par Lipper, sur des périodes de trois ans et de cinq ans, respectivement. Acquisition de Personal Capital Corporation - Le 29 juin 2020, Empower Retirement a annoncé avoir conclu une entente visant l'achat de Personal Capital Corporation (Personal Capital), un gestionnaire de patrimoine hybride qui allie une expérience numérique de haut niveau à des conseils personnalisés fournis par des conseillers. Le regroupement permettra de réunir les services de régimes de retraite et les outils financiers intégrés de premier ordre d'Empower Retirement ainsi que la plateforme numérique de gestion de patrimoine personnalisée à croissance rapide de Personal Capital. La transaction devrait être conclue au cours du second semestre de 2020, sous réserve de l'obtention des approbations réglementaires requises et du respect des conditions de clôture habituelles.

EXPLOITATION EUROPÉENNE

Bénéfice fondamental de 179 M$ et bénéfice net de 253 M$ pour l'exploitation européenne au deuxième trimestre - Le bénéfice fondamental s'est établi à 179 M$ pour le deuxième trimestre de 2020, comparativement à 155 M$ pour le deuxième trimestre de 2019, soit une augmentation de 15 %. L'augmentation est principalement attribuable à la hausse de l'apport des placements qui découle des pertes de valeur pour l'exercice précédent et des baisses des flux de trésorerie prévus liés aux immeubles principalement associées au fait qu'un détaillant britannique qui est locataire a entrepris des procédures antérieures à l'insolvabilité et à l'incidence des modifications de certaines estimations liées à l'impôt. Cette hausse a été contrebalancée en partie par l'incidence moindre des nouvelles affaires. Le bénéfice net a augmenté, passant de 193 M$ au deuxième trimestre de 2019 à 253 M$ au deuxième trimestre de 2020, principalement en raison des mêmes facteurs que ceux évoqués pour expliquer le bénéfice fondamental, ainsi que des incidences favorables liées aux marchés qui portent principalement sur l'incidence de la remontée des marchés sur les garanties de placement, et de l'apport favorable de la révision des hypothèses actuarielles au chapitre de la longévité.

- Le bénéfice fondamental s'est établi à 179 M$ pour le deuxième trimestre de 2020, comparativement à 155 M$ pour le deuxième trimestre de 2019, soit une augmentation de 15 %. L'augmentation est principalement attribuable à la hausse de l'apport des placements qui découle des pertes de valeur pour l'exercice précédent et des baisses des flux de trésorerie prévus liés aux immeubles principalement associées au fait qu'un détaillant britannique qui est locataire a entrepris des procédures antérieures à l'insolvabilité et à l'incidence des modifications de certaines estimations liées à l'impôt. Cette hausse a été contrebalancée en partie par l'incidence moindre des nouvelles affaires. Le bénéfice net a augmenté, passant de 193 M$ au deuxième trimestre de 2019 à 253 M$ au deuxième trimestre de 2020, principalement en raison des mêmes facteurs que ceux évoqués pour expliquer le bénéfice fondamental, ainsi que des incidences favorables liées aux marchés qui portent principalement sur l'incidence de la remontée des marchés sur les garanties de placement, et de l'apport favorable de la révision des hypothèses actuarielles au chapitre de la longévité. Conclusion de la vente d'IPSI - Le 4 août 2020, Irish Life a conclu la vente précédemment annoncée d'Irish Progressive Services International Limited (IPSI), une filiale entièrement détenue dont l'activité principale est la prestation de services administratifs impartis à l'intention des compagnies d'assurance vie, à un membre du groupe de sociétés FNZ. La compagnie prévoit comptabiliser un profit sur cette transaction au troisième trimestre de 2020. La valeur comptable et le bénéfice de cette entreprise ne sont pas significatifs pour la compagnie.

SOLUTIONS DE GESTION DU CAPITAL ET DES RISQUES

Bénéfice fondamental de 137 M$ et bénéfice net de 187 M$ pour le secteur Solutions de gestion du capital et des risques au deuxième trimestre - Le bénéfice fondamental s'est établi à 137 M$ pour le deuxième trimestre de 2020, en hausse de 63 % comparativement à 84 M$ pour le deuxième trimestre de 2019. L'augmentation tient essentiellement à la croissance des nouvelles affaires et aux résultats favorables en ce qui concerne les sinistres au chapitre de la longévité, facteurs contrebalancés en partie par les résultats moins favorables en ce qui concerne les sinistres au chapitre des activités d'assurance vie. Le bénéfice net a augmenté, passant de 89 M$ au deuxième trimestre de 2019 à 187 M$ au deuxième trimestre de 2020, principalement en raison des mêmes facteurs que ceux évoqués pour expliquer le bénéfice fondamental, des incidences liées aux marchés sur un ancien bloc d'affaires et de la hausse de l'apport de la révision des hypothèses actuarielles au chapitre de la longévité.

- Le bénéfice fondamental s'est établi à 137 M$ pour le deuxième trimestre de 2020, en hausse de 63 % comparativement à 84 M$ pour le deuxième trimestre de 2019. L'augmentation tient essentiellement à la croissance des nouvelles affaires et aux résultats favorables en ce qui concerne les sinistres au chapitre de la longévité, facteurs contrebalancés en partie par les résultats moins favorables en ce qui concerne les sinistres au chapitre des activités d'assurance vie. Le bénéfice net a augmenté, passant de 89 M$ au deuxième trimestre de 2019 à 187 M$ au deuxième trimestre de 2020, principalement en raison des mêmes facteurs que ceux évoqués pour expliquer le bénéfice fondamental, des incidences liées aux marchés sur un ancien bloc d'affaires et de la hausse de l'apport de la révision des hypothèses actuarielles au chapitre de la longévité. Convention de réassurance à long terme couvrant le risque de longévité de 5,3 G€ - Le 20 mai 2020, la Canada Vie a annoncé qu'elle avait conclu une convention de réassurance à long terme couvrant le risque de longévité avec une compagnie d'assurance des Pays­-Bas. La convention couvre des passifs au titre de régimes de retraite d'environ 5,3 G€ et près de 82 000 retraités dont les rentes sont en cours de versement. En échange des paiements de primes en cours, la compagnie paiera les obligations au titre des prestations réelles engagées par la compagnie d'assurance.

DIVIDENDES TRIMESTRIELS

Le conseil d'administration a approuvé le versement d'un dividende trimestriel de 0,4380 $ par action sur les actions ordinaires de Lifeco payable le 30 septembre 2020 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 2 septembre 2020.

De plus, le conseil d'administration a approuvé le versement des dividendes trimestriels sur les actions privilégiées de Lifeco de la manière suivante :

Les dividendes dont il est question ci-dessus sont des dividendes admissibles aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et de toute loi provinciale similaire.

Vous trouverez ci-jointes les principales données financières.

GREAT-WEST LIFECO INC.

Great-West Lifeco est une société de portefeuille internationale spécialisée dans les services financiers ayant des participations dans l'assurance vie, l'assurance maladie, les services de retraite et de placement, la gestion d'actifs et la réassurance. Nous exploitons nos activités au Canada, aux États-Unis et en Europe sous les marques Canada Vie, Empower Retirement, Putnam Investments et Irish Life. À la fin de 2019, nos sociétés employaient environ 24 000 personnes, elles avaient environ 197 000 relations conseillers et elles faisaient affaire avec des milliers de partenaires de distribution, avec le but commun de servir nos plus de 31 millions de relations clients dans toutes ces régions.

Great-West Lifeco et les sociétés de son groupe administraient un actif consolidé de 1,7 billion de dollars au 30 juin 2020 et elles sont membres du groupe de sociétés de Power Corporation. Les actions de Great-West Lifeco se négocient à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO. Pour en apprendre davantage, consultez greatwestlifeco.com/fr.

Mode de présentation

Les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités de Lifeco ont été préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (les normes IFRS), sauf indication contraire, et constituent la base des chiffres présentés dans le présent communiqué, sauf indication contraire.

Mise en garde à l'égard des déclarations prospectives

Le présent communiqué peut renfermer des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives comprennent des énoncés de nature prévisionnelle, dépendent de conditions ou d'événements futurs ou s'y rapportent, ou comprennent des termes comme « prévoir », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « compter », « croire », « estimer », d'autres expressions semblables ainsi que les formes négatives de ces termes. Les déclarations de cette nature peuvent porter, notamment, sur l'exploitation, les activités, la situation financière, la performance financière prévue (y compris les produits, le bénéfice ou les taux de croissance), l'estimation des sensibilités au risque relatif à la suffisance du capital, les stratégies ou les perspectives commerciales courantes, le calendrier, les coûts (notamment la contrepartie différée), les avantages prévus et les sources de financement liés à l'acquisition de Personal Capital Corporation, le montant prévu des charges d'intégration non récurrentes liées à l'acquisition de Personal Capital Corporation, et le moment de leur comptabilisation, ainsi que les mesures futures que la compagnie pourrait prendre, y compris les déclarations qu'elle pourrait faire à l'égard des avantages qu'elle prévoit retirer des acquisitions et des dessaisissements, des activités prévues en matière de gestion du capital et de l'utilisation prévue du capital, des montants prévus des dividendes, des réductions de coûts et des économies prévues, de l'incidence des faits nouveaux en matière de réglementation sur la stratégie d'affaires et les objectifs de croissance de la compagnie et des effets que la crise sanitaire causée par la pandémie de nouveau coronavirus (COVID-19) pourrait avoir sur l'économie et les marchés, et par conséquent sur les activités commerciales, les résultats financiers et la situation financière de la compagnie. Les déclarations prospectives sont fondées sur des prédictions, des prévisions, des estimations, des projections, des attentes et des conclusions à l'égard d'événements futurs qui étaient établies au moment des déclarations et sont, par leur nature, assujetties, entre autres, à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses concernant la compagnie, à des facteurs économiques et au secteur des services financiers dans son ensemble, y compris les secteurs de l'assurance et des fonds communs de placement. Ces déclarations ne garantissent pas la performance financière future, et le lecteur est prié de noter que les événements et les résultats réels pourraient s'avérer significativement différents de ceux qui sont énoncés ou sous­-entendus dans les déclarations prospectives. L'écart potentiel entre les résultats réels et ceux présentés dans les déclarations prospectives peut dépendre de plusieurs facteurs, faits nouveaux et hypothèses, ce qui comprend, de façon non limitative, le comportement des clients, la réputation de la compagnie, les prix du marché pour les produits offerts, le niveau des souscriptions, les primes reçues, les honoraires, les charges, les résultats au chapitre de la mortalité, de la morbidité et de la longévité, les taux de déchéance, les ententes de réassurance, les besoins de liquidités, les exigences de capital, les notations, les impôts, l'inflation, les taux d'intérêt et de change, la valeur des placements, les activités de couverture, l'efficacité des processus d'appariement des flux de trésorerie de l'actif et du passif, les marchés boursiers et financiers mondiaux (y compris l'accès continu aux marchés boursiers et aux marchés des titres d'emprunt), la situation financière des secteurs d'activité et des émetteurs de titres d'emprunt (notamment les faits nouveaux et la volatilité découlant de la pandémie de COVID-19, particulièrement dans certains secteurs compris dans le portefeuille de placements de la compagnie), la concurrence, ainsi que d'autres conditions générales sur le plan économique et politique ou relatives aux marchés en Amérique du Nord et à l'échelle internationale. Plusieurs de ces hypothèses reposent sur des facteurs et des événements sur lesquels la compagnie n'exerce aucun contrôle, et rien ne garantit qu'elles se révéleront exactes. Les autres facteurs importants et hypothèses importantes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent significativement de ceux présentés dans les déclarations prospectives comprennent les réactions des clients aux nouveaux produits, la dépréciation du goodwill et des autres immobilisations incorporelles, la capacité de la compagnie à mettre à exécution les plans stratégiques et à y apporter des changements, les changements technologiques, les violations ou les défaillances des systèmes informatiques et de la sécurité (y compris les cyberattaques), les paiements requis aux termes de produits de placement, les changements sur le plan de la réglementation et des lois locales et internationales, les changements liés aux méthodes comptables, l'incidence de l'application de modifications de méthodes comptables futures, les décisions judiciaires ou réglementaires inattendues, les catastrophes, le maintien et la disponibilité du personnel et des tiers prestataires de services et la capacité de la compagnie à effectuer des opérations stratégiques et à intégrer les acquisitions, le respect ou l'abandon des conditions relatives à la clôture de l'acquisition de Personal Capital Corporation, les changements significatifs imprévus à l'égard des installations, des relations avec les clients et les employés et des ententes liées aux créances de la compagnie, le niveau des efficiences administratives et opérationnelles et la gravité, l'ampleur et les effets de la pandémie de COVID-19 (notamment les répercussions que la pandémie de COVID-19 et les mesures prises par les gouvernements et les entreprises en réponse à celle­-ci auront sur l'économie et sur les résultats financiers, la situation financière et les activités de la compagnie).

Le lecteur est prié de noter que la liste des hypothèses et facteurs précités n'est pas exhaustive et qu'il existe d'autres facteurs mentionnés dans d'autres documents déposés auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières, y compris ceux figurant dans le rapport de gestion annuel de 2019 de la compagnie aux rubriques Gestion des risques et pratiques relatives au contrôle et Sommaire des estimations comptables critiques, ainsi que dans la notice annuelle de la compagnie datée du 12 février 2020, à la rubrique Facteurs de risque. Ces documents ainsi que d'autres documents déposés peuvent être consultés à l'adresse www.sedar.com. Le lecteur est également invité à examiner attentivement ces facteurs, ainsi que d'autres facteurs, les incertitudes et les événements éventuels, et à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. À moins que la loi applicable ne l'exige expressément, la compagnie n'a pas l'intention de mettre à jour les déclarations prospectives à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement.



Mise en garde à l'égard des mesures financières non conformes aux normes IFRS

Le présent communiqué comprend certaines mesures financières non conformes aux normes IFRS qui sont désignées, sans s'y limiter, par les termes « bénéfice fondamental », « bénéfice fondamental (en dollars américains) », « bénéfice fondamental par action ordinaire », « rendement des capitaux propres », « rendement des capitaux propres fondamental », « bénéfice net des activités principales », « taux de change constant », « incidence des fluctuations des devises », « primes et dépôts », « marge d'exploitation avant impôt », « souscriptions », « actif géré » et « actif administré ». Les mesures financières non conformes aux normes IFRS constituent, pour la direction et les investisseurs, des mesures additionnelles de la performance qui les aident à évaluer les résultats lorsqu'il n'existe aucune mesure comparable conforme aux normes IFRS. Toutefois, ces mesures financières non conformes aux normes IFRS n'ont pas de définition normalisée prescrite par les normes IFRS et ne peuvent être comparées directement à des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Se reporter à la rubrique Mesures financières non conformes aux normes IFRS du rapport de gestion intermédiaire du deuxième trimestre de 2020 de la compagnie pour consulter les rapprochements appropriés entre ces mesures et les mesures conformes aux normes IFRS, ainsi que pour obtenir de plus amples renseignements sur chaque mesure.

Conférence téléphonique portant sur le deuxième trimestre

La conférence téléphonique et la webémission audio portant sur le deuxième trimestre de Lifeco auront lieu le 5 août 2020 à 14 h 30 (heure de l'Est). On peut y accéder par le site greatwestlifeco.com/fr/nouvelles-et-evenements/evenements ou par téléphone en composant le :

416 915-3239 pour les participants de la région de Toronto ;

; 1 800 319-4610 pour les participants du reste de l'Amérique du Nord.

Il sera possible d'écouter la conférence téléphonique en différé du 5 août au 5 septembre 2020. Pour ce faire, il suffit de composer le 1 855 669-9658 ou le 604 674-8052 (code d'accès : 4853#). Il sera possible de visionner la webémission archivée sur le site greatwestlifeco.com/fr.

POINTS SAILLANTS FINANCIERS (non audité)

(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action)



Aux et pour les trimestres clos les



Pour les semestres clos les



30 juin

2020

31 mars

2020

30 juin

2019



30 juin

2020

30 juin

2019

Bénéfice





















Bénéfice fondamental(1)(2) 706 $ 543 $ 627 $

1 249 $ 1 196 $ Bénéfice net - détenteurs d'actions ordinaires 863

342

459



1 205

1 116

Par action ordinaire





















De base





















Bénéfice fondamental(1)(2) 0,761

0,585

0,668



1,347

1,241

Bénéfice net 0,930

0,369

0,489



1,299

1,159

Bénéfice net dilué 0,930

0,369

0,489



1,299

1,158

Dividendes versés 0,438

0,438

0,413



0,876

0,826

Valeur comptable 21,98

22,34

20,84



































Rendement des capitaux propres





















fondamental(1)(2)(3) 13,7 % 13,5 % 11,1 %









Rendement des capitaux propres(1)(3) 12,1 % 10,3 % 12,0 %

































Total des primes et dépôts(1) 43 076 $ 46 365 $ 34 280 $

89 441 $ 75 125 $ Honoraires et autres produits 1 406

1 441

2 591



2 847

4 070

Prestations aux titulaires de polices, participations





















des titulaires de polices et bonifications,

montant net 9 659

9 429

8 957



19 088

17 944

























Total de l'actif 457 996 $ 436 903 $ 441 897 $









Actif net des fonds communs de placement exclusifs





















et des comptes institutionnels(1) 315 326

288 309

305 252











Total de l'actif géré(1) 773 322

725 212

747 149











Autres actifs administrés(1) 889 929

798 847

820 808











Total de l'actif administré(1) 1 663 251 $ 1 524 059 $ 1 567 957 $

































Total des capitaux propres 26 109 $ 26 441 $ 24 955 $

































Ratio du TSAV consolidé de La Compagnie





















d'Assurance du Canada sur la Vie(4) 132 % 133 % 136 %







































(1) Cette mesure n'est pas conforme aux normes IFRS. Se reporter à la rubrique Mesures financières non conformes aux normes IFRS du rapport de gestion de la compagnie au 30 juin 2020 pour obtenir de plus amples renseignements. (2) Avec prise d'effet au premier trimestre de 2020, la compagnie a adopté une mesure du bénéfice non conforme aux normes IFRS améliorée. Le bénéfice fondamental (la perte fondamentale) correspond au bénéfice net excluant l'incidence de la révision des hypothèses actuarielles et des mesures prises par la direction, l'incidence directe des cours des actions et des taux d'intérêt du marché sur les passifs relatifs aux contrats d'assurance et d'investissement, déduction faite de la couverture, les passifs d'impôt différé connexes et certains éléments qui, de l'avis de la direction, ne sont pas représentatifs des résultats sous-jacents de la compagnie. Ces éléments comprennent les coûts de restructuration, les règlements juridiques significatifs, les charges pour perte de valeur significatives liées au goodwill et aux immobilisations incorporelles, les pertes de valeur liées aux modifications des lois fiscales et autres éléments fiscaux, et les profits ou pertes liés à la cession d'une entreprise. (3) Se reporter à la rubrique Rendement des capitaux propres du rapport de gestion de la compagnie au 30 juin 2020 pour obtenir de plus amples renseignements. (4) Le ratio du Test de suffisance du capital des sociétés d'assurance-vie (TSAV) est fondé sur les résultats consolidés de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie (la Canada Vie), la principale filiale en exploitation de Lifeco au Canada. Se reporter à la rubrique Gestion et suffisance du capital du rapport de gestion de la compagnie au 30 juin 2020 pour obtenir de plus amples renseignements.

Bénéfice fondamental(1) et bénéfice net - détenteurs d'actions ordinaires (non audité)

Pour les trimestres clos les

Pour les semestres clos les

30 juin

2020 31 mars

2020 30 juin

2019

30 juin

2020 30 juin

2019 Bénéfice fondamental (perte fondamentale)(1)





















Exploitation canadienne 315 $ 273 $ 292 $

588 $ 549 $ Exploitation américaine 83

17

101



100

182

Exploitation européenne 179

132

155



311

318

Solutions de gestion du capital et des risques 137

119

84



256

158

Exploitation générale de Lifeco (8)

2

(5)



(6)

(11)

Bénéfice fondamental de Lifeco(1) 706 $ 543 $ 627 $

1 249 $ 1 196 $























Éléments exclus du bénéfice fondamental(2)





















Révision des hypothèses actuarielles et





















mesures prises par la direction(2) 122 $ (52) $ 38 $

70 $ 167 $ Incidences liées aux marchés sur les passifs(2) 35

(149)

(7)



(114)

(48)

Charge nette liée à la vente, par voie de





















convention de réassurance, d'activités

aux États-Unis(2) --

--

(199)



--

(199)

Éléments exclus du bénéfice fondamental





















de Lifeco(2) 157 $ (201) $ (168) $

(44) $ (80) $























Bénéfice net (perte nette) - détenteurs





















d'actions ordinaires





















Exploitation canadienne 353 $ 151 $ 280 $

504 $ 563 $ Exploitation américaine 78

5

(98)



83

(17)

Exploitation européenne 253

91

193



344

387

Solutions de gestion du capital et des





















risques 187

93

89



280

194

Exploitation générale de Lifeco (8)

2

(5)



(6)

(11)

Bénéfice net de Lifeco - détenteurs





















d'actions ordinaires 863 $ 342 $ 459 $

1 205 $ 1 116 $

























(1) Cette mesure n'est pas conforme aux normes IFRS. Se reporter à la rubrique Mesures financières non conformes aux normes IFRS du rapport de gestion de la compagnie au 30 juin 2020 pour obtenir de plus amples renseignements. (2) Éléments exclus du bénéfice fondamental, une mesure non conforme aux normes IFRS. Se reporter à la rubrique Mesures financières non conformes aux normes IFRS du rapport de gestion de la compagnie au 30 juin 2020 pour obtenir de plus amples renseignements.

