WINNIPEG, MB, le 3 nov. 2021 /CNW/ - Great-West Lifeco Inc. (Lifeco ou la société) a annoncé aujourd'hui son intention de procéder au rachat de la totalité de ses actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif de 5,90 % de série F (les actions de série F) le 31 décembre 2021. Le prix de rachat s'établira à 25 $ par action de série F, plus un montant correspondant aux dividendes déclarés et impayés, moins les impôts qui doivent être déduits et prélevés par la société. Le capital libéré s'élève à 20,59 $ par action de série F.

Lifeco enverra un avis de rachat officiel et des directives aux détenteurs inscrits d'actions de série F, conformément aux droits, privilèges, conditions ou restrictions attachés à ces actions.

À propos de Great-West Lifeco Inc.

Great-West Lifeco Inc. est une société de portefeuille internationale de services financiers qui détient des participations dans les secteurs de l'assurance vie, de l'assurance maladie, des services de retraite et d'investissement, de la gestion d'actifs et de la réassurance. Elle exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Europe sous les marques de la Canada Vie, d'Empower Retirement, de Putnam Investments et de Irish Life. À la fin de 2020, ses compagnies comptaient environ 24 500 employés, 205 000 relations conseillers et des milliers de partenaires de la distribution - tous au service de plus de 30 millions de relations clients dans ces régions. Lifeco et ses compagnies administrent un actif consolidé d'environ 2,2 billions de dollars (en date du 30 septembre 2021) et sont membres du groupe de sociétés de Power Corporation. Les actions de Great-West Lifeco sont négociées sur le parquet de la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO.

Mise en garde à l'égard des déclarations prospectives

Certaines déclarations dans le présent communiqué de presse constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations portent, entre autres, sur le rachat proposé des actions de série F. Les déclarations prospectives ne portent pas sur des faits historiques; elles représentent seulement l'opinion de Lifeco à l'égard d'événements à venir, dont un grand nombre sont, en raison de leur nature, essentiellement incertains et indépendants de la volonté de Lifeco. Il est possible que les résultats effectivement obtenus diffèrent, peut-être sensiblement, des résultats prévus dans ces déclarations. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats effectivement obtenus diffèrent sensiblement de ceux qui sont prévus dans les déclarations prospectives sont décrits dans les documents que Lifeco dépose périodiquement auprès des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières, y compris ceux figurant dans le rapport de gestion de l'année se terminant le 31 décembre 2020 de Lifeco (voir « Gestion du risque et pratiques relatives au contrôle ») et les facteurs énoncés à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle datée du 10 février 2021. Ces documents, ainsi que d'autres documents déposés par Lifeco, peuvent être consultés à l'adresse www.sedar.com. Le lecteur est également invité à examiner attentivement ces facteurs, ainsi que d'autres facteurs, les incertitudes et les événements éventuels, et à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. À moins que la loi applicable ne l'exige expressément, Lifeco n'a pas l'intention de mettre à jour les déclarations prospectives à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement.

Renseignements: Relations avec les médias : Liz Kulyk, 204 391-8515, [email protected]; Relations avec les investisseurs : Deirdre Neary, 647 328-2134, [email protected]