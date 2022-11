TSX : GWO

/NON DESTINÉ À DES FINS DE DISTRIBUTION À DES SERVICES DE FIL DE PRESSE NI À DES FINS DE DIFFUSION AUX ÉTATS-UNIS OU DANS TOUT AUTRE TERRITOIRE OÙ LA DISTRIBUTION OU LA DIFFUSION SERAIT ILLÉGALE./

WINNIPEG, MB, le 9 nov. 2022 /CNW/ - Great-West Lifeco a annoncé aujourd'hui la fixation du prix du placement de 500 millions € d'euro-obligations à taux fixe de premier rang Il s'agit de la troisième émission de titres de créances de Great-West Lifeco dans l'euromarché.

Les obligations de 7 ans d'une valeur de 500 millions € seront libellées en euros et paieront un coupon annuel de 4,700 %, à la valeur nominale. Ces obligations devraient être cotées A+ par S&P Global Ratings, qui agit par l'intermédiaire de Standard & Poor's Financial Services LLC, et A par Fitch Ratings Inc. Une demande sera introduite en vue de l'inscription des obligations dans le marché des changes mondial d'Euronext Dublin. La transaction devrait être conclue le 16 novembre 2022 ou vers cette date. Le produit net de la transaction sera affecté à des fins générales de la société.

Le placement a été effectué par l'intermédiaire de Barclays Bank plc, de BNP Paribas et de J.P. Morgan Securities PLC à titre de co-teneurs de livres actifs au nom d'un syndicat de gestionnaires.

À propos de Great-West Lifeco Inc.

Great-West Lifeco est une société de portefeuille internationale de services financiers qui détient des participations dans les secteurs de l'assurance vie, de l'assurance maladie, des services de retraite et d'investissement, de la gestion d'actifs et de la réassurance. Elle exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Europe sous les marques de la Canada Vie, d'Empower, de Putnam Investments et de Irish Life. À la fin de 2021, ses compagnies comptaient environ 28 000 employés, 215 000 relations conseillers et des milliers de partenaires de distribution - tous au service de plus de 33 millions de relations clients au sein de ces régions. Great-West Lifeco est membre du groupe de sociétés de Power Corporation et ses actions sont négociées sur le parquet de la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO. Pour en savoir plus, visitez le site greatwestlifeco.com.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Mise en garde à l'égard des déclarations prospectives

Le présent communiqué comporte des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives comprennent des énoncés de nature prévisionnelle, dépendent de conditions ou d'événements futurs ou s'y rapportent, ou comprennent des termes comme « prévoir », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « compter », « croire », « estimer », « objectif », « cible », « potentiel », d'autres expressions semblables ainsi que les formes négatives, futures ou conditionnelles de ces termes. Ces énoncés portent, entre autres, sur la clôture prévue du placement d'obligations, l'émission des obligations et l'emploi prévu du produit tiré du placement d'obligations.

Les déclarations prospectives sont fondées sur des prédictions, des prévisions, des estimations, des projections, des attentes et des conclusions à l'égard d'événements futurs qui étaient établies au moment des déclarations et sont, par leur nature, assujetties, entre autres, à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses concernant Great-West Lifeco, à des facteurs économiques et au secteur des services financiers dans son ensemble, y compris les secteurs de l'assurance, des fonds communs de placement et des solutions de retraite. Ces déclarations ne garantissent pas la performance financière future, et le lecteur est prié de noter que les événements et les résultats réels pourraient s'avérer significativement différents de ceux qui sont énoncés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. Plusieurs de ces hypothèses reposent sur des facteurs et des événements sur lesquels Great-West Lifeco n'exerce aucun contrôle, et rien ne garantit qu'elles se révéleront exactes. L'écart potentiel entre les résultats réels et ceux présentés dans les déclarations prospectives peut dépendre de plusieurs facteurs, faits nouveaux et hypothèses. Ces hypothèses et ces facteurs font l'objet d'une discussion dans des documents de Great-West Lifeco déposés auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières, notamment les facteurs énoncés à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de Great-West Lifeco datée du 9 février 2022 et aux rubriques « Gestion des risques et pratiques relatives au contrôle » et « Sommaire des estimations comptables critiques » du rapport de gestion de Great-West Lifeco pour l'exercice clos le 31 décembre 2021. Ces documents ainsi que d'autres documents déposés peuvent être consultés à l'adresse www.sedar.com. Le lecteur est également invité à examiner attentivement ces facteurs, ainsi que d'autres facteurs, les incertitudes et les événements éventuels, et à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. À moins que la loi applicable ne l'exige expressément, Great-West Lifeco n'a pas l'intention de mettre à jour les déclarations prospectives à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement.

Mise en garde

Le présent communiqué est destiné uniquement aux personnes du Royaume-Uni qui possèdent une expérience professionnelle en matière de placements et qui répondent à la définition d'« investment professionals » de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 et à d'autres personnes, à qui la présente communication peut être légalement distribuée.

Aucun document d'information important sur les produits d'investissement de détail et les produits de placement reposant sur l'assurance de détail ou de tels produits au Royaume-Uni n'a été préparé comme étant non disponible pour les investisseurs individuels de l'Espace économique européen ou du Royaume-Uni.

Les obligations n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée (la Securities Act), et elles ne peuvent ni faire l'objet d'un placement ni être vendues aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable aux termes des exigences d'enregistrement de la Securities Act. Le présent communiqué ne constitue pas une offre ou une invitation de vente ni une sollicitation d'offre d'achat ou de souscription, ni n'en fait partie, et il ne doit y avoir aucune vente de titres dans les territoires où une telle offre, sollicitation ou vente serait contraire à la loi. Les obligations ne seront pas admissibles à la distribution au public en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'une province ou d'un territoire du Canada et ne peuvent pas être offertes ou vendues au Canada, directement ou indirectement, autrement que conformément aux exemptions de placement privé applicables.

SOURCE Great-West Lifeco Inc.

Renseignements: Relations avec les médias, Liz Kulyk, 204 391-8515, [email protected]; Relations avec les investisseurs, Deirdre Neary, 647 328-2134, [email protected]