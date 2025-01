SÉOUL, Corée du Sud, 30 janvier 2025 /CNW/ - L'entreprise mondiale de jeux vidéo Gravity a lancé officiellement le nouveau jeu pour PC et console KAMiBAKO (« KAMiBAKO - Mythology of Cube », ci-après appelé KAMiBAKO) dans plusieurs régions du monde, à l'exception du Japon le 30 janvier.

Gravity annonce le lancement mondial du jeu de rôle World Craft « KAMiBAKO (KAMiBAKO - Mythology of Cube) »

KAMiBAKO est un jeu de rôle artisanal mondial qui combine des genres uniques comme l'élaboration de cartes, des casse-tête, des batailles et des jeux de rôle, offrant une expérience unique. Dans un monde fragmenté par une grande division, où la terre est criblée de trous cubiques, le parcours pour restaurer la terre et raviver la vitalité du monde se déploie.

En tant que restaurateur, le joueur peut résoudre le casse-tête de la fragmentation, et sur des terres qui ne sont pas fragmentées, les cultures et les matériaux produits peuvent être obtenus par l'agriculture, la construction de bâtiments et d'autres activités. Les joueurs peuvent vaincre les monstres qui apparaissent sur le terrain pour recueillir des cubes, qui peuvent être utilisés pour appeler un esprit et utiliser le pouvoir magique dans les cubes pour libérer des mouvements spéciaux puissants pendant les batailles.

KAMiBAKO est disponible pour l'achat en ligne sur les plateformes Steam®, PlayStation®4, PlayStation®5 et Nintendo Switch™ dans différentes régions du monde. Il est possible de télécharger le jeu immédiatement après l'achat sur la page des ventes de KAMiBAKO à partir de chaque plateforme. Les options linguistiques comprennent le coréen, l'anglais, le japonais, le chinois simplifié et le chinois traditionnel. En août 2024, KAMiBAKO a fait l'objet d'un prélancement au Japon sous forme de forfait et en version numérique pour les consoles PlayStation®4, PlayStation®5 et Nintendo Switch™.

Yoo Joon, chef de l'équipe commerciale de Gravity, a déclaré : « KAMiBAKO dispose d'une échelle impressionnante établie sur une vaste carte du monde ouvert, offrant un genre unique de jeu de rôle artisanal qui représente un divertissement unique. Les joueurs qui recherchent une expérience de jeu différente qui n'était pas facilement accessible auparavant seront assurément comblés. Nous souhaitons voir un grand intérêt de la part des utilisateurs. »

Vous trouverez les détails sur les versions numériques de KAMiBAKO pour Steam®, PlayStation®4, PlayStation®5 et Nintendo Switch™ sur les pages de vente respectives de KAMiBAKO.

[Site Web officiel de Gravity] http://www.gravity.co.kr

[KAMiBAKO (KAMiBAKO - Mythology of Cube) Page Steam officielle] https://store.steampowered.com/app/2081340/KAMiBAKO__Mythology_of_Cube/

[KAMiBAKO (KAMiBAKO - Mythology of Cube -) Page PlayStation officielle] https://store.playstation.com/en-us/concept/10008937

[KAMiBAKO (KAMiBAKO - Mythology of Cube -) Page Nintendo Switch officielle] https://www.nintendo.com/us/store/products/kamibako-switch/

Personnes-ressources

Gravity Co., Ltd.

Wonjin Park, directeur de l'unité

[email protected]

Hyoyoung Kim, gestionnaire adjointe

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2605472/Gravity_Announces_Global_Release_World_Craft_RPG__KAMiBAKO__KAMiBAKO.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2426649/5133066/Gravity_Logo.jpg

SOURCE Gravity Co., Ltd.