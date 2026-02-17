TSX : GWO

WINNIPEG, MB, le 17 févr. 2026 /CNW/ - Great-West Lifeco Inc. (Lifeco ou la compagnie) a annoncé aujourd'hui que David Harney, président et chef de la direction, Great-West Lifeco, discutera de la stratégie et des résultats de la compagnie pour l'exercice 2025 lors d'une causerie virtuelle avec Mario Mendonca, analyste chez TD Cowen, le jeudi 19 février 2026, à 11 h (HE).

Un lien pour accéder à l'enregistrement de la webdiffusion sera accessible après l'événement dans la section Événements du site Web de Great-West Lifeco. L'enregistrement vidéo sera archivé pendant 90 jours.

À PROPOS DE GREAT-WEST LIFECO INC.

Great-West Lifeco est une société de portefeuille de services financiers engagée à bâtir un avenir plus solide, plus inclusif et plus sûr financièrement. Elle exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Europe sous les marques de la Canada Vie, d'Empower et de Irish Life. Ensemble, nous fournissons des solutions de gestion du patrimoine, de retraite, de régime de garanties collectives, d'assurance et de gestion des risques à nos relations clients, qui se chiffrent à environ 40 millions. Au 31 décembre 2025, le total de l'actif des clients de Great-West Lifeco s'établissait à 3,3 billions de dollars.

Great-West Lifeco est membre du groupe de sociétés de Power Corporation et ses actions sont négociées sur le parquet de la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez greatwestlifeco.com/fr.

Sources et renseignements : Relations avec les medias, Tim Oracheski, 204 946-8961, [email protected]; Relations avec les investisseurs, Shubha Khan, 416 552-5951, [email protected]