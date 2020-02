Great-West Lifeco annonce des changements à son équipe de la haute direction

Arshil Jamal est nommé président et chef de groupe, Stratégie, Placements, Réassurance et Développement de l'entreprise

David Harney est nommé président et chef de l'exploitation, Europe

Declan Bolger est nommé chef de la direction, Irish Life Group

WINNIPEG, le 13 févr. 2020 /CNW/ - Great-West Lifeco Inc. a annoncé aujourd'hui des changements à sa direction apportés pour miser sur le savoir-faire organisationnel et axés sur des priorités de croissance, le développement des talents et la planification de la relève.

Arshil Jamal, actuellement président et chef de l'exploitation, Europe et Réassurance, assumera un poste nouvellement créé à Great-West Lifeco, soit celui de président et chef de groupe, Stratégie, Placements, Réassurance et Développement de l'entreprise. En collaboration avec ces équipes et les présidents des sociétés d'exploitation, M. Jamal aura comme but principal de définir et de favoriser des initiatives de création de valeur à la grandeur de Great-West Lifeco. Raman Srivastava, vice-président exécutif et chef des placements, Échelle mondiale, et Jeff Poulin, vice-président exécutif et chef de la direction, Canada Life Reinsurance, relèveront de M. Jamal dans le cadre de ses nouvelles fonctions. Pour sa part, M. Jamal continuera de relever de Paul Mahon, président et chef de la direction, Great-West Lifeco.

« M. Jamal a jeté les bases solides de la prochaine phase de notre croissance en Europe », a déclaré M. Mahon. « Grâce à cette nomination, nous mettons à profit sa mentalité axée sur la croissance de manière plus large à l'échelle de Lifeco. Il jouera un rôle crucial dans l'orientation et l'exécution de nos plans stratégiques, en concentrant ses efforts notamment sur la création d'une valeur substantielle pour les actionnaires. »

Entré au service de la Canada Vie en 1998, M. Jamal occupait le poste de président et chef de l'exploitation, Europe et Réassurance depuis les neuf dernières années.

Par suite de cette nomination, David Harney, actuellement chef de la direction de Irish Life Group, a été nommé président et chef de l'exploitation, Europe, et Declan Bolger, actuellement chef de la direction de Canada Life Europe, a été nommé chef de la direction de Irish Life Group.

M. Mahon a expliqué que ces mesures sont des exemples de l'approche permanente et disciplinée de la compagnie visant à miser sur le talent et le savoir-faire. « MM. Harney et Bolger ont tous deux dirigé leur organisation respective vers l'atteinte de résultats importants. Je suis persuadé que leurs excellents antécédents en matière de résultats, combinés avec leur vision et leur dévouement, les positionnent pour produire des résultats tout aussi remarquables dans l'exercice de leurs nouvelles fonctions. »

M. Harney est associé à Irish Life depuis plus de 30 années, dont les trois dernières en qualité de chef de la direction. Au cours de cette période, il a dirigé l'organisation pour qu'elle consolide la marque et l'approche client de Irish Life tout en continuant à asseoir la position de premier plan de la compagnie sur le marché. Dans le cadre de son nouveau poste, M. Harney relèvera de M. Mahon et exercera un rôle de direction stratégique et de supervision relativement aux divisions de Great-West Lifeco établies au Royaume-Uni, en Irlande et en Allemagne.

M. Bolger a été membre de l'équipe fondatrice de Canada Life Europe en 2000, compagnie dont il a tenu les rênes ces dix dernières années en qualité de chef de la direction. Sous sa gouverne, la taille de la compagnie a plus que doublé, grâce à des investissements stratégiques dans la technologie et des produits novateurs, au point de se hisser parmi les principales sociétés du marché allemand des courtiers.

M. Bolger continuera de diriger les activités en Allemagne au cours du processus qui sera entrepris pour choisir son successeur.

